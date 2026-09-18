Sharks odmenili trénera za výrazný progres. Generálny manažér: Dokáže z hráčov dostať maximum

Americký hokejový tréner Ryan Warsofsky podpísal s klubom NHL San Jose Sharks nový dlhodobý kontrakt.
Na striedačke „žralokov" pôsobí od 13. júna 2024, predtým bol dve sezóny v pozícii asistenta trénera.
„S generálnym manažérom San Jose Mikeom Grierom a mojim agentom sme v lete absolvovali veľa rozhovorov.
Som veľmi nadšený a vďačný, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce a novej zmluve.
San Jose je krásne miesto na bývanie, Sharks sú skvelá organizácia," uviedol Warsofsky pre oficiálnu webovú stránku profiligy v úvodný deň tréningového kempu pred novou sezónou.
San Jose skončilo v minulom ročníku s 86 bodmi na piatom mieste v Pacifickej divízii. Na pozíciu druhej voľnej karty do play off, ktorú získali Los Angeles Kings, stratili Sharks štyri body.
V porovnaní so sezónou 2024/2025 nazbieralo San Jose o 34 bodov viac.
„Ryan odviedol spolu so svojím realizačným tímom skvelú robotu Je to tréner, ktorý tvrdo pracuje. Veľmi dobre vychádza s hráčmi a dokáže z nich dostať maximum.
Nehovorím teraz iba o najväčších hviezdach na čele s Macklinom Celebrinim, ale aj o ďalších hokejistoch.
Je obdivuhodné, aký progres spravil s tímom, ktorý pred dvoma rokmi patril ešte k najslabším v súťaži," povedal Grier na adresu Warsofskeho.