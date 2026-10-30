Ruské tímy sa môžu zúčastniť hokejových šampionátov. IIHF nesúhlasí, ale verdikt rešpektuje

Športový arbitrážny súd (CAS) nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF), aby s okamžitou účinnosťou umožnila Ruskej hokejovej federácii prihlásiť svoje reprezentácie na svetové šampionáty.
Rozhodnutie sa vzťahuje na päť turnajov v roku 2027 vrátane MS mužov a žien. Verdikt v piatok oznámil ruský minister športu Michail Degťariov a následne ho potvrdila aj IIHF.
Tá vyjadrila nad rozhodnutím sklamanie a upozornila, že jeho praktické vykonanie nie je možné okamžite. Rusi by mali už na prelome rokov štartovať na MS hráčov do 20 rokov v Kanade.
CAS vo verdikte s okamžitou účinnosťou zrušil rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o vylúčení ruských reprezentácií zo svetových šampionátov v sezóne 2026/2027.
Komisia konštatovala nedostatok dôkazov
Arbitrážny súd v piatkovom oficiálnom stanovisku uviedol, že IIHF svoje argumenty o bezpečnostných rizikách nepodložila dostatočnými dôkazmi.
„Arbitrážny senát dospel k záveru, že argumenty IIHF odvolávajúce sa na bezpečnosť, ochranu účastníkov a ďalšie obavy neboli podložené dostatočnými dôkazmi.
Poukázal na to, že už disciplinárna komisia IIHF konštatovala nedostatok dôkazov potrebných na splnenie právnych podmienok na vylúčenie z účasti,“ uviedol CAS vo svojej tlačovej správe.
Senát v zložení Giulio Palermo (Taliansko), Ismail Selim (Egypt) a Mark Hovell (Veľká Británia) rozhodol jednomyseľne.
„Senát jednomyseľne dospel k záveru, že podľa platných predpisov IIHF môžu iba podložené bezpečnostné obavy prevážiť nad právom športovcov určitej národnosti zúčastňovať sa na súťažiach. Odvolaniu sa preto vyhovelo,“ uvádza sa ďalej v stanovisku arbitráže.
CAS zároveň zdôraznil, že nerozhodoval o prípadnom neutrálnom štatúte ruských reprezentácií ani o organizačných dôsledkoch ich návratu, keďže tieto otázky neboli predmetom odvolania.
Arbitráž zatiaľ zverejnila iba výrok rozhodnutia, jeho podrobné odôvodnenie bude nasledovať neskôr.
Nesúhlasíme s touto časťou rozhodnutia
IIHF vyjadrila nad verdiktom sklamanie, no bude ho rešpektovať. „Medzinárodná hokejová federácia vyjadruje sklamanie z rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu, ktoré umožňuje Ruskej hokejovej federácii s okamžitou účinnosťou prihlásiť ruský tím na všetky majstrovstvá sveta IIHF.
Nesúhlasíme s touto časťou rozhodnutia a trváme na tom, že naše opatrenia boli nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov a ochranu integrity našich súťaží.
Hoci rešpektujeme autoritu CAS a budeme konať v súlade s jeho rozhodnutím, verdikt neodstraňuje obavy, z ktorých vychádzali naše predchádzajúce posúdenia,“ uviedla IIHF vo svojom piatkovom stanovisku.
Medzinárodná federácia zároveň upozornila, že návrat ruských reprezentácií môže výrazne zasiahnuť do príprav jednotlivých turnajov.
Rozhodnutia CAS nezohľadňujú praktické aspekty
„Rozhodnutie má aj významné praktické dôsledky pre súťaže, ktorých prípravy sú už v pokročilom štádiu.
Zmeny v účasti si vyžadujú rozsiahlu koordináciu s príslušnými národnými zväzmi, organizačnými výbormi a úradmi hostiteľských krajín vrátane preskúmania formátov súťaží, harmonogramov, cestovných a ubytovacích opatrení, ako aj bezpečnostných opatrení.
