Šéf Svetovej hokejovej federácie (IIHF) Franz Reindl vyhlásil, že o definitívnom osude ruskej účasti na májových majstrovstvách sveta zatiaľ nie je rozhodnuté.
V rozhovore pre švédsky denník Expressen uviedol, že IIHF čakajú zložité rokovania, do ktorých výrazne prehovorí nielen rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ale aj postoj jednotlivých národných zväzov.
V pondelok kanadská vláda oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými MS (od 26. decembra do 5. januára).
Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch.
Je dôležité pokračovať v komunikácii s Ruskom
Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou. Teraz sa čaká, čo bude s májovým šampionátom mužov v Nemecku.
„Je dôležité pokračovať v komunikácii s Ruskou hokejovou federáciou. Sme v priamom kontakte, a hoci s naším rozhodnutím nesúhlasí, komunikácia je dobrá. FHR neurobila voči IIHF nič zlé,“ vyhlásil Reindl.
Niekoľko krajín však avizovalo, že proti ruskému výberu odmieta nastúpiť. Reindl preto očakáva náročné rokovania so všetkými zainteresovanými zväzmi.
Riešime každý turnaj samostatne
„Samozrejme musíme takéto vyhlásenia brať vážne a začať hlbšiu diskusiu so všetkými krajinami, ktoré odmietajú proti Rusku hrať.
Je to pre nás nová situácia. Pokračujeme v priamom dialógu so všetkými zúčastnenými stranami. Postupujeme opatrne a riešime každý turnaj samostatne.“
Šéf IIHF zároveň zdôraznil, že federácia musí rešpektovať pravidlá vyplývajúce z rozhodnutia CAS.
Odmietol tiež kritiku, že si organizácia mala svoje stanovy nastaviť inak, aby mohla Rusko vylúčiť priamo kvôli vojne na Ukrajine, nie s odkazom na bezpečnostné riziká.
Musíme byť spravodliví voči všetkým stranám
„IIHF dodržala všetky pravidlá, ktoré máme a rešpektovala rozhodnutie CAS. Musíme tak postupovať. Zároveň musíme byť spravodliví voči všetkým stranám.“
Dodal, že rozhodnutie arbitrážneho súdu bolo pre IIHF prekvapením a organizácia sa s jeho dôsledkami stále vyrovnáva.
CAS svojim rozhodnutím všetkých prekvapil
„Nedokážem si predstaviť, čo sme mohli urobiť inak. CAS svojim rozhodnutím všetkých prekvapil a my sa s tým musíme vyrovnať prostredníctvom našich štruktúr.
Je to takmer nemožné. Z čisto športového hľadiska je dobré, ak sa Rusko zúčastní MS.
Existujú však aj ďalšie faktory, ktoré súvisia s bezpečnosťou a ochranou našich turnajov a národných hokejových zväzov."