Dočkáme sa ďalšieho tímu v NHL? Zvažuje sa príchod nového klubu, šéf má aj favorita

Vedenie zámorskej hokejovej NHL zvažuje rozšírenie ligy o klub z Texasu. Do súťaže by mohol v najbližších rokoch pribudnúť tím z Houstonu alebo Austinu.
Agentúre AP to prezradil dobre informovaný zdroj, profiliga zatiaľ správu nepotvrdila.
V utorok mala Rada guvernérov v New Yorku svoje zasadnutie, ktoré sa každoročne koná po finále Stanleyho pohára a pred vstupným draftom.
Na ňom by sa malo podľa AP diskutovať aj o možnej expanzii. Ako prvé prišli s touto informáciou stanice ESPN a Sportsnet.
Podľa TSN by mal komisár NHL Gary Bettman čoskoro potvrdiť pripravovanú expanziu aj oficiálne, pričom hlavným kandidátom na vstup do ligy by mal byť Houston. Bettman by sa však mal vyjadriť aj o záujme Austinu.
Ak by NHL pridala 33. tím, stala by sa najväčšou americkou profesionálnou športovou súťažou. Počtom tímov by prekonala ligu amerického futbalu NFL.
Bettman hovoril v uplynulých rokoch o rozširovaní súťaže veľmi opatrne. Naznačoval, že ligoví predstavitelia načúvajú ponukám od potenciálnych majiteľov klubov z Houstonu či Atlanty, ale odmietal, že by liga chcela formálne spustiť proces expanzie.
NHL sa naposledy rozširovala v roku 2021, keď sa Seattle Kraken stal 32. klubom profiligy. Predtým vstúpil do súťaže v sezóne 2017/2018 Vegas Golden Knights.
Seattle zaplatil za vstup do ligy poplatok 650 miliónov dolárov, klub z Las Vegas 500 miliónov.
Zámorské médiá odhadujú, že potenciálny záujemca by teraz musel za nový klub zaplatiť vyše miliardu USD.