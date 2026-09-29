Hviezdna posila Trenčína prišla s nečakaným rozhodnutím. Končí aktívnu kariéru

Ryan Spooner.
Ryan Spooner. (Autor: HK Dukla Trenčín)
TASR|29. sep 2026 o 20:05
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Spoonera angažovala Dukla len nedávno na začiatku septembra.

Ryan Spooner si už nebude obliekať dres hokejovej Dukly Trenčín. Skúsený 34-ročný kanadský útočník sa rozhodol ukončiť kariéru, Dukla o tom informovala na svojom webe.

Spooner sa rozhodol vrátiť domov k rodine. „Chceme byť voči našim fanúšikom otvorení a povedať veci tak, ako sú.

Rozhodnutie prišlo zo strany Ryana, ktorý nám oznámil, že končí hráčsku kariéru. Ryan je férový chalan. Napriek tomu, že by sme boli radi, keby v Trenčíne pokračoval, jeho dôvodom rozumieme a toto rozhodnutie plne rešpektujeme.

Zároveň mu chceme pogratulovať k výnimočnej hokejovej kariére, počas ktorej toho dosiahol naozaj veľa. Ďakujeme mu za čas strávený v našom klube a do ďalšej životnej etapy mu prajeme veľa šťastia a spokojnosti.

Jeho odchodom sa nám v kádri uvoľnilo jedno miesto, preto budeme hľadať adekvátnu náhradu,“ vyjadril sa športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.

Spoonera angažovala Dukla len nedávno na začiatku septembra. „Ďakujem fanúšikom Dukly za podporu a za to, ako ma v Trenčíne prijali. Pôsobenie v tomto klube som si veľmi užil a úprimne som veril, že odohrám ešte jednu sezónu.

Ukončiť kariéru nebolo pre mňa jednoduché rozhodnutie, no cítim, že je správne. Ešte raz ďakujem klubu, spoluhráčom aj fanúšikom za všetko a chalanom budem v sezóne veľmi držať palce,“ odkázal Kanaďan.

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