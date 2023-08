Sponzorov hľadali až v Bratislave. Rozpočet Spišiakov sa výrazne navýšil

- Prečo si hráčov do tímu môžu skôr vyberať ako robiť nábor? - Akú rolu zohral v klube Craig Ramsay? - Aký je zdravotný stav kapitána mužstva? - Čím klub opäť zaujal pri predstavovaní hráča? - O koľko sa navýšil rozpočet klubu? - Ako to vyzerá s cenami vstupeniek? - Aký je divácky záujem o novú sezónu?

V tíme nastali minimálne zmeny. Prišlo iba k obmene niekoľkých zahraničných hráčov. Sme veľmi radi, že sa nám bronzové mužstvo podarilo udržať pokope, aj keď to stálo nemalé finančné prostriedky. Chvalabohu sa nám rozpočet podaril dať dokopy. Sme za to veľmi radi.

Hráčov láka naša práca. Vedia, ako sa správame a že naše slovo vždy platí. Peniaze nikdy nemeškali. Práve naopak, ak nám to diváci vrátia, tak sa snažíme navyšovať prémie. Robíme to so srdiečkom. To však vie celé Slovensko.

Netajíte sa, že ste s bratom fanúšikmi práce Craiga Ramsayho. Budete v tejto myšlienke naďalej pokračovať?

Craig priniesol do hokeja elementy, ktoré sa nám veľmi páčia. Priviezli sme ich i do Spišskej Novej Vsi a myslím, že sa nám to celkom podarilo. Máme rýchle agresívne mužstvo, ktoré hralo hokej hore-dole a nijak špeciálne nebránilo. To sa divákom, nielen na našom štadióne, veľmi páčilo.

Tréner Vlastimil Wojnar pokračuje na pozícii. Rozmýšľali ste nad výmenou?

Otázka výmeny nebola na stole, keďže sme dosiahli historický úspech.

Kapitán mužstva Branislav Rapáč má zdravotné problémy. O čo konkrétne ide a ako to s ním vyzerá?

Má chronický zápal na lonovej kosti a ďalšie veci s tým spojené. Počas play-off si natrhol sval v slabinách. Je to veľmi dlhá diagnóza.

Brat však určite nastúpi do ďalšej sezóny. Je iba otázka, že kedy. Robí všetko pre to, aby sa jeho zdravotný stav bol zlepšoval. Momentálne to vyzerá nádejne. Držíme mu palce, aby progres v jeho stave bol lepší.