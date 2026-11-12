S Rusmi nespolupracujeme, tvrdí šéf NHL. Ak ich pustí na turnaj, Slováci hrať nebudú

Do začiatku Svetového pohára v hokeji 2028 zostáva približne pätnásť mesiacov. NHL už v marci oznámila termín aj dejiská turnaja, no dodnes nezverejnila zoznam ôsmich účastníkov.
Jednou z hlavných príčin neistoty je Rusko.
Nie je tajomstvom, že NHL má vo svojich kluboch množstvo ruských hviezd, ktoré by sa rady predstavili na vrcholnom reprezentačnom turnaji.
Vedenie ligy však ich možný návrat odkladá a čaká, ako sa vyvinie situácia v medzinárodnom hokeji po tom, čo koncom októbra Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť ruským reprezentáciám návrat na svetové šampionáty.
Verdikt môže mať dôsledky aj pre Svetový pohár, ktorý NHL spolu s hráčskou asociáciou NHLPA pripravuje na február 2028.
Situácia sa pritom bezprostredne dotýka aj Slovenska, ktoré patrí medzi kandidátov na posledné voľné miesta.
Bettman: Situácia sa mení každý deň
Komisár NHL Gary Bettman sa k prípadnej účasti Ruska opäť vyjadril v utorok v Toronte, kde sa v predchádzajúci večer zúčastnil slávnostného uvedenia nových členov Hokejovej siene slávy.
Ani tentoraz neposkytol jednoznačnú odpoveď.
„Naším cieľom je urobiť správne rozhodnutie, hoci to, čo je správne, sa môže zo dňa na deň meniť. Stále však s Ruskom nespolupracujeme a ruskí hráči pôsobiaci v NHL nastupujú za svoje kluby, nie za Rusko,“ povedal Bettman.
Vedenie súťaže preto bude podľa neho situáciu naďalej pozorne sledovať. Okolnosti sa totiž menia prakticky každý deň a na konečné rozhodnutie zatiaľ nie je nevyhnutné pristúpiť.
„Dobrou správou je, že dnes sa ešte rozhodovať nemusíme,“ dodal Bettman.
Jeho slová pripomínajú vyjadrenie z marca, keď NHL predstavila organizáciu Svetového pohára.
Vtedy dostal otázku, či už vedenie súťaže rozhodlo o účasti Ruska. „Ešte nie,“ reagoval stručne.
Následne vysvetlil: „Uvidíme, ako sa veci vyvinú, čas ukáže. Nič nás netlačí urobiť toto rozhodnutie hneď, uvidíme.“
Odvtedy uplynulo osem mesiacov. Rozhodnutie stále nepadlo, ale okolnosti sa výrazne zmenili.
Rozhodnutie CAS môže Rusom pomôcť
Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa ruské reprezentácie nezúčastňujú na turnajoch organizovaných IIHF.
Chýbali však aj na podujatiach, ktoré organizovala NHL: 4 Nations Face-Off (Turnaj 4 krajín) vo februári 2025 a ZOH 2026 v Miláne, kde sa predstavili aj najlepší hráči z profiligy.
Rozhodnutie CAS z 30. októbra však situáciu zmenilo.
Arbitrážny súd dospel k záveru, že IIHF nepredložila dostatok dôkazov na zdôvodnenie pokračujúceho vylúčenia Ruska z piatich svetových šampionátov v sezóne 2026/27.
IIHF s verdiktom nesúhlasí, ale musí ho rešpektovať. V sobotu 7. novembra oznámila, že už podniká potrebné kroky na jeho vykonanie a rokuje s dotknutými národnými federáciami.
To však ešte neznamená, že Rusko sa automaticky predstaví na nasledujúcich podujatiach vrátane Svetového pohára.
Turnaj (Svetový pohár) totiž organizujú NHL a NHLPA, na ktoré sa rozhodnutie CAS nevzťahuje. Liga si tak môže účastníkov vybrať nezávisle od verdiktu arbitrážneho súdu.
Napriek tomu bude vývoj v IIHF dôležitý. NHL totiž pri organizácii Svetového pohára spolupracuje aj s medzinárodnou federáciou a jednotlivými národnými zväzmi.
Ak sa ruské reprezentácie opäť začlenia do svetových šampionátov, môže to uľahčiť aj ich prípadný návrat na podujatia organizované NHL.
Takýto scenár však komplikuje odpor ďalších krajín.
Bojkot proti Rusku
Fínsko, Švédsko, Česko, Nórsko, Dánsko či Lotyšsko už oznámili, že za súčasných okolností odmietajú nastúpiť proti ruskej reprezentácii na seniorských majstrovstvách sveta.
Niektoré federácie zároveň upozornili na možné bezpečnostné a organizačné dôsledky návratu Ruska.
Podobné otázniky sprevádzali Svetový pohár už pri jeho marcovom predstavení.
Vtedy sa objavili informácie, že Česko, Fínsko a Švédsko by mohli bojkotovať turnaj, ak by naň NHL pozvala Rusko.
Vedenie ligy však poprelo, že by od federácií dostalo oficiálne oznámenie o neúčasti.
Zástupca komisára NHL Bill Daly vtedy pre Sportsnet zdôraznil, že postoj spomínaných krajín poznajú a v otázke návratu Ruska s nimi nemajú zásadný názorový rozpor.
