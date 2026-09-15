Mladý útočník Washingtonu podpísal dlhodobú zmluvu. Ročne zarobí 10,5 milióna dolárov

Americký hokejový útočník Ryan Leonard podpísal s klubom NHL Washington Capitals nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 84 miliónov dolárov. Zmluva začne platiť od budúcej sezóny a v priemere mu vynesie 10,5 milióna dolárov ročne.
Dvadsaťjedenročný Leonard odohral v sezóne 2025/2026 svoju prvú kompletnú sezónu v NHL. V 75 zápasoch nazbieral 45 bodov za 20 gólov a 25 asistencií.
Medzi nováčikmi súťaže obsadil tretie miesto so 14 bodmi v presilových hrách a rovnaká pozícia mu patrila aj so 16 gólmi pri hre piatich proti piatim.
„Ryan je mladý a talentovaný hráč, ktorý má ešte niekoľko rokov do obdobia svojho výkonnostného vrcholu.
Sme presvedčení, že má obrovský potenciál a môže sa ďalej rozvíjať na dôležitého hráča našej organizácie,“ uviedol podľa oficiálneho webu súťaže generálny manažér Washingtonu Chris Patrick. Vyzdvihol tiež Leonardovu pracovitosť a postupný rozvoj jeho hry.
Capitals si Leonarda vybrali v drafte NHL v roku 2023 z ôsmeho miesta. V doterajších 84 dueloch základnej časti NHL zaznamenal 46 bodov (21+25), v ôsmich stretnutiach play off pridal jednu asistenciu.
Leonard vstupuje do poslednej sezóny trojročného nováčikovského kontraktu, ktorý podpísal v marci 2025.