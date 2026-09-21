Dallas odmenil konzistentnosť a všestrannosť. Útočník zostáva v klube do roku 2031

Sam Steel.
Sam Steel. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2026 o 21:44
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Zaznamenal v profilige 175 bodov v 491 zápasoch základnej časti.

Kanadský hokejista Sam Steel podpísal novú štvorročnú zmluvu s Dallasom Stars. Kontrakt dvadsaťosemročného útočníka s klubom zámorskej NHL v celkovej hodnote 14,8 milióna amerických dolárov vstúpi do platnosti od nasledujúcej sezóny a potrvá do ročníka 2030/31.

Generálny manažér Jim Nill v pondelok uviedol, že Steelova konzistentnosť a všestrannosť z neho robia cenný prínos pre Stars.

Steel sa k tímu pripojil ako voľný hráč v roku 2023 a v tejto sezóne mu končí dvojročná zmluva v hodnote 4,2 milióna dolárov, ktorú podpísal vo februári 2025.

Steel zaznamenal v profilige 175 bodov (61+114) v 491 zápasoch základnej časti za Anaheim Ducks (2018–22), Minnesotu Wild (2022–23) a Dallas Stars.

V minulej sezóne dosiahol s bilanciou 12+21 svoje kariérové maximum v počte gólov, asistencií aj bodov. Informovala agentúra AP.

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