Päťkrát za sebou vypadli s Nitrou. Pre fanúšikov by sme už chceli titul, vraví manažér Popradu

Titul v slovenskej hokejovej extralige doposiaľ získalo sedem klubov – Košice, Slovan, Nitra, Trenčín, Zvolen, Banská Bystrica a Žilina.
V zozname stále chýba jeden tradičný klub – HK Poprad. Kamzíci hrajú najvyššiu súťaž nepretržite od jej začiatku v roku 1993 a trikrát hrali finále, ale na vrchol stále nedosiahli.
Momentálne ťahajú päťročnú sériu, počas ktorej ich zakaždým vyradila Nitra. Generálny manažér mužstva RICHARD STEHLÍK chce byť súčasťou zmeny a doviesť klub k vytúženému titulu.
Dobrým znakom pred začínajúcim sa ročníkom je aj vydarená príprava, v ktorej Poprad vyhral všetkých sedem zápasov.
Pred začiatkom novej sezóny sme sa s Richardom Stehlíkom rozprávali o tom, ako vystavil káder, ako priviedol Júliusa Hudáčka, či o tom, prečo vymenili trénera.
Na pozícii manažéra pôsobíte od februára. Ako vám táto rola zatiaľ vyhovuje? Stihli ste sa už do nej naplno ponoriť?
S touto rolou som sa už zžil, vyhovuje mi náplň tejto práce a v novej pozícii som maximálne spokojný.
Predtým ste boli asistentom trénera v Liptovskom Mikuláši. Ako prišla príležitosť stať sa v Poprade manažérom?
Dostali sa ku mne informácie, že v Poprade hľadajú športového manažéra. Mali výberové konanie. Ja som sa prihlásil, spĺňal som kritériá, ktoré si v Poprade stanovili na túto pozíciu, a bol som úspešný.
Poprad v minulej sezóne skončil po základnej časti piaty, vo štvrťfinále zvládol po otočke sériu so Žilinou, no v semifinále prišla prehra s Nitrou. Ako s odstupom času hodnotíte minulý ročník?
Minulý ročník bol špecifický tým, že som do klubu vstúpil počas sezóny vo februári a tím už bol v zabehnutom procese a vyhrával. V play-off sme odohrali ťažkú sériu so Žilinou, v ktorej sme to dokázali otočiť. Chalanov to výrazne nakoplo a mentálne sa nastavili správnym smerom.
Bohužiaľ, následne nás obmedzili zranenia, mali sme na maródke naozaj veľa kľúčových hráčov. Proti Nitre to bolo cítiť. Keď hráte semifinálové zápasy v podstate na dve formácie, respektíve vám vypadnú centri a musíte to ťahať len na dvoch, je to mimoriadne ťažké.
Poprad päťkrát za sebou vypadol s Nitrou, čo je zrejme historický unikát ligy. Zdá sa, že Nitra to na Poprad vždy vie. Čím to je, že je pre vás Nitra taký smolný súper?
Neviem vám presne povedať, prečo to tak je a prečo sú série proti Nitre pre nás neúspešné. Je to jednoducho šport a musíme to tak brať. Ideme ďalej. Berieme to už ako minulosť, do ktorej sa nechceme zbytočne vracať. Myslíme dopredu na to, čo nás čaká.
V rozhovore sa dozviete:
- s akými ambíciami vstupujú do novej sezóny
- či sa v šatni hovorí aj o titule
- ako sa zrodil príchod Júliusa Hudáčka
- akou osobnosťou je Adam Cracknell
- čo hovorí na mladého Čecha Adama Dvořáka
- prečo by bol rád, ak by mali extraligové kluby farmárske mužstvá
- prečo vymenili trénera
- či je množstvo extraligových klubov v ich blízkosti pozitívom alebo negatívom
Poďme teda do súčasnosti. Do sezóny vstúpite po vynikajúcej príprave, v ktorej ste vyhrali všetkých sedem zápasov. Ako prípravu hodnotíte?
S prípravou sme spokojní, no nie sme uspokojení. Neustále pracujeme na ďalších detailoch v hernom systéme. Formujeme to na ligu, aby sme mali čo najúspešnejší začiatok.
Beriete úvod sezóny ako kľúčový?
Určite áno. Po prípravných zápasoch sme za tým urobili hrubú čiaru a teraz sa ide úplne odznova. Príprava nám pomohla a ukázala nám, na čom máme pracovať a ako posúvať tím dopredu. Teraz sa plne sústredíme na extraligový štart. Samozrejme, chceme do sezóny vstúpiť úspešne.
