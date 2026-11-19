Rusko si dnes predvolalo fínsku chargé d’affaires v Moskve pre nedávne rozhodnutie Fínska zakázať ruským športovcom vstup do krajiny, kým sa neskončí vojna na Ukrajine.
Informovala o tom agentúra TASS s tým, že ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo Fínsku, že Moskva považuje nové obmedzenia za hrubú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii a Fínsko patrí k popredným podporovateľom Kyjeva. Pre ruskú vojenskú agresiu sa Fínsko so susedným Švédskom rozhodlo vstúpiť do Severoatlantickej aliancie.
„Dňa 19. novembra si ruské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo fínsku chargé d’affaires v Moskve Maarit Keitanenovú. Fínskej strane tlmočilo dôrazný protest proti nedávnemu rozhodnutiu Helsínk zaviesť nové obmedzenia vstupu ruských občanov do krajiny vrátane športovcov,“ citovala agentúra TASS vyjadrenie ruskej diplomacie.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo fínsky krok za nepriateľský a za evidentnú hrubú diskrimináciu.
„Tá je v rozpore nielen so zásadami medzinárodného športového hnutia, ale aj so základnými štandardmi ľudských práv,“ uviedla diplomacia. Tá tiež vyzvala Fínsko, aby nevnášalo politiku do účasti Rusov na medzinárodných zápoleniach.
Fínska vláda pred týždňom rovnako ako Nórsko rozhodla, že ruskí športovci do krajiny nesmú vstúpiť, kým sa neskončí vojna na Ukrajine.
Rozhodnutie nadobudlo účinnosť tento týždeň. To znamená, že ruskí športovci nebudú môcť štartovať okrem iného na Svetovom pohári v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii a v behu na lyžiach v Ruke koncom novembra.
Fínsky hokejový zväz sa už minulý týždeň postavil proti zápasom s Ruskom, ktorému Športový arbitrážny súd umožnil návrat na medzinárodné turnaje. Bojkot stretnutí proti zbornej následne vyhlásili aj Nóri, Švédi, Dáni, Lotyši a Česi.