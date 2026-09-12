VIDEO: Hokejisti Nitry opäť oslavujú. Na fínskej pôde si pripísali druhé víťazstvo

Hokejová Liga majstrov - 4. kolo
SaiPa Lappeenranta - HK Nitra 2:3pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 21. Perttu (Tauslahti, Niinisaari), 51. Kramer (Palmu, Perttu) - 18. Pollock (Carmichael, Botka), 30. Kováč (Bajtek, Molnár), 62. Timashov
Rozhodcovia: Kova, Heikkinen - Thomann, Mäkinen (všetci Fín.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
SaiPa Lappeenranta: Grigals – Niinisaari, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Aho, Svensk – Fridrich, Hokkanen, Emanuelsson – Palmu, Zabaneh, Klintrup – Žeželj, Moilanen, Eloranta – Tauslahti, Perttu, Naukkarinen
HK Nitra: Marinov - Stacha, Osburn, Mezei, Valent, Vitaloš, Botka, Carmichael, Michálik – Holešinský, Krištof, Paulovič – Timashov, Pollock, Jackson – Molnár, Hrnka, Lacka – Lašš, Bajtek, Kováč
Hokejisti HK Nitra triumfovali v sobotňajšom zápase 4. kola Ligy majstrov na ľade fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta 3:2 po predĺžení.
O víťazstve hostí rozhodol v 67. sekunde extračasu švédsky útočník Dmytro Timashov.
Úradujúci slovenský šampión tak zaznamenal ďalšiu cennú výhru po tom, ako vo štvrtok zvíťazil na ľade iného fínskeho klubu Kookoo Kouvola 4:1.
Zverenci trénera Erika Čaládiho si pripísali do tabuľky dva body a po štyroch stretnutiach ich majú na konte už päť, vďaka čomu sa priebežne posunuli na postupové priečky. V Lige majstrov sa najbližšie predstavia 6. októbra na ľade švajčiarskeho Fribourgu.
VIDEO: Zostrih zápasu SaiPa - Nitra
Priebeh zápasu
I. tretina:
Prvá tretina priniesla ofenzívny hokej, v ktorom si oba tímy dokázali vytvárať gólové šance. SaiPa mala streleckú prevahu, ale skóre otvoril slovenský majster.
V 18. minúte prihrávku Pollocka domáci zblokovali, no kanadský útočník zo vzduchu usmernil puk do bránky. Gól musel ešte odobriť videorozhodca - 0:1.
II. tretina:
Nitrania nezachytili úvod druhej časti, keď sa 15 sekúnd po buly dostal k odrazenému puku Perttu a strelou do odkrytej časti bránky vyrovnal.
Hosťom mohol v 26. minúte prinavrátiť vedenie Holešinský, pri ľavej žŕdke si nedokázal optimálne spracovať puk.
Nitra si to všetko vynahradila v polovici zápasu, keď jej druhý gól strelil Kováč po peknej zadovke od Bajteka.
III. tretina:
Hostia pokračovali aj v tretej tretine v obetavom výkone a po víťazstve v Kouvole siahali na ďalší cenný výsledok. Nedali si však pozor na vylúčenia.
V oslabení o dvoch hráčov zachránil Nitru Stacha, ktorý v poslednej chvíli vložil hokejku do strely Zabaneha a zamedzil tak istému gólu.
Následnú presilovku 5 na 4 už však fínsky tím využil zásluhou Kramera - 2:2.
Domáci pokračovali v tlaku, na čo reagoval tréner „corgoňov“ Erik Čaládi oddychovým časom. Hostia dokázali napokon doviesť duel do predĺženia.
Predĺženie:
V ňom rozhodol už po 67 sekundách Timashov, ktorý si vo svojom druhom zápase v drese Nitry chladnokrvne položil Grigalsa a bekhendom poslal puk do bránky - 2:3.
Hlas po zápase
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Je to pre nás veľmi cenné víťazstvo, keďže pred nami tu prehrali Pardubice a v ich domácej lige aj Tappara Tampere. Bolo to výborné korčuliarske mužstvo, ktoré je vynikajúce na puku. Pripravovali sme na to hráčov, ale aj tak nás v úvode zaskočili. Prvých päť minút sa hralo v našom pásme, ale postupne sme našu hru vyrovnali. Dokonca si myslím, že v druhej tretine sme boli lepší, zahodili sme tam nejaké šance. V závere sa oni dostali do hry vďaka presilovkám, boli sme trochu unavení, udržali sme to a zobrali si výhru v predĺžení.“