Dvorský bude mať v tíme nového lídra. St. Louis určilo kapitána na novú sezónu

Robert Thomas.
Robert Thomas. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. sep 2026 o 21:59
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Céčko na drese bude nosiť kanadský center.

Kanadský hokejový útočník Robert Thomas sa stane 25. kapitánom v histórii klubu St. Louis Blues.

V nastávajúcej sezóne 2026/2027 budú jeho asistentmi Colton Parayko, Philip Broberg, Jake Neighbours a Dylan Holloway. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole.

Za sebou má osem sezón vo farbách St. Louis vrátane ročníka 2018/2019, v ktorom prispel k historickému triumfu Blues v Stanleyho pohári. V uplynulej sezóne 2025/2026 odohral 64 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 64 bodov (25+39).

V uplynulých troch sezónach bol kapitánom tímu útočník Brayden Schenn, no toho vedenie klubu v závere prestupového obdobia vymenilo do NY Islanders.

Sezóna 2026/2027 sa pre Blues začne 2. októbra na ľade Dallasu.

NHL

Robert Thomas.
Robert Thomas.
Dvorský bude mať v tíme nového lídra. St. Louis určilo kapitána na novú sezónu
dnes 21:59
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