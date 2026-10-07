Zlé správy z tímu Islanders. Dôležitý obranca sa vážne zranil a čaká ho operácia

Alexander Romanov
Alexander Romanov (Autor: SITA/AP)
TASR|7. okt 2026 o 20:31
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Pauzovať bude minimálne pol roka.

Ruský hokejista Alexander Romanov má roztrhnutý predný skrížený väz v pravom kolene a podrobí sa operácii.

Dvadsaťšesťročný obranca bude svojmu tímu New York Islanders chýbať v zámorskej NHL šesť až osem mesiacov, informovala AP.

Romanov utrpel zranenie v tretej tretine utorkového derby s NY Rangers (2:5) po súboji s Mikom Zibanejadom.

V záverečných 12 minútach sa už na ľade neobjavil. V tejto sezóne tak stihol nastúpiť len v troch stretnutiach, v ktorých nebodoval.

Pre defenzívneho špecialistu je to už druhá sezóna za sebou, v ktorej ho vyradili dlhodobé zdravotné problémy.

Vlani v novembri utrpel po hite od útočníka Dallasu Mikku Rantanena zranenie ramena a musel vynechať zvyšných päť mesiacov sezóny.

Od podpisu osemročného kontraktu s „ostrovanmi“ v lete 2025 odohral v profilige dokopy iba 18 zápasov.

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Alexander Romanov
Alexander Romanov
Zlé správy z tímu Islanders. Dôležitý obranca sa vážne zranil a čaká ho operácia
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