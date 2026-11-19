Športový arbitrážny súd (CAS) na konci októbra rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť návrat ruských reprezentácií na svetové šampionáty.
Prvý turnaj, na ktorom sa mali Rusi predstaviť po takmer piatich rokoch, boli majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov v Kanade.
Necelých šesť týždňov pred začiatkom juniorského šampionátu je jasné, že sa tak nestane. IIHF v nedeľu 15. novembra oznámila, že Rusko sa na turnaji napokon nezúčastní.
Dôvodom je rozhodnutie kanadskej vlády neumožniť ruským reprezentantom vstup do krajiny. Obmedzenie sa vzťahuje aj na hokejistov, ktorí už majú platné kanadské víza.
IIHF podľa svojho vyhlásenia preskúmala aj alternatívne riešenia vrátane možností uskutočniť šampionát za iných podmienok či dokonca v inej krajine. Napokon rozhodla, že dejiskom zostanú kanadské mestá Edmonton a Red Deer.
Verdikt IIHF tiež znamená, že desiatym tímom na turnaji elitnej kategórie bude Nórsko.
Hokejová federácia tamojšej krajiny pritom len o týždeň skôr informovala, že IIHF jej oznámila vyradenie z turnaja. Nóri mali uvoľniť miesto Rusku a namiesto elitnej kategórie nastúpiť v divízii IA.
V článku sa dozviete:
- ako by vyzeral turnaj, keby na ňom hrali Rusi,
- s kým budú hrať v skupine Slováci,
- ktorí hráči môžu reprezentovať Slovensko.
Po najnovšom rozhodnutí IIHF sa však situácia opäť zmenila a Nórsko sa na šampionáte predstaví podľa pôvodného plánu.
Ruská hokejová federácia označila rozhodnutie IIHF za neprijateľné a nezákonné. Tvrdí, že bolo prijaté z politických dôvodov a odporuje princípom nediskriminácie a rovnosti športovcov. Avizovala tiež, že sa obráti na Medzinárodný olympijský výbor.
Naopak, v Nórsku zavládla spokojnosť. „Máme veľkú radosť za hráčov, trénerov a všetkých v nórskom hokeji, ktorí si vlani vybojovali postup,“ uviedol generálny sekretár nórskej asociácie Petter Salsten podľa agentúry Reuters.
Rozhodnutie privítal aj Nemecký hokejový zväz. Jeho predseda Frank Lutz zároveň vyzval IIHF, aby čo najskôr objasnila situáciu pred seniorskými majstrovstvami sveta 2027, ktoré sa uskutočnia práve v Nemecku.
Rusi do štvrťfinále bez jediného zápasu
Prípadná účasť Ruska by však znamenala pre organizátorov mimoriadne komplikovanú situáciu.
Viaceré krajiny totiž ešte pred definitívnym rozhodnutím IIHF oznámili, že proti ruským reprezentáciám odmietajú nastúpiť a zápasy budú bojkotovať. Svoj postoj zdôvodňovali pokračujúcou vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine.
Rusi mali podľa upraveného rozpisu nahradiť Nórsko v B-skupine, ktorá bude hrať svoje zápasy v Edmontone. Ich súpermi mali byť Kanada, Česko, Švajčiarsko a Lotyšsko.
Všetky štyri krajiny sa pritom postavili proti účasti Ruska.
Ak by zostal v platnosti pôvodný rozpis a jednotlivé federácie by svoj postoj nezmenili, mohol vzniknúť nezvyčajný scenár.
Rusko malo začať turnaj 26. decembra proti Česku, o deň neskôr nastúpiť proti Švajčiarsku, 29. decembra proti Kanade a 30. decembra proti Lotyšsku.
Ani jeden z týchto zápasov sa však za deklarovaných postojov jednotlivých krajín nemusel uskutočniť.
Česko a Švajčiarsko vopred avizovali, že s Ruskom hrať nebudú, Lotyši majú dokonca zákon, ktorý im zakazuje hrať na športových podujatiach proti Rusom.
