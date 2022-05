Slováci majú za sebou prvý tréning aj fotenie. Hráči neboli spokojní s kvalitou ľadu

O dôležitosti úvodu šampionátu hovoril hráčom aj tréner Craig Ramsay. A to aj preto, že na predchádzajúcom veľkom turnaji na ZOH v Pekingu jeho zverencom úvod nevyšiel.

HELSINKI. Vstúpiť úspešne do prvého zápasu na MS v hokeji 2022 bude pre slovenských hokejistov kľúčové. Proti jednému z outsiderov skupiny Francúzsku však čakajú ťažký zápas, o čom sa presvedčili už v príprave.

"Úvod bude dôležitý, ale to čo bolo na ZOH, je minulosť. A nikdy sa nepozerám dozadu. Máme tu nové mužstvo a niekoľko hráčov, ktorí na ZOH neboli. Takže pre nás je dôležité, aby sme sa sústredili na to, čo nás čaká," povedal Ramsay.

Hokejisti po hodinovom tréningu, v ktorom si nacvičovali najmä prechod do pásma a jednotlivé kombinácie, hromžili najmä na kvalitu ľadu.

"Bolo to ako šmirgeľ," povedal útočník Róbert Lantoši a dodal: "Je to staršia hala a je to celkom zážitok."