ONLINE: SaiPa Lappeenranta - HK Nitra dnes, hokejová Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Hokejisti tímov SaiPa Lappeenranta a HK Nitra dnes hrajú zápas 4. kola Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: SaiPa Lappeenranta - HK Nitra (hokej, Liga majstrov, výsledky, štvrtok, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
12.09.2026 o 16:00
4. kolo
SaiPa
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z 4. kola Ligy majstrov, v ktorom sa dnes proti sebe postaví SaiPa Lappeenranta a HK Nitra.
Slovenský zástupca má za sebou prvé víťazstvo v novom ročníku Ligy majstrov, keď si v poslednom zápase poradil s KooKoo 1:3. Hoci sa Nitra so švédskym majstrom Skellefteou v rámci prvého zápasu držala až do záverečnej tretiny, podľahla 1:6. Proti Växjö dokonca otvorila skóre a držala si vedenie až do poslednej pätnásťminútovky, pričom pravidelne hrozila a bola miestami až lepším súperom. Napokon rozhodla nevydarená päťminútová pasáž, keď hostia trikrát skórovali a rozhodli o prehre slovenského tímu 1:3.
Slovenský zástupca má za sebou prvé víťazstvo v novom ročníku Ligy majstrov, keď si v poslednom zápase poradil s KooKoo 1:3. Hoci sa Nitra so švédskym majstrom Skellefteou v rámci prvého zápasu držala až do záverečnej tretiny, podľahla 1:6. Proti Växjö dokonca otvorila skóre a držala si vedenie až do poslednej pätnásťminútovky, pričom pravidelne hrozila a bola miestami až lepším súperom. Napokon rozhodla nevydarená päťminútová pasáž, keď hostia trikrát skórovali a rozhodli o prehre slovenského tímu 1:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.