Môžete trochu konkrétnejšie priblížiť, s akými ambíciami vstupujete do sezóny?
Ambície sú vždy tie najvyššie. Každý tím má pred sezónou najvyššie ciele a my do toho ideme s rovnakým nastavením.
Rozpráva sa v šatni či v zákulisí klubu o tom, že Poprad stále čaká na svoj prvý majstrovský titul a že by to už mohlo vyjsť?
Samozrejme, najmä pre našich fanúšikov už chceme, aby sa nám to podarilo. Sezóna je však dlhá, je to určitý proces, ktorým si musíme prejsť. Chceme byť čo najúspešnejší. Pôjdeme od zápasu k zápasu a na konci príde play-off, kde sa začína úplne iná súťaž a všetko pôjde akoby od nuly.
Pri pohľade na zmeny v kádri rezonuje bránkovisko, kam ste priviedli Júliusa Hudáčka. Ako sa zrodil jeho príchod?
Boli sme nejaký čas v spojení, komunikovali sme a Julo mal záujem prísť do Popradu. Následne sa už len riešili detaily zmluvy a sme radi, že sa nám to podarilo zrealizovať.
Vedeli ste teda, že je voľný a chce sa vrátiť na Slovensko?
Áno. Komunikovali sme už v čase, keď som do klubu prišiel. Rozhovory prebiehali a zostávalo to už len zmluvne doladiť.
Bola v hre aj Spišská Nová Ves?
To úprimne ani neviem. Z určitých mediálnych vyjadrení Spišskej Novej Vsi viem, že s ním rokovali. My sme sa však vôbec nepozerali na to, či má aj iné ponuky. Zaujímalo nás len to, či chce chytať za Poprad a byť súčasťou nášho tímu. Bolo to najmä o jeho rozhodnutí. Keď z jeho strany padlo rozhodnutie, predložili sme mu zmluvu a podpísali ho.
Má obrovské skúsenosti, no predsa už aj 38 rokov. V akej forme prichádza a čo od neho v bráne očakávate?
My sme v prvom rade chceli vytvoriť slovenský brankársky tandem. Keď bol Julo na trhu voľný a mal záujem u nás pôsobiť, radi sme po ňom siahli. Má extrémne skúsenosti zo zahraničných líg, je to ostrieľaný brankár. Očakávame od neho, že naplní tie najvyššie ciele a bude sa mu v bránkovisku dariť.
V mužstve pokračuje kapitán Adam Cracknell. Bolo náročné udržať ho?
Čakali sme do poslednej chvíle, ako sa celá situácia vyvinie. Mali sme s ním pripravenú zmluvu, on mal záujem, no zároveň čakal na to, či mu nepríde zaujímavá ponuka zo zámoria. Zvažoval aj možnosť, že by sa stal trénerom, prípadne asistentom manažéra v AHL či v iných amerických súťažiach. Vyčkali sme a nakoniec sa to vyvinulo v náš prospech.
Cracknell je kapitán klubu a veľmi skúsený hráč. Pre Poprad, ale aj pre celú ligu je veľkým prínosom, a to nielen po hokejovej, ale aj po ľudskej stránke. Ako jeho osobnosť vnímate vy? V čom spočíva jeho najväčší prínos?
Predovšetkým je to charakterný človek a absolútny líder tímu. Presne taký líder, akého by chcel mať vo svojej šatni každý. Má za sebou bohaté skúsenosti z NHL a správa sa ako čistý profesionál. Pri tom všetkom stále zostáva pokorným človekom. Zostáva na ľade po tréningoch, pomáha mladým hráčom a aj počas zápasu to dokáže zobrať na seba.
Videli sme to napríklad v príprave na Tatranskom pohári proti Trenčínu. Prehrávali sme, on to strhol na seba, bojoval do poslednej chvíle, strelil kontaktný gól, potiahol a nakopol celý tím na obrat v zápase, ktorý sme nakoniec vyhrali. Je to neskutočný líder a profesionál.
Stále teda vnímate, že on je tým X-faktorom, ktorý dokáže zmeniť priebeh zápasu?
Áno, jednoznačne to dokáže.
Sám viackrát hovoril, že si Poprad obľúbil. Naznačili ste, že by sa výhľadovo mohol posunúť k trénovaniu v zámorí. Vidíte jeho cestu týmto smerom alebo si viete predstaviť, že by zostal na Slovensku?
