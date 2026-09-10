Môžu hrať aj proti Slovákom. Rusi sa vrátia na medzinárodný ľad, v Česku to vyvoláva diskusie

Ruský hokej sa od februára 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, nachádza v medzinárodnej izolácii.
Reprezentačné tímy krajiny boli vyradené zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a odvtedy chýbajú na majstrovstvách sveta. Ruský tím sa nepredstavil ani na olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Izolácia sa pritom neobmedzila iba na podujatia IIHF. Rusko nebolo medzi účastníkmi vlaňajšieho Turnaja štyroch krajín, ktorý zorganizovali NHL a NHLPA pre Kanadu, USA, Švédsko a Fínsko.
Samostatný ruský tím nebude mať ani budúcoročný Zápas hviezd NHL. Ruskí hokejisti však budú môcť zabojovať o miesto vo výbere sveta, ktorý doplní štvoricu Kanada, USA, Švédsko a Fínsko.
Dvere do súťaží IIHF zostávajú pre Rusko prevažne zatvorené aj v sezóne 2026/27.
Medzinárodná federácia na konci júla rozhodla, že ruské výbery nebudú môcť nastúpiť na majstrovstvách sveta mužov 2027, juniorských MS ani na mužskom a ženskom šampionáte do 18 rokov. O prípadnom štarte na ženských MS má IIHF rozhodovať osobitne v novembri.
Napriek tomu sa ruskí hokejisti už v roku 2027 vrátia na veľké medzinárodné podujatie. Mužský aj ženský výber sa predstavia na zimnej univerziáde v čínskom Čchang-čchune, ktorá sa uskutoční od 15. do 25. januára.
FISU zaradila oba tímy medzi potvrdených účastníkov hokejových turnajov.
Bez ruskej vlajky a národných symbolov
Rusko však nebude na univerziáde vystupovať pod vlastnou vlajkou. Hokejisti aj hokejistky sú v oficiálnom zozname vedení pod označením SNA – Student Neutral Athletes, teda neutrálni študentskí športovci z Ruskej federácie.
FISU v máji zmenila pravidlá účasti ruských športovcov. V disciplínach, v ktorých príslušná medzinárodná federácia naďalej uplatňuje úplný zákaz, už Rusov automaticky nevylučuje, ale umožňuje im štartovať v neutrálnom režime. Podmienkou je okrem iného absencia ruskej vlajky, národnej symboliky či reprezentačných dresov.
„Pre ruských juniorských hokejistov to bude prvý veľký medzinárodný turnaj od roku 2021,“ vyhlásil pre ruské médiá minister športu Michail Degťarev.
„Medzinárodná federácia univerzitného športu v tomto roku rozšírila prístup pre Rusov v športoch, kde jednotlivé medzinárodné federácie naďalej uplatňujú plné obmedzenia. FISU využíva mechanizmus neutrálneho statusu, čo našim hokejistom otvorilo cestu na turnaj,“ vysvetlil.
Účastníci hokejových turnajov na zimnej univerziáde 2027
Muži: Kanada, Čína, Česko, Veľká Británia, Japonsko, Kazachstan, Kórejská republika, SNA (neutrálni športovci z Ruska), Slovensko, USA
Ženy: Kanada, Čína, Česko, Irán, Japonsko, SNA (neutrálni športovci z Ruska), Slovensko, USA
Rozhodnutie privítal aj prezident Ruskej hokejovej federácie Vladislav Tretiak.
„Dlhodobo pracujeme na návrate všetkých hokejových tímov našej krajiny na medzinárodnú scénu. Pripustenie študentských reprezentácií na zimnú univerziádu je ďalším krokom k úspechu na tejto ceste,“ skonštatoval desaťnásobný majster sveta.
Kľúčový je pritom fakt, že hokejový turnaj na univerziáde nespadá pod riadenie IIHF. Podujatie organizuje Medzinárodná federácia univerzitného športu (FISU), ktorá si pravidlá účasti stanovuje sama.
Ruská novinárka Elena Kuznecovová z portálu Championat to komentovala otvorene.
