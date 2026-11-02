Česko hovorí rázne nie. Prezident Pavel nesúhlasí s účasťou Ruska na MS v hokeji

Od začiatku vojny na Ukrajine nemôže Rusko na medzinárodných súťažiach štartovať pod vlastnou vlajkou.
Od začiatku vojny na Ukrajine nemôže Rusko na medzinárodných súťažiach štartovať pod vlastnou vlajkou. (Autor: TASR)
ČTK|2. nov 2026 o 14:08
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Český prezident Petr Pavel sa postavil proti návratu ruských športovcov na medzinárodné súťaže.

Na majstrovstvách sveta či Európy by nemali štartovať pod ruskou vlajkou športovci, ktorí reprezentujú svoju krajinu a tým aj režim, ktorý už piaty rok vedie agresívnu vojnu, uviedol český prezident Petr Pavel.

Novinárom dnes pri odchode zo Strakovej akadémie povedal, že hoci je to možno nefér voči športovcom, je za, aby sa ruskí športovci na medzinárodné športové fóra do ukončenia vojny na Ukrajine nepúšťali.

Športový arbitrážny súd (CAS) minulý týždeň rozhodol, že ruské tímy sa môžu s okamžitou platnosťou znovu zúčastňovať hokejových šampionátov. Medzinárodná federácia IIHF v reakcii uviedla, že s týmto verdiktom nesúhlasí, ale mieni ho rešpektovať.

Český minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný kvôli rozhodnutiu zaslal CAS oficiálny protest. Pre ČTK v piatok povedal, že dlhodobo nesúhlasí s tým, aby ruskí športovci počas ruskej agresie na Ukrajine štartovali na medzinárodných súťažiach pod ruskou vlajkou, symbolmi a s ruskou štátnou hymnou.

Hokejisti ROC (Rusko) po zápase semifinále na ZOH 2022 v Pekingu.
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"Keď sa na to pozrieme z takéhoto širšieho kontextu, Rusko je krajinou, ktorá už piaty rok vedie agresívnu vojnu, pri ktorej zomierajú tisíce ľudí. Spôsobilo obrovské materiálne škody a za celý čas neprejavilo žiadnu zásadnejšiu snahu konflikt ukončiť a doviesť ho k mierovým rokovaniam," povedal dnes Pavel.

"Ja si naozaj nemyslím, že by na medzinárodných fórach, na majstrovstvách Európy, sveta, mali štartovať pod ruskou vlajkou športovci, ktorí reprezentujú svoju krajinu, teda tento režim, a tým mu vlastne robia aj nejakú reklamu," dodal.

IIHF vyradila Rusko zo súťaží vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostných dôvodov naposledy predĺžila v januári. Rusko sa odvolalo k CAS.

IIHF uviedla, že s verdiktom súdu nesúhlasí, ale plánuje ho rešpektovať. Ruský výber by sa tak mal znovu predstaviť na majstrovstvách sveta, najbližší šampionát v máji usporiada Nemecko.

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