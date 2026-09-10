Carlssonovi hráči ďakujú. Vysoké platy hodