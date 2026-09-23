Expanzia NHL sa zatiaľ odkladá. Nedá sa to urobiť zo dňa na deň, hovorí Bettman

Rada guvernérov zámorskej NHL v utorok podľa komisára Garyho Bettmana neprijala žiadne rozhodnutia o rozšírení ligy do Houstonu alebo Austinu, či do Texasu.
Zástupca komisára Bill Daly minulý týždeň predložil podrobnú správu a zástupcov všetkých 32 súčasných tímov oboznámil so situáciou, pričom nebol stanovený žiadny časový harmonogram pre prípadné hlasovanie o pridaní 33. tímu do súťaže.
Betman novinárom oznámil: „Myslím si, že všetci zaujali vyčkávací postoj, aby videli, čo sa predloží a aké sú pre a proti. Rozšírenie ligy je transakcia v hodnote miliárd dolárov, ktorá má vplyv na všetky ostatné kluby v súťaži.
Je potrebné dotiahnuť množstvo detailov. A ak má k rozšíreniu dôjsť, tri štvrtiny guvernérov musia byť presvedčení, že to dáva zmysel. A to nie je niečo, čo sa dá urobiť zo dňa na deň.“
Rozšírenie ligy by v prípade realizácie predstavovalo investíciu vo výške 3,5 miliardy dolárov.
Je v nej zahrnutý poplatok pre majiteľov a náklady na výstavbu novej arény. Daly uviedol, že spoločnosť Pursuit Sports, ktorú vlastní milionár Dan Friedkin, skúmala lokality na výstavbu v Houstone a Austine.
Stále však zostáva vyriešiť mnoho otázok, vrátane rozhodnutia medzi jedným z najväčších mediálnych trhov v USA a mestom, ktoré nemá tím v žiadnej zo štyroch hlavných severoamerických mužských profesionálnych športových líg.
„Predpokladáme, že do konca roka budeme vedieť, ktorý trh uprednostňujú,“ povedal Bettman a dodal: „No nás aj ich čaká ešte veľa práce.“
Rada guvernérov NHL si zároveň zvolila nového predsedu, ktorým sa stal jednohlasne Majiteľ Washingtonu Capitals Ted Leonsis.
Jeho predchodca Jeremy Jacobs, ktorý vlastní Boston Bruins, odstúpil po 19 rokoch vo funkcii.
Murraya Edwardsa, majiteľa Calgary Flames, vymenovali za podpredsedu.
„Pri pohľade do budúcnosti si neviem predstaviť lepšieho nástupcu ako Teda Leonsisa, rešpektovaného a úspešného majiteľa, ktorý bol priekopníkom inovácií. Ted je perfektný človek, ktorý pomôže načrtnúť budúcnosť hokeja. A čo je azda najdôležitejšie, Ted je vášnivý fanúšik, ktorý si cení schopnosť NHL mať pozitívny vplyv na spoločnosť,“ povedal Jacobs.