Čech bol zosadený z trónu. Najlepším strelcom histórie spomedzi legionárov je útočník Nitry

Útočník HK Nitra Robby Jackson.
Útočník HK Nitra Robby Jackson. (Autor: TASR)
TASR|23. okt 2026 o 22:17
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V slovenskej lige pôsobí s krátkou prestávkou takmer nepretržite od roku 2021.

Americký hokejový útočník Robby Jackson z HK Nitra sa stal najlepším strelcom spomedzi legionárov v histórii slovenskej extraligy.

V piatkovej predohrávke 24. kola proti HC Košice strelil svoj 147. gól v najvyššej slovenskej súťaži a osamostatnil sa na prvom mieste v poradí zahraničných strelcov pred Čechom Petrom Obdržálkom.

Obdržálek, ktorý neskôr získal aj slovenské občianstvo, nastrieľal v slovenskej extralige 146 gólov v 509 zápasoch.

Jackson sa rekordného zápisu dočkal v 328. zápase. V slovenskej extralige pôsobí s krátkou prestávkou takmer nepretržite od roku 2021.

Debutoval v nej vo farbách Nových Zámkov, za ktoré strelil 54 gólov. V drese Nitry, s ktorou získal dva majstrovské tituly, pridal zatiaľ 93 presných zásahov.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Útočník HK Nitra Robby Jackson.
Útočník HK Nitra Robby Jackson.
Čech bol zosadený z trónu. Najlepším strelcom histórie spomedzi legionárov je útočník Nitry
dnes 22:17
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