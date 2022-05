Za zápas dostanú tisíce, za play off špeciálny bonus. Koľko zarábajú rozhodcovia v NHL?

Stojí im to za to? Koľko zarábajú rozhodcovia v NHL?

NEW YORK. Rozhodcovia to často nemajú ľahké. Bývajú kritizovaní, fanúšikovia na nich kričia a v niektorých zápasoch počujete "Ref, you suck" pomaly častejšie ako fandenie domácemu tímu.

Ak ale daný rozhodca rozhoduje iné zápasy play off, za to, že je rezervný, nedostáva žiadnu kompenzáciu.

Tí dostávajú 1 000 dolárov za prítomnosť v budove a 2 750 ak naskočia do zápasu. Pre čiarových rozhodcov je to 650 za prítomnosť a 1 775 v prípade, že musia ísť aj na ľad.

Zranení rozhodcovia

Výplatu môžu získať aj zranení rozhodcovia. Ak sa rozhodca zraní v druhej polovici základnej časti alebo po 37 odpískaných zápasoch a nemôže kvôli tomu nastúpiť do play off zápasov, môže aj tak získať až 75 % z play off výplaty. Závisí to aj od toho, do koľkých kôl nastúpil v minulosti.

Ak sa rozhodca zraní skôr a má menej ako šesť rokov skúseností, môže získať 50 % výplaty play off.

Rozhodca Francis Charron bol zranený väčšinu sezóny, avšak minulý rok nastúpil aj do finále. Vďaka tomu by mal získať 75 % zo všetkých štyroch kôl, čo činí slušných 81 tisíc dolárov.

Rozhodcovia takisto dostávajú dôchodkový bonus za zápasy, ktoré odpískali počas play off počas svojej kariéry. Vychádza to na 450 dolárov za každý zápas vo vyraďovacej časti.

Byť rozhodcom počas finále Stanley Cupu je veľkým honorom, cťou, ale aj zodpovednosťou. Prináša so sebou však aj slušné finančné ohodnotenie.

Zaujímavosťou je, že v NHL sú zastúpení kanadskí a americkí rozhodcovia. Jedinou výnimkou je Libor Suchánek. Tento 31-ročný čiarový rozhodca je Čech a spoznať ho môžete podľa čísla 60 na jeho drese. V NHL už nastúpil do 174 zápasov v základnej časti a desiatich v playoff.