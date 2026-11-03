Na návrat ruských hokejistov reaguje aj premiér Fico: Patria medzi najlepších na svete

Z možného návratu ruských hokejistov na medzinárodnú scénu sa stáva aj politická téma.
Piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktoré nariadilo IIHF umožniť Rusom účasť na piatich svetových šampionátoch, totiž vyvolalo reakcie nielen hokejových federácií, ale aj predstaviteľov jednotlivých štátov.
IIHF sa po verdikte ocitla v komplikovanej situácii. Hoci s rozhodnutím nesúhlasí, musí ho rešpektovať. Pri organizácii turnajov však bude odkázaná aj na spoluprácu s hostiteľskými krajinami a ich štátnymi orgánmi.
Práve vlády jednotlivých krajín môžu zohrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o tom, či sa ruskí hokejisti napokon na šampionátoch predstavia.
Do hry totiž vstupujú otázky udeľovania víz, vstupu na územie krajiny či bezpečnostných opatrení.
Aj preto sa do diskusie o návrate Ruska čoraz výraznejšie zapájajú politici, vrátane slovenského premiéra Roberta Fica.
Ten pred dvoma dňami zverejnil na sociálnej sieti video s názvom „ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU LXXII".
V jeho závere sa venoval aj téme návratu ruských hokejistov do medzinárodných súťaží, ktorá podľa Fica „vyvoláva rozruch".
„Vždy som odmietal zaťahovanie športu do politiky. A vždy som sa rovnako pýtal, akú hodnotu má zlatá medaila, ak na ceste k nej netreba poraziť aj ruských hokejistov, ktorí nespochybniteľne patria medzi najlepších na svete," povedal premiér.
V štvorročnej ére bez Rusov na veľkých turnajoch získali medailu aj slovenskí hokejisti - mužstvo do 18 rokov tento rok na majstrovstvách sveta striebro.
Českí politici návrat Rusov odmietajú
Opačný názor než slovenský premiér majú najvyšší predstavitelia Česka, ktoré bude už v januári hostiť majstrovstvá sveta hokejistiek do 18 rokov v Ostrave.
Prezident Petr Pavel sa postavil proti návratu ruských športovcov na medzinárodné podujatia. Podľa neho by sa počas pokračujúcej vojny na Ukrajine nemali zúčastňovať na svetových ani európskych šampionátoch pod ruskou vlajkou.
Pavel pripustil, že takýto postoj môže byť nespravodlivý voči samotným športovcom, no zdôraznil, že reprezentujú krajinu a režim, ktorý už piaty rok vedie vojnu proti Ukrajine. Ich účasť by podľa neho zároveň slúžila ako propagácia Ruska.
Podobne reagoval aj český premiér Andrej Babiš, ktorý sa vyjadril po pondelkovom rokovaní vlády.
„Súhlasím s tým, že politika sa nemá miešať do športu, ale toto rozhodnutie do toho tú politiku vnáša,“ povedal Babiš.
Podľa českého premiéra nedáva zmysel umožniť návrat ruských hokejistov, kým pokračuje vojna na Ukrajine. Vytváralo by to totiž dojem, že vojna a zabíjanie sú normálnou súčasťou života, čo jeho vláda odmieta.
Český minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný už v piatok zaslal arbitrážnemu súdu oficiálny protest. Dlhodobo nesúhlasí s tým, aby ruskí športovci počas vojny štartovali na medzinárodných podujatiach pod vlastnou vlajkou, so štátnymi symbolmi a hymnou.
Žiadna medaila nie je dôležitejšia
Proti návratu Ruska sa postavili aj fínski politici. Minister športu Mika Poutala označil rozhodnutie CAS za sklamanie a pripomenul, že situácia na Ukrajine sa od vylúčenia ruských reprezentácií nijako zásadne nezmenila.
„Je mi z toho trochu smutno. Nevidím, že by sa vojnová situácia zmenila natoľko, aby existoval dôvod zrazu prijať Rusko späť do športu,“ povedal pre verejnoprávnu televíziu Yle.
Poutala zároveň podporil iniciatívu Fínskeho hokejového zväzu, ktorý sa snaží vytvoriť spoločný blok krajín odmietajúcich nastúpiť proti Rusku.
Predseda zväzu Heikki Hietanen už oslovil ďalších členov IIHF s cieľom dohodnúť spoločný postup. Ak by viacero reprezentácií odmietlo hrať proti Rusom, federácia by musela riešiť možné narušenie priebehu šampionátov.
Ostro reagoval aj bývalý fínsky reprezentačný brankár a súčasný poslanec parlamentu Sinuhe Wallinheimo.
Podľa neho by návrat Rusov predstavoval nesprávny signál Ukrajine a Rusko by mohlo medzinárodné turnaje využiť na propagandistické účely.
„Hokej je šport, ktorý milujem, ale žiadna medaila z majstrovstiev sveta nie je dôležitejšia než hodnoty, za ktorými si stojíme. Rusko nemôže zároveň bombardovať Ukrajinu a nastupovať na medzinárodných šampionátoch, akoby sa nič nestalo,“ vyhlásil Wallinheimo, ktorý vlastní striebro z MS v hokeji.
Podobný postoj zaujala aj Kanada, ktorá bude od 26. decembra hostiť majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone a Red Deer. Juniorský šampionát by mohol byť prvý, na ktorom sa predstavia ruskí hokejisti.
„Kanada je mimoriadne sklamaná z rozhodnutia umožniť Rusku účasť na týchto juniorských hokejových podujatiach,“ vyhlásila ministerka zahraničných vecí Anita Anandová.
Zdôraznila, že kanadská vláda s verdiktom dôrazne nesúhlasí a bude naďalej uplatňovať obmedzenia účasti ruských športovcov na podujatiach, ktoré sa konajú na jej území a dostávajú federálne financovanie.