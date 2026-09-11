Slováci mieria do nováčikovských kempov NHL. Šesť bolo draftovaných v tomto roku

Samuel Hrenák, Adam Goljer a Tomáš Chrenko počas draftu NHL 2026.
Samuel Hrenák, Adam Goljer a Tomáš Chrenko počas draftu NHL 2026. (Autor: Hockey Slovakia)
TASR|11. sep 2026 o 09:57
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Dvojnásobné zastúpenie bude v kempoch Chicaga a New Yorku Rangers.

Počas druhého septembrového víkendu odštartujú v kluboch zámorskej NHL rozvojové kempy pre nováčikov, medzi ktorými figuruje aj viac než tucet slovenských hokejistov.

Dvojnásobné slovenské zastúpenie bude v kempoch Chicaga Blackhawks, v ktorom sa predstavia brankár Adam Gajan, útočník Martin Mišiak a aj v New Yorku Rangers, ktorého dres si oblečú útočníci Adam Sýkora a Tomáš Chrenko.

Väčšina klubov už zverejnila súpisky pre kemp nováčikov a figuruje na nich aj šesť z ôsmich Slovákov, ktorí prešli draftom v roku 2026.

V kempoch sa podľa zverejnených informácií nepredstavia brankár Roberto Leonardo Henriquez (Boston) a Jakub Floriš (Nashville), ktorý bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť vo Fínsku.

V nováčikovskom kempe Los Angeles Kings nebude chýbať najvyššie draftovaný Slovák z roku 2026 obranca Adam Goljer, ktorého Kings získali v 2. kole zo 49. miesta a predstaví sa v ňom aj útočník Ján Chovan.

Zaujať v silnej konkurencii sa pokúsia aj brankár Samuel Hrenák (Winnipeg), útočníci Adam Nemec (Ottawa), Lucián Bernát (Vancouver) a obranca Tomáš Královič (Tampa Bay).

Zo Slovákov, ktorí prešli draftom v predošlých rokoch, nastúpia do nováčikovských kempov aj obrancovia Maxim Štrbák (Buffalo), Viliam Kmec (Vegas) a útočníci Michal Svrček (Detroit), Alex Čiernik (Philadelphia) a Juraj Pekarčík (St. Louis).

Súčasťou kempov nováčikov bude aj niekoľko prípravných zápasoch.

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