Zároveň naznačil, že pokiaľ bude vojna na Ukrajine pokračovať, Rusko sa na Svetovom pohári pravdepodobne nepredstaví.
Bettman v utorok dodal, že viacero federácií odmieta hrať proti Rusom a „IIHF si s tým bude musieť nejako poradiť".
V pondelok sa preto spolu so svojím zástupcom Billom Dalym stretol s prezidentom IIHF Franzom Reindlom, ktorý sa do funkcie dostal v októbri. Obsah rokovania podrobnejšie ani jedna strana nešpecifikovala.
„Budeme musieť zhodnotiť, čo je správne urobiť v správnom okamihu, berúc do úvahy všetko, čo sa vo svete deje a nedeje,“ povedal Bettman.
„Na to neexistuje jednoduchá odpoveď. Sme však odhodlaní urobiť najlepšie možné rozhodnutie, keď to bude potrebné.“
Kanada Rusov nepustí
Problémom zostáva aj postoj Kanady, kde sa odohrá väčšina zápasov Svetového pohára. Základná časť sa bude hrať v Calgary, finálové zápasy v Edmontone.
Najbližším turnajom, ktorého sa rozhodnutie CAS v prípade návratu Rusov týka, sú decembrové majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa tiež konajú v Kanade.
IIHF už začala pripravovať zmeny v zozname účastníkov.
Nórsky hokejový zväz v nedeľu 8. novembra oznámil, že dostal informáciu o plánovanom vyradení svojej reprezentácie z elitnej kategórie. Jej miesto má zaujať Rusko.
Nóri proti tomuto kroku protestujú a veria, že na šampionáte napokon nastúpia. IIHF zmenu účastníkov zatiaľ oficiálne nepotvrdila.
Do situácie však vstúpila kanadská vláda.
Premiér Mark Carney už začiatkom novembra oznámil, že ruskí a bieloruskí športovci nebudú môcť na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine.
V stredu 11. novembra vláda svoj postoj ešte spresnila. Ruským a bieloruským hokejistom a funkcionárom neumožní účasť na juniorskom šampionáte ani v prípade, že už majú platné kanadské víza.
Práve túto prekážku spomenul aj Bettman, no z jeho pohľadu to také jednoduché nebude: „Tvrdenie kanadskej vlády, že ruské tímy aj tak nemôžu prísť, je z nášho pohľadu veľmi komplikované.“
Ak by Kanada zotrvala na súčasnom postoji, prípadná účasť ruského mužstva by bola z organizačného hľadiska mimoriadne problematická.
Slovensko môže prísť o miestenku
Neistota okolo Ruska môže výrazne ovplyvniť aj zloženie účastníkov Svetového pohára.
NHL už v marci oznámila, že na turnaji sa predstaví „osem najlepších reprezentácií". Konkrétny spôsob výberu však nezverejnila.
Za prakticky istú možno považovať účasť Kanady, USA, Švédska, Fínska a Česka. Posledná menovaná krajina bude navyše jedným z hostiteľov turnaja, jedna skupina bude hrať v Prahe.
Zostávajú tak tri miestenky.
Ak Rusko na Svetovom pohári nebude, najväčšími kandidátmi na účasť budú podľa doterajších predpokladov Švajčiarsko, Nemecko a Slovensko.
Situácia sa však výrazne zmení, ak sa NHL rozhodne pozvať aj ruskú reprezentáciu.
V takom prípade zostanú pre uvedené tri krajiny už iba dve miesta.
Švajčiarsko má vzhľadom na výsledky na medzinárodnej scéne v posledných rokoch veľmi silnú pozíciu. O poslednú miestenku by tak pravdepodobne súperili Slovensko a Nemecko.
NHL však doteraz nepotvrdila, podľa akých kritérií bude zostávajúcich účastníkov vyberať. Nie je teda isté ani to, či bude Slovensko v priamom súboji s Nemeckom.
Z posledných krokov vedenia NHL sa však dá vyčítať, ku ktorej krajine sa prikláňa. V Nemecku, kde sa pre zámorskú ligu nachádza atraktívny trh, rozširuje svoje pole pôsobnosti.
V decembri 2026 a v roku 2027 sa v mestách Düsseldorf, Mníchov a Kolín odohrá niekoľko zápasov NHL Global Series.
NHL tiež prispieva k rozvoju hokeja v Nemecku od najnižších úrovní, snaží sa o rozšírenie hokejbalu aj o zapojenie fanúšikov na akciách ako Deň hokeja v Nemecku či NHL Global Fan Tour.
Zároveň sa angažuje v školských hokejových iniciatívach a programoch rozvoja mládežníckeho hokeja. Na Slovensku akékoľvek takéto iniciatívy chýbajú.
Najväčšia hviezda Slovenska Juraj Slafkovský pritom v marci reagoval na oznámenie organizácie Svetového pohára optimisticky.
„Je to skvelá správa. Dúfam, že tam bude aj Slovensko. Pevne v to verím,“ povedal.
NHL chce na Svetovom pohári predstaviť najlepších hráčov sveta, no stále nevie, či medzi nimi budú môcť byť aj ruské hviezdy.
Gary Bettman preto naďalej čaká.
A spolu s ním aj Slovensko, ktorého šance na účasť môžu od tohto rozhodnutia výrazne závisieť.