Rozhodnutia CAS nezohľadňujú praktické aspekty, ktoré nemožno realizovať okamžite,“ zdôraznila IIHF.
Dodala, že urýchlene posúdi potrebné kroky a časový rámec realizácie verdiktu, pričom prioritou zostane bezpečnosť účastníkov a integrita jednotlivých šampionátov.
O konkrétnych opatreniach chce informovať neskôr.
V júli zrušil Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch suspendáciu Ruska.
Ruskí športovci sa tak môžu zapojiť do kvalifikácie na letné olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles, a to aj v kolektívnych športoch.
Niektoré svetové športové federácie však naďalej trvajú na ich vylúčení. V iných prípadoch majú ruskí športovci problémy so získaním vstupných víz.
CAS zrušil všetkých päť uznesení
Degťariov o rozhodnutí informoval na sociálnej sieti Telegram. „Športový arbitrážny súd nariadil IIHF umožniť ruským reprezentáciám účasť na medzinárodných súťažiach.
CAS zrušil všetkých päť uznesení prijatých Radou IIHF a nariadil federácii umožniť ruským tímom súťažiť na podujatiach IIHF, ktorých sa tieto uznesenia týkali.
CAS tak uznal požiadavky Ruskej hokejovej federácie v kľúčových bodoch za opodstatnené a zrušil rozhodnutia IIHF, ktoré bránili ruským tímom v účasti na medzinárodných súťažiach,“ citovala ministra agentúra TASS.
Samotný CAS vo svojom stanovisku informoval o troch samostatných odvolaniach ruskej federácie proti IIHF, pričom v piatok vyhovel jednému z nich.
Verdikt sa týka piatich podujatí – MS hráčov do 20 rokov v Kanade (26. decembra 2026 - 5. januára 2027), MS žien do 18 rokov v Česku (8. - 16. januára), MS mužov do 18 rokov v USA (21. apríla - 2. mája), MS mužov v Nemecku (14. - 30. mája) a MS žien v Kanade (november 2027).
V prípade mužského šampionátu už organizátori predstavili rozdelenie skupín a rozpis zápasov bez účasti Ruska. Slovensko figuruje v B-skupine v Düsseldorfe spolu s Kanadou, USA, Českom, Dánskom, Nórskom, Kazachstanom a Maďarskom.
Úvodný zápas turnaja medzi Nemeckom a Švajčiarskom je naplánovaný na 13. mája v Gelsenkirchene. Zatiaľ nie je známe, ako sa zaradenie Ruska premietne do zloženia skupín, počtu účastníkov či programu šampionátu.
V A-skupine figuruje aj Ukrajina, ktorá sa medzi elitu prebojovala po 20 rokoch. Český portál idnes.cz uviedol, že práve Rusko by ju malo na šampionáte nahradiť, IIHF však takýto postup zatiaľ oficiálne nepotvrdila.
Ruské reprezentácie sú vylúčené zo súťaží IIHF od februára 2022 po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.
Rusko chýbalo aj na tohtoročnom olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Rada IIHF v januári rozhodla o pokračovaní zákazu aj v sezóne 2026/2027.
Ruská hokejová federácia sa odvolala na disciplinárnu komisiu IIHF, ktorá 25. mája rozhodnutie zrušila a prípad vrátila Rade na opätovné posúdenie bezpečnostných, organizačných a športových aspektov.
Rada IIHF však následne rozhodla o zachovaní zákazu. Ruská federácia sa preto 31. augusta obrátila priamo na CAS, ktorý prípad prerokoval teraz v Lausanne.
Piatkový verdikt CAS sa vzťahuje výlučne na ruské reprezentácie a nemení postavenie Bieloruska. To zostáva vylúčené z MS mužov 2027 aj zo svetového šampionátu hráčov do 20 rokov.
IIHF mu však už v máji povolila návrat na MS mužov do 18 rokov, MS žien IV. divízie a MS žien do 18 rokov III. divízie.