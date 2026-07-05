Edmonton uzavrel s novou posilou zmluvu krátko po veľkej výmene

Šakir Muchamadullin (85) v drese San Jose Sharks.
Šakir Muchamadullin (85) v drese San Jose Sharks. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. júl 2026 o 08:00
ShareTweet0

Bek prišiel do Edmontonu výmenou zo San Jose.

Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers podpísal s ruským obrancom Šakirom Muchamadullinom nový dvojročný kontrakt. Zmluva má priemernú ročnú hodnotu 1,75 milióna amerických dolárov.

Dvadsaťštyriročný bek prišiel do Edmontonu v stredu výmenou zo San Jose Sharks spolu s talentovaným obrancom Zackom Sharpom za obrancu Darnella Nursea.

V uplynulej sezóne odohral za „žralokov“ 50 zápasov, v ktorých zaznamenal päť gólov a 12 bodov. Na ľade strávil v priemere 17:09 min na zápas.

Muchamadullina si v prvom kole draftu NHL 2020 vybral z 20. miesta New Jersey Devils. Vo februári 2023 ho klub vymenil do San Jose v rámci prestupu Tima Meiera.

V profilige doteraz odohral 83 zápasov, všetky v drese Sharks, a nazbieral v nich 22 bodov za sedem gólov a 15 asistencií. Informoval portál TSN.

NHL

Hendrix Lapierre
Hendrix Lapierre
Pittsburgh nestrácal čas. Získal útočníka z Washingtonu a podpísal s ním zmluvu
dnes 08:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Edmonton uzavrel s novou posilou zmluvu krátko po veľkej výmene