Ťažko povedať dopredu, nerád by som predbiehal. Zásadná je pre nás táto sezóna. Rozhodujúce bolo, že jeho rodina je v Poprade spokojná a aj on sa tu cíti veľmi dobre. Vytvoriť ideálne prostredie pre neho a pre jeho rodinu je pre nás kľúčové. Aktuálne sa sústredíme výlučne na prebiehajúcu sezónu. To, čo bude po nej, budeme riešiť neskôr.
Priviedli ste aj Tylera Coultera, ktorý hral v Poprade už v sezóne 2023/24. Ako sa vám ho podarilo dotiahnuť naspäť?
S Tylerom sme komunikovali už pred minuloročným play-off, chceli sme ho získať na záver sezóny. Ešte mal platnú zmluvu vo svojom vtedajšom tíme a chcel tam ročník dohrať. Bavili sme sa však, že sa môžeme spojiť neskôr ohľadom ďalšej sezóny. Skontaktovali sme sa, dotiahli sme detaily a je späť v Poprade.
Zaujímavým menom je Adam Dvořák, ktorý mal v príprave výborné čísla, v siedmich zápasoch získal dvanásť bodov. Nestáva sa často, že do slovenskej ligy príde mladý a kvalitný český hráč. Ako sa dostal do Popradu?
V lete sme sa dohodli na podpise zmluvy s hlavným trénerom Ladislavom Čihákom a skladbu kádra som už riešil spoločne s ním. Preberali sme, akých hráčov by chcel, kým by si predstavoval tím doplniť. Tým, že Adama Dvořáka osobne poznal, presne vedel, aký je to hráč a aký má charakter a potenciál. Jednoznačne bol za to, aby bol súčasťou tímu, tak sme ho oslovili a dohodli sa.
Dvořák hral druhú fínsku ligu. Bol o neho záujem aj doma v Česku alebo od začiatku preferoval Poprad?
Nemám informáciu, či bol oňho záujem aj v českej extralige. My sme ho však kontaktovali, chcel k nám ísť a sme veľmi radi, že ho tu máme.
Zrejme ste teda s jeho výkonmi zatiaľ spokojní. Čo od neho očakávate v sezóne?
V príprave sa ukázal v tom najlepšom svetle, sme s ním veľmi spokojní. Ďalšia vec je však samotná extraliga. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v súťažných zápasoch, kde bude tlak oveľa väčší.
Je to stále veľmi mladý hráč. Ak sa mu bude dariť, máte ho zmluvne poisteného tak, aby vám počas sezóny neodišiel niekam vyššie?
Máme s ním podpísanú zmluvu na celú sezónu. V kontrakte nemáme zakomponovanú žiadnu klauzulu o prípadnom predčasnom uvoľnení, takže je u nás pevne zaviazaný na celý ročník.
Po minulej sezóne odišli z kádra viaceré dôležité mená – Aurel Nauš, Tomáš Török či Ryan Sproul. Ako veľmi budú tieto straty citeľné a ste spokojný s tým, ako sa vám ich podarilo nahradiť?
S tým, ako sme tieto straty nahradili, sme spokojní. Je to prirodzený kolobeh hokeja – hráči prichádzajú a odchádzajú. Snažili sme sa ich udržať, ale už mali iné kariérne plány, a tak sme museli reagovať. Verím, že sa nám ich podarilo kvalitne nahradiť, no všetko nám ukáže až samotná sezóna. Dotiahli sme adekvátnych hráčov, no zatiaľ je predčasné to hodnotiť, odpoveď nám dajú až zápasy.
Vlani vás trápila práve užšia rotácia, keď sa začali kopiť zranenia. Vnímate, že teraz je šírka vášho kádra lepšia a nebude to ofenzívne stáť len na pár lídroch?
Myslím si, že šírka kádra je lepšia ako v minulej sezóne. Musíte k tomu však pristupovať veľmi citlivo. Nemôžete bezhlavo podpísať množstvo hráčov a držať v tíme šesť pätiek. Tí chalani nemôžu sedieť na tribúne, potrebujú hokejovo rásť a hrať. Tým, že naša liga momentálne nefunguje na systéme farmárskych klubov, kam by sme ich mohli kedykoľvek umiestniť, aby sa rozohrali a boli v prípade zranení v A-tíme hneď k dispozícii, je to zložitejšie. Hráčov, ktorí sa nezmestia do zostavy, sa budeme snažiť poslať hrať do prvej ligy, no nie je to ani zďaleka taký flexibilný systém, aký by poskytovala vlastná farma.
Boli by ste teda za to, aby mal v extralige každý klub povinne aj farmársky tím?
