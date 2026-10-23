Čech bol zosadený z trónu. Najlepším strelcom histórie spomedzi legionárov je útočník Nitry

Americký hokejový útočník Robby Jackson z HK Nitra sa stal najlepším strelcom spomedzi legionárov v histórii slovenskej extraligy.
V piatkovej predohrávke 24. kola proti HC Košice strelil svoj 147. gól v najvyššej slovenskej súťaži a osamostatnil sa na prvom mieste v poradí zahraničných strelcov pred Čechom Petrom Obdržálkom.
Obdržálek, ktorý neskôr získal aj slovenské občianstvo, nastrieľal v slovenskej extralige 146 gólov v 509 zápasoch.
Jackson sa rekordného zápisu dočkal v 328. zápase. V slovenskej extralige pôsobí s krátkou prestávkou takmer nepretržite od roku 2021.
Debutoval v nej vo farbách Nových Zámkov, za ktoré strelil 54 gólov. V drese Nitry, s ktorou získal dva majstrovské tituly, pridal zatiaľ 93 presných zásahov.