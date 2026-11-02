Kanada nechce Rusov na juniorských MS. Vláda plánuje ďalšie kroky, v hre sú obmedzenia

Kanadská vláda sa dôrazne postavila proti rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý v piatok nariadil návrat ruských hokejových reprezentácií na medzinárodné turnaje.
Rozhodnutie sa týka piatich svetových šampionátov v roku 2027.
Prvým z nich budú majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa začnú už 26. decembra v kanadských mestách Edmonton a Red Deer. Na šampionáte sa predstaví aj slovenská reprezentácia.
Pre Rusko by šlo o prvý štart na medzinárodnom turnaji od februára 2022, keď bolo po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vylúčené zo súťaží IIHF.
Proti jeho návratu sa však ostro ohradila hostiteľská krajina.
„Kanada zastáva od roku 2022 stanovisko, že Rusko by nemalo mať zastúpenie v medzinárodných športových súťažiach, pokiaľ pokračuje jeho nelegálna a neospravedlniteľná rozsiahla invázia na Ukrajinu,“ uviedol štátny tajomník pre šport Adam van Koeverden.
Kanadská vláda zároveň oznámila, že bude naďalej uplatňovať obmedzenia účasti ruských športovcov na podujatiach organizovaných v Kanade, ktoré dostávajú federálne financovanie.
Podľa van Koeverdena bude tiež skúmať ďalšie možnosti, ako vyvodiť zodpovednosť voči ruskej vláde.
Podobne reagovala aj ministerka zahraničných vecí Anita Anandová.
„Kanada je mimoriadne sklamaná z rozhodnutia umožniť Rusku účasť na týchto juniorských hokejových podujatiach. Dôrazne s týmto výsledkom nesúhlasíme,“ vyhlásila počas návštevy Atlanty.
Proti je aj federácia
Nesúhlas s verdiktom vyjadrila aj národná hokejová federácia Hockey Canada, ktorá organizuje blížiaci sa juniorský šampionát.
„Hockey Canada zdieľa sklamanie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) z dnešného rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS).
Hoci dôsledky tohto rozhodnutia zatiaľ nie sú úplne jasné, naša organizácia je v kontakte s IIHF, aby získala ďalšie informácie. Čakáme na bližšie objasnenie možných dosahov rozhodnutia na národné členské zväzy IIHF a budúce súťaže,“ uviedla Hockey Canada v oficiálnom stanovisku.
„Kanadskú vládu sme informovali o výsledku konania pred CAS a ďalšie informácie poskytneme hneď, ako budú dostupné,“ doplnil zväz.
Otázkou zostáva, aký vplyv budú mať vládne obmedzenia na prípadnú účasť Rusov na juniorských majstrovstvách sveta.
Podľa Hockey Canada totiž federálna vláda zatiaľ neposkytla na organizáciu turnaja žiadne finančné prostriedky.
Provinčná vláda Alberty však ešte v roku 2024 vyčlenila 11 miliónov kanadských dolárov na organizáciu viacerých hokejových podujatí vrátane juniorského šampionátu.
Zatiaľ teda nie je jasné, či a akým spôsobom by kanadské obmedzenia mohli zabrániť štartu ruských hokejistov.
Organizátori navyše už majú pripravený program turnaja s desiatimi účastníkmi a spustený predaj vstupeniek. Prípadné zaradenie Ruska by si vyžiadalo ďalšie organizačné zmeny.
IIHF upozornila, že rozhodnutie arbitrážneho súdu nerieši praktické problémy spojené s návratom Rusov vrátane bezpečnosti, cestovania, ubytovania či úprav súťažného systému.
Medzinárodná federácia preto musí v najbližšom období rozhodnúť, akým spôsobom verdikt naplní.
Okrem Kanady sa proti návratu ruských reprezentácií postavili aj hokejové zväzy Česka, Fínska, Švédska či Nemecka. Fíni dokonca deklarovali podporu hráčom a členom realizačných tímov, ktorí by sa odmietli zúčastniť na turnajoch s ruskou účasťou.
Kto uvoľní miesto Rusom?
Otázkou zostáva aj to, kto by ruským hokejistom na juniorskom šampionáte uvoľnil miesto. Turnaj má tradične desať účastníkov a všetky miesta sú už obsadené.
Podobnú situáciu riešila IIHF v máji tohto roka, keď rozhodla o návrate Bieloruska na majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov v roku 2027.
Doplatilo na to Švajčiarsko, ktoré si síce vybojovalo postup z I. divízie, no po zaradení Bielorusov muselo zostať v nižšej kategórii.
Ak by federácia zvolila rovnaký postup aj pri juniorských MS, o miesto medzi elitou by mohlo prísť Nórsko, ktoré postúpilo z I. divízie. Rusi by ho tak mohli nahradiť v skupine s Kanadou, Českom, Švajčiarskom a Lotyšskom.
Nie je však isté, či IIHF pristúpi k priamej výmene účastníkov, alebo rozhodne o novom rozdelení skupín.
Prípadné zmeny by sa mohli dotknúť aj slovenskej reprezentácie. Mladí Slováci majú podľa pôvodného rozpisu nastúpiť v A-skupine proti Švédsku, Fínsku, USA a Nemecku.
Ak by federácia pristúpila k novému žrebu, mohli by sa zmeniť aj súperi slovenských hokejistov.
O ďalšom postupe má v pondelok rokovať Rada IIHF.