Dallas prehovoril nespokojnú superhviezdu. Na zmluve sa dohodli pred arbitrážou

Jason Robertson
Jason Robertson (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 07:12
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Američan bol najproduktívnejším hráčom Stars v troch z predošlých štyroch sezón.

Americký hokejista Jason Robertson podpísal novú zmluvu platnú pre nadchádzajúcu sezónu 2026/27 s klubom zámorskej NHL Dallas Stars.

Dvadsaťsedemročný útočník sa vyhol arbitráži a jeho plat bude 12 miliónov amerických dolárov.

Robertson bol medzi pätnástimi hráčmi, ktorí sa na začiatku júla prihlásili do arbitráže. Všetci vrátane Robertsona boli so štatútom obmedzených voľných hráčov a so svojimi doterajšími zamestnávateľmi sa nedohodli na novom kontrakte. O ich výške preto rozhoduje až nezávislý arbitrážny súd.

„Jason je základným kameňom nášho klubu od roku 2017, v ktorom ho draftoval. Je to dynamický a šikovný hráč, ktorý patrí medzi najväčšie ofenzívne hrozby v lige od svojho debutu.

Tešíme sa na to, čo táto sezóna prinesie Jasonovi aj tímu, keď budeme pokračovať v úsilí priniesť Stanleyho pohár do Dallasu,“ uviedol podľa portálu nhl.com generálny manažér Dallasu Jim Nill.

Robertson bol najproduktívnejším hráčom Stars v troch z predošlých štyroch sezón. V minulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a v nich nazbieral 96 bodov (45+51).

V šiestich dueloch play off zaznamenal osem bodov (5+3). Po sezóne mu vypršal štvorročný kontrakt.

NHL

Jason Robertson
Jason Robertson
Dallas prehovoril nespokojnú superhviezdu. Na zmluve sa dohodli pred arbitrážou
dnes 07:12
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