Dallas odmenil konzistentnosť a všestrannosť. Útočník zostáva v klube do roku 2031

Kanadský hokejista Sam Steel podpísal novú štvorročnú zmluvu s Dallasom Stars. Kontrakt dvadsaťosemročného útočníka s klubom zámorskej NHL v celkovej hodnote 14,8 milióna amerických dolárov vstúpi do platnosti od nasledujúcej sezóny a potrvá do ročníka 2030/31.
Generálny manažér Jim Nill v pondelok uviedol, že Steelova konzistentnosť a všestrannosť z neho robia cenný prínos pre Stars.
Steel sa k tímu pripojil ako voľný hráč v roku 2023 a v tejto sezóne mu končí dvojročná zmluva v hodnote 4,2 milióna dolárov, ktorú podpísal vo februári 2025.
Steel zaznamenal v profilige 175 bodov (61+114) v 491 zápasoch základnej časti za Anaheim Ducks (2018–22), Minnesotu Wild (2022–23) a Dallas Stars.
V minulej sezóne dosiahol s bilanciou 12+21 svoje kariérové maximum v počte gólov, asistencií aj bodov. Informovala agentúra AP.