Regenda bodoval a tešil sa z triumfu v premiére vo švédskej lige. Asistenciu mal Studenič

Pavol Regenda sa teší so spoluhráčmi HV71.
Pavol Regenda sa teší so spoluhráčmi HV71. (Autor: Facebook / HV71﻿)
TASR|24. sep 2026 o 21:44
ShareTweet0

Prihral českému spoluhráčovi Janovi Myšákovi na tretí gól domácich.

Slovenský hokejista Pavol Regenda zažil víťazný debut v drese švédskeho klubu HV71. Vo štvrtkovom zápase SHL pomohol svojmu novému tímu jednou asistenciou k výhre nad Skellefteou 4:3 po predĺžení.

Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý po návrate zo zámoria podpísal s HV71 ročnú zmluvu, prihral v 50. minúte českému spoluhráčovi Janovi Myšákovi na tretí gól domácich. Tím z Jönköpingu dosiahol prvé víťazstvo v novej sezóne.

Bodovo sa presadil aj ďalší slovenský krídelník Marián Studenič, ktorý prispel k triumfu Färjestadu nad Rögle 2:1 rovnako jednou asistenciou.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Pavol Regenda sa teší so spoluhráčmi HV71.
    Pavol Regenda sa teší so spoluhráčmi HV71.
    Regenda bodoval a tešil sa z triumfu v premiére vo švédskej lige. Asistenciu mal Studenič
    št 21:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»Regenda bodoval a tešil sa z triumfu v premiére vo švédskej lige. Asistenciu mal Studenič