„IIHF nám nemala ako hádzať polená pod nohy. Turnaj sa koná pod hlavičkou FISU, navyše v Číne, ktorá je voči Rusku priateľská.“
Rusi môžu naraziť aj na Slovákov
Ruskí hokejisti by sa na podujatí mohli stretnúť aj so slovenskými. FISU medzi účastníkmi potvrdila slovenský mužský aj ženský výber.
V mužskom turnaji sa predstaví desať a v ženskom osem tímov.
Slovenskí hokejisti patria k pravidelným účastníkom univerziád a do Číny pocestujú ako obhajcovia strieborných medailí. Vo finále turnaja v Turíne v roku 2025 podľahli Kanade 1:3.
Pre slovenský mužský výber išlo už o siedmu medailu z univerziád v ére samostatnosti. Najväčší úspech dosiahol v roku 2001, keď získal zlato. Okrem neho má na konte štyri strieborné a dve bronzové medaily.
Kým slovenskú súpisku tvoria spravidla hráči pôsobiaci predovšetkým v domácich súťažiach, Rusi zrejme nebudú chcieť svoj návrat podceniť.
„Dá sa predpokladať, že do Číny nepoletia len hráči z druhej najvyššej súťaže VHL, ale silnejšia zostava. Medzinárodné turnaje nám chýbajú tak veľmi, že aj tento pôsobí ako závan čerstvého vzduchu,“ napísala Kuznecovová.
Či napokon dôjde aj k priamej konfrontácii slovenských a ruských hokejistov, zatiaľ nie je jasné. FISU zverejnila zoznam účastníkov, nie však rozdelenie do základných skupín ani kompletný program turnaja.
V prípade vzájomného zápasu by išlo o prvú konfrontáciu slovenského hokejového reprezentačného výberu s ruským výberom od začiatku vojny na Ukrajine.
Slovenský zväz ľadového hokeja už pred časom spustil nábor hráčov, ktorí by mali záujem štartovať na univerziáde. Prihlasovať sa môžu univerzitní študenti narodení od 1. januára 1999 do 31. decembra 2009.
Českí rektori odmietajú zápasy s Rusmi
Účasť ruských hokejistov vyvolala diskusiu aj v Česku, ktoré bude mať rovnako ako Slovensko zastúpenie v mužskom aj ženskom turnaji.
Ako informuje český portál idnes.cz, proti prípadným zápasom českých výberov s Rusmi sa postavilo predsedníctvo Českej konferencie rektorov (ČKR), ktorá zastupuje 43 vysokých škôl.
„Rozhodnutie umožniť na zimnej univerziáde v čase pokračujúcej ruskej agresie proti Ukrajine účasť aj tímom zloženým z ruských športovcov považujeme za veľmi nešťastné. Je podľa nás potrebné rozlišovať medzi účasťou jednotlivého športovca v individuálnej disciplíne pod neutrálnym statusom a situáciou, keď je z reprezentantov jedného štátu zostavený celý tím,“ uviedli rektori.
Zároveň upozornili, že nechcú prenášať zodpovednosť za prípadný bojkot zápasu na samotných hráčov.
„Nepovažujeme za správne, aby bola zodpovednosť za riešenie tejto situácie prenášaná na jednotlivých študentov. Nie je podľa nás fér stavať mladých športovcov pred rozhodnutie, či majú do takéhoto zápasu nastúpiť, alebo nie,“ dodala ČKR.
Rektori však nemajú právomoc českým študentom účasť zakázať. O vyslaní výpravy rozhoduje Česká asociácia univerzitného športu (ČAUS), ktorá s mužským aj ženským tímom naďalej počíta a bojkot turnaja nechystá.
Jej vedenie už deklarovalo, že pokiaľ nedostane od príslušných českých inštitúcií iné stanovisko, bude rešpektovať pravidlá súťaže stanovené FISU.
Do rozhodovania nechcú zasahovať ani český hokejový zväz či Národná športová agentúra. Minister športu Boris Šťastný zároveň uviedol, že na zákaz účasti nemá zákonné kompetencie.
„Za správne riešenie by som považoval, ak by ruskí športovci na medzinárodných súťažiach vystupovali výhradne v neutrálnom režime, teda bez ruskej vlajky, hymny a ďalších štátnych symbolov,“ povedal.
Práve v takomto režime majú ruskí hokejisti v Čchang-čchune nastúpiť.