Kanada sa priamo k bojkotu nepridala, ale je ťažké si predstaviť, že by proti Rusom nastúpila, ak ich do krajiny odmietla pustiť aj vláda.
Za predpokladu, že by všetci štyria súperi odmietli nastúpiť a IIHF by ich zápasy vyhodnotila ako kontumačné prehry, mohol vzniknúť absurdný scenár.
Ruskí juniori by neodohrali v základnej skupine ani jediný zápas, no na konte by mali štyri víťazstvá 5:0 a dvanásť bodov.
V takom prípade by postúpili do štvrťfinále z prvého miesta. Ani tam by však nemuseli nájsť súpera ochotného nastúpiť. Z turnaja by sa tak mohla stať blamáž.
Takýto scenár napokon nenastane. V tomto prípade IIHF pomohlo rozhodnutie kanadskej vlády, ktorá zrejme dala návod aj ďalším krajinám, v ktorých sa turnaje s Rusmi majú hrať.
Česko, ktoré organizuje MS v hokeji žien do 18 rokov v januári, tiež už prijalo opatrenia na vládnej úrovni, ktoré neumožnia vstup ruským športovcom do krajiny.
Ako bude vyzerať šampionát?
Po verdikte IIHF zostáva v platnosti pôvodný scenár organizácie šampionátu. Juniorské MS sa uskutočnia od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v kanadskej provincii Alberta.
Hostiteľskými mestami budú Edmonton a Red Deer.
Na turnaji sa predstaví desať reprezentácií rozdelených do dvoch päťčlenných skupín:
A-skupina (Red Deer): USA, Švédsko, Fínsko, Slovensko, Nemecko.
B-skupina (Edmonton): Kanada, Česko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko.
Hrať sa bude v dvoch arénach.
Edmonton bude hostiť zápasy v Rogers Place, domovskom stánku klubu NHL Edmonton Oilers s kapacitou približne 18 500 divákov.
Okrem základnej B-skupiny sa tam uskutočnia aj dva štvrťfinálové duely, obe semifinále a zápasy o medaily.
Slováci odohrajú všetky štyri stretnutia základnej skupiny v aréne Marchant Crane Centrium v Red Deer.
Aréna s kapacitou približne 7-tisíc divákov je domovom juniorského klubu Red Deer Rebels zo súťaže WHL. V Red Deer sa uskutočnia aj dva štvrťfinálové zápasy.
Celkovo je na programe 29 stretnutí.
Z každej skupiny postúpia štyri najlepšie reprezentácie do štvrťfinále, ktoré sa uskutoční 2. januára. Tímy na posledných miestach čaká súboj o udržanie medzi elitou.
Semifinále sú naplánované na 4. januára, zápasy o bronz a zlato na 5. januára. Finále sa začne o 19.30 h miestneho času, teda v stredu 6. januára o 3.30 h slovenského času.
Turnaj je určený hráčom narodeným v roku 2007 a neskôr. Obhajcom titulu je Švédsko, ktoré zdolalo vo finále Česko 4:2.
Čo čaká Slovákov?
Slováci na predchádzajúcom šampionáte v USA vyhrali v základnej skupine iba jeden zápas proti Nemecku (4:1). Vo štvrťfinále podľahli Kanade vysoko 1:7 a skončili na ôsmom mieste.
Zverenci trénera Petra Frühaufa tento rok nastúpia v mimoriadne náročnej A-skupine, v ktorej sa stretnú s tromi silnými súpermi a opäť s Nemeckom.
Turnaj odštartujú 27. decembra proti obhajcom titulu zo Švédska. O deň neskôr ich čakajú Američania.
Po dni voľna nastúpia na ďalší zápas proti Nemecku a účinkovanie v základnej skupine uzavrú na Silvestra proti Fínsku.
Program Slovenska na MS U20
27. december 2026, 22.30 h: Slovensko – Švédsko
28. december 2026, 22.30 h: Slovensko – USA
31. december 2026, 0.30 h: Nemecko – Slovensko
31. december 2026, 22.30 h: Fínsko – Slovensko
Slováci budú chcieť nadviazať na postup do štvrťfinále z predchádzajúcich štyroch šampionátov.
