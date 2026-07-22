Dallas prehovoril nespokojnú superhviezdu. Na zmluve sa dohodli pred arbitrážou

Americký hokejista Jason Robertson podpísal novú zmluvu platnú pre nadchádzajúcu sezónu 2026/27 s klubom zámorskej NHL Dallas Stars.
Dvadsaťsedemročný útočník sa vyhol arbitráži a jeho plat bude 12 miliónov amerických dolárov.
Robertson bol medzi pätnástimi hráčmi, ktorí sa na začiatku júla prihlásili do arbitráže. Všetci vrátane Robertsona boli so štatútom obmedzených voľných hráčov a so svojimi doterajšími zamestnávateľmi sa nedohodli na novom kontrakte. O ich výške preto rozhoduje až nezávislý arbitrážny súd.
„Jason je základným kameňom nášho klubu od roku 2017, v ktorom ho draftoval. Je to dynamický a šikovný hráč, ktorý patrí medzi najväčšie ofenzívne hrozby v lige od svojho debutu.
Tešíme sa na to, čo táto sezóna prinesie Jasonovi aj tímu, keď budeme pokračovať v úsilí priniesť Stanleyho pohár do Dallasu,“ uviedol podľa portálu nhl.com generálny manažér Dallasu Jim Nill.
Robertson bol najproduktívnejším hráčom Stars v troch z predošlých štyroch sezón. V minulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a v nich nazbieral 96 bodov (45+51).
V šiestich dueloch play off zaznamenal osem bodov (5+3). Po sezóne mu vypršal štvorročný kontrakt.