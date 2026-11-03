Rusko ponúka, že usporiada MS v hokeji namiesto Nemecka. Dodali by aj nových sponzorov

Rusko je pripravené usporiadať majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2027, ak sa Nemecko vzdá ich organizácie. Vyhlásila to poslankyňa ruskej Štátnej dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko a bývalá olympijská víťazka v rýchlokorčuľovaní Svetlana Žurovová.
Reagovala tak na vyjadrenia predsedu predstavenstva Nemeckého hokejového zväzu Franka H. Lutza, ktorý nevylúčil, že Nemecko sa pre možnú účasť Rusov vzdá organizácie šampionátu.
„Sme pripravení usporiadať majstrovstvá sveta, ak sa Nemecko vzdá organizácie turnaja,“ vyhlásila Žurovová pre televíziu Mač TV.
Podľa ruskej političky má jej krajina dostatok moderných štadiónov a potrebnú infraštruktúru. Pripomenula organizáciu zimných olympijských hier v Soči v roku 2014 aj fungovanie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).
Hrozil by bojkot
Žurovová zároveň pripustila, že presunutie šampionátu do Ruska by mohlo vyvolať bojkot zo strany viacerých krajín.
Napriek tomu je presvedčená, že Rusko by turnaj dokázalo zorganizovať. Ako ďalšieho možného hostiteľa spomenula USA.
Nemecký hokejový zväz pritom zatiaľ o vzdaní sa organizácie nerozhodol. Lutz označil túto možnosť za krajné riešenie, ku ktorému by mohli pristúpiť v prípade neúnosných bezpečnostných a ekonomických rizík.
Majstrovstvá sveta sú naplánované na 14. až 30. mája 2027 v Düsseldorfe a Mannheime, pričom otvárací zápas sa má uskutočniť 13. mája v Gelsenkirchene.
Slovenskí hokejisti figurujú (zatiaľ) v skupine B spolu s Kanadou, USA, Českom, Dánskom, Nórskom, Kazachstanom a Maďarskom.
Sponzorov nahradia ruské peniaze
Návrat Ruska do medzinárodného hokeja vyvolal aj reakcie reklamných partnerov IIHF. Švédska spoločnosť AJ Products, ktorá podporovala svetové šampionáty od roku 1989, oznámila ukončenie spolupráce.
Česká stávková spoločnosť Tipsport zase odmieta, aby sa jej reklama objavila počas prípadných zápasov ruskej reprezentácie.
Na rozhodnutia sponzorov reagoval ďalší ruský poslanec Dmitrij Sviščev. Podľa neho by odchádzajúcich partnerov mohli nahradiť spoločnosti z Ruska.
„Všetky tieto odmietnutia sú preventívnymi zastrašovacími opatreniami, ktorými sa snažia vyvíjať tlak na medzinárodnú federáciu,“ povedal pre agentúru TASS.
Švédsku spoločnosť AJ Products zároveň obvinil, že iba hľadala zámienku na ukončenie sponzoringu. Tvrdí, že ruské firmy by podporu hokejových šampionátov privítali.
O možnom návrate ruských reprezentácií rozhodol v piatok Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý nariadil IIHF umožniť im účasť na medzinárodných turnajoch v sezóne 2026/27.
Rusko bolo zo súťaží IIHF vylúčené vo februári 2022 po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu.
Medzinárodná federácia s verdiktom nesúhlasí, no oznámila, že ho bude rešpektovať. Konkrétna podoba návratu Rusov na svetové šampionáty zatiaľ nie je známa.
O situácii v týchto dňoch rozhoduje Rada IIHF.
Informoval o tom portál idnes.cz