Bolo by to veľmi žiaduce. Do prvej ligy by ste mohli posielať mladých hráčov, hráčov, ktorí sa potrebujú po zranení rozohrať, či skúsenejších hráčov, ktorí by aktuálne nemali miesto v zostave. Mali by ste ich neustále pod kontrolou a kedykoľvek k dispozícii. Tento model by som určite privítal.
V lete ste menili aj hlavného trénera. Mikea Pellegrimsa nahradil Ladislav Čihák. Prečo ste sa odhodlali k tejto zmene?
V prvom rade sme chceli priviesť trénera, ktorý bude detailne sledovať našich juniorských hráčov, zapájať ich do tréningového a zápasového procesu v A-tíme a hokejovo ich rozvíjať. Mike nemal ambície chodiť sa pozerať na juniorku a vyťahovať si odtiaľ chalanov. Potrebovali sme to zmeniť. Angažovali sme trénera Čiháka, ktorý má bohaté skúsenosti z českej extraligy a je otvorený pracovať s mladými hráčmi. To bol hlavný dôvod našej voľby.
Vekový priemer popradského mužstva je napriek tomu stále jeden z najvyšších v extralige. Plánujete v priebehu sezóny dávať priestor mladým hokejistom?
Áno, plánujeme im dávať priestor, no musia si ho v prvom rade sami zaslúžiť. Už v juniorke musia ukazovať, že sú rozdieloví a pýtať si miestenku do prvého tímu. Chceme s nimi pracovať a potrebujeme si ich vychovávať, aby sme o pár rokov mali z čoho ťažiť.
Keď sa pozriete na súčasný tím ako na celok, máte pocit, že je Poprad silnejší ako v minulej sezóne?
Dúfam, že áno. Definitívne nám to však potvrdia až samotné extraligové zápasy. Zopakujem, že príprava je jedna vec a extraligová súťaž druhá.
Môžete priblížiť, v akej kondícii je klub momentálne po finančnej stránke?
Klub je po finančnej stránke plne stabilizovaný vďaka majiteľom, ktorí sa oň vzorne starajú a vkladajú doň množstvo vlastnej energie a financií. Okrem toho máme silných sponzorov, ktorí majú záujem Poprad podporovať. Klub teda stojí na pevnej podpore od majiteľov aj partnerov.
Prezradíte aj to, aký je aktuálny rozpočet klubu na hráčske platy? Prípadne to skúste porovnať s inými klubmi.
Do konkrétnych čísel by som išiel nerád, to je naša interná záležitosť. Čo však určite môžem povedať, je, že klub nevstupuje do sezóny zadĺžený. Porovnávať náš rozpočet s inými tímami veľmi nemôžem, keďže neviem, s akými rozpočtami operujú naši súperi.
V extralige dnes pôsobí veľké množstvo klubov, ktoré sú vám geograficky blízko. Niekedy boli dominanty len Poprad a Košice, teraz je tam aj Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Prešov či Michalovce. Má tento fakt na HK Poprad, z hľadiska fanúšikov či sponzorov, skôr pozitívny alebo negatívny vplyv?
Vnímam to najmä z hľadiska toho, o čom sme sa bavili pred chvíľou – chýbajú nám tu farmárske tímy v nižšej súťaži. V blízkom okolí máme silnú koncentráciu extraligových klubov, no žiadne prvoligové mužstvá, s ktorými by sme mohli naviazať úzku partnerskú spoluprácu a posielať tam hráčov. Z tohto pohľadu by sme určite uvítali prítomnosť nejakého farmárskeho klubu v regióne. Momentálna realita je však taká, aká je, a my s ňou musíme pracovať.
V utorok vás čaká prvý zápas sezóny – derby proti Spišskej Novej Vsi. Čo od neho očakávate a chystáte aj nejaký špeciálny sprievodný program?
Špeciálny program k tomuto zápasu chystá najmä Slovenský zväz ľadového hokeja, keďže náš duel bude slúžiť ako oficiálne slávnostné otvorenie celej novej extraligovej sezóny.
Čo konkrétne to bude obnášať?
Súčasťou bude živý televízny vstup a slávnostné vhadzovanie, ktoré by mal obstarávať zástupca Tipsportu spoločne s Mirom Lažom zo zväzu. Čaká nás teda veľmi pekné slávnostné otvorenie. Verím, že nás príde podporiť množstvo fanúšikov a bude to pre nich i pre nás skvelý hokejový zážitok. Bude to určite výborný zápas na úvod sezóny.