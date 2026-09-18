Sharks odmenili trénera za výrazný progres. Generálny manažér: Dokáže z hráčov dostať maximum

Ryan Warsofsky.
Ryan Warsofsky. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2026 o 07:16
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Na striedačke „žralokov" pôsobí od 13. júna 2024.

Americký hokejový tréner Ryan Warsofsky podpísal s klubom NHL San Jose Sharks nový dlhodobý kontrakt.

Na striedačke „žralokov" pôsobí od 13. júna 2024, predtým bol dve sezóny v pozícii asistenta trénera.

„S generálnym manažérom San Jose Mikeom Grierom a mojim agentom sme v lete absolvovali veľa rozhovorov.

Som veľmi nadšený a vďačný, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce a novej zmluve.

San Jose je krásne miesto na bývanie, Sharks sú skvelá organizácia," uviedol Warsofsky pre oficiálnu webovú stránku profiligy v úvodný deň tréningového kempu pred novou sezónou.

San Jose skončilo v minulom ročníku s 86 bodmi na piatom mieste v Pacifickej divízii. Na pozíciu druhej voľnej karty do play off, ktorú získali Los Angeles Kings, stratili Sharks štyri body.

V porovnaní so sezónou 2024/2025 nazbieralo San Jose o 34 bodov viac.

„Ryan odviedol spolu so svojím realizačným tímom skvelú robotu Je to tréner, ktorý tvrdo pracuje. Veľmi dobre vychádza s hráčmi a dokáže z nich dostať maximum.

Nehovorím teraz iba o najväčších hviezdach na čele s Macklinom Celebrinim, ale aj o ďalších hokejistoch.

Je obdivuhodné, aký progres spravil s tímom, ktorý pred dvoma rokmi patril ešte k najslabším v súťaži," povedal Grier na adresu Warsofskeho.

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