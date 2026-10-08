V Michalovciach už nebude cudzincom. Ruský hokejista získal slovenské občianstvo

Igor Safaralejev
Igor Safaralejev (Autor: Facebook / HK DUKLA Michalovce)
TASR|8. okt 2026 o 20:50
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Pôsobí na Slovensku nepretržite od roku 2018.

Hokejový útočník Igor Safaralejev z HK Dukla Michalovce získal slovenské občianstvo. Klub o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.

Rodák z Ruska pôsobí na Slovensku nepretržite od roku 2018. Odvtedy vystriedal viacero pôsobísk v najvyššej súťaži aj v 1. lige.

V slovenskej extralige hral iba za Michalovce. V prebiehajúcej sezóne nastúpil do ôsmich zápasov, v ktorých nazbieral sedem kanadských bodov za tri góly a štyri asistencie.

Po tom, čo Safaralejev získal slovenské občianstvo, figuruje na súpiske michalovského tímu šesť hráčov so statusom cudzinca.

Tabuľka Tipsport ligy

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Igor Safaralejev
Igor Safaralejev
V Michalovciach už nebude cudzincom. Ruský hokejista získal slovenské občianstvo
dnes 20:50
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