Účasť medzi najlepšou osmičkou bude aj tentoraz základným cieľom. Vzhľadom na zloženie skupiny však bude veľmi dôležitý najmä súboj s Nemeckom.
Slovensko čaká na medailu z juniorských majstrovstiev sveta od roku 2015, keď v Kanade získalo bronz.
Kto môže reprezentovať Slovensko?
Slovenská reprezentácia by mala na turnaji disponovať viacerými hráčmi, ktorých si už vybrali kluby NHL.
Len na vstupnom drafte v roku 2026 uspelo osem slovenských hokejistov. Medzi najvýraznejšie mená patria útočníci Tomáš Chrenko a Adam Nemec.
Chrenko bol najproduktívnejším Slovákom na predchádzajúcich majstrovstvách sveta do 20 rokov. V piatich zápasoch nazbieral osem bodov za päť gólov a tri asistencie.
V minulej sezóne navyše pomohol Nitre k extraligovému titulu, keď v predĺžení rozhodujúceho siedmeho finálového zápasu strelil víťazný gól proti Slovanu Bratislava. Na drafte NHL si ho následne z 81. miesta vybral klub New York Rangers.
Výraznú úlohu by mal mať aj Adam Nemec, mladší brat slovenského reprezentačného obrancu Šimona Nemca. Útočníka si v treťom kole draftu z celkovej 72. pozície vybrala Ottawa Senators.
Na posledných juniorských MS získal päť bodov v piatich zápasoch a darí sa mu aj v kanadskej OHL. V 18 zápasoch nazbieral 28 bodov (8+20).
Dôležitým článkom ofenzívy môže byť aj Ján Chovan, ktorého draftovalo Los Angeles Kings v roku 2025. Na predchádzajúcom turnaji strelil jediný slovenský gól vo štvrťfinálovom zápase proti Kanade.
Z draftovaných útočníkov prichádzajú do úvahy aj Michal Svrček, ktorý patrí Detroitu Red Wings, a Lucián Bernát, ktorého si vybral Vancouver Canucks.
Dôležitým článkom útoku by mohol byť aj Timothy Kazda (2008), ktorý na MS do 18 rokov, na ktorých Slovensko získalo historické strieborné medaily, nazbieral 12 bodov v siedmych zápasoch a bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP).
Zaujímavé mená má Slovensko aj v obrane.
Najvyššie draftovaným Slovákom v roku 2026 bol Adam Goljer, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta.
Goljer bol kapitánom slovenskej osemnástky, na domácom turnaji ho vtedy vyhlásili za najlepšieho obrancu.
Do úvahy prichádza aj Luka Radivojevič, ktorý by v prípade nominácie mohol absolvovať už štvrté juniorské majstrovstvá sveta. V máji sa premiérovo predstavil aj na seniorských MS vo Švajčiarsku. V aktuálnej sezóne nastupuje za Boston College v NCAA, v 11 zápasoch zaznamenal 9 asistencií.
Brankárskym kandidátom je Samuel Hrenák, ktorého si v treťom kole tohtoročného draftu vybral Winnipeg Jets. Vekový limit spĺňa aj ďalší draftovaný gólman Roberto Leonardo Henriquez.
Prípravné zápasy Slovenska pred MS do 20 rokov
19. december, 21:00: Slovensko - Švajčiarsko
21. december, 03:30: Slovensko - Česko
23. december, 21:00: Slovensko - Nórsko
Slovenská dvadsiatka má za sebou novembrovú previerku na Turnaji piatich krajín vo Švédsku. Prehrala s domácim výberom 1:4 a Fínskom 1:2, následne zdolala Švajčiarsko 7:5.
Záverečný zápas proti Česku predčasne ukončili po vážnom zranení slovenského útočníka Matúša Váleka, ktorého zasiahla korčuľa do krku.
Sedemnásťročný hokejista podstúpil operáciu, no jeho zdravotný stav sa následne zlepšil a už nasledujúci deň ho prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.
Pred šampionátom Slováci odohrajú tri prípravné zápasy: proti Švajčiarsku, Česku a Nórsku.