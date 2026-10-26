Brankársky rekord je na dosah. Veterán podpísal zmluvu s Rangers

Hokejový brankár James Reimer podpísal ročnú zmluvu s klubom New York Rangers. Klub informoval o angažovaní 38-ročného veterána na svojej webovej stránke. Reimer naposledy chytal v NHL v minulej sezóne za Ottawu.
V tíme Rangers by mal plniť úlohu náhradníka Dylana Garanda, ktorý sa posunul na pozíciu brankárskej jednotky po tom, čo zranenie kolena predčasne ukončilo sezónu Igorovi Šesťorkinovi, držiteľovi Vezinovej trofeje za ročník 2021/2022.
Rangers budú Reimerovým deviatym klubom v NHL. Ak za nich nastúpi, vyrovná brankársky rekord súťaže, ktorý drží Cam Talbot.
Absolútnym rekordérom ligy je útočník Mike Sillinger, ktorý počas kariéry nastúpil za 12 rôznych klubov.
Podľa médií by si mal Reimer v tíme Rangers zarobiť 850-tisíc dolárov. V NHL odchytal v základnej časti a play off doteraz 550 zápasov v dresoch klubov Toronto, San Jose, Florida, Carolina, Detroit, Anaheim, Buffalo a Ottawa.
Na konte má 32 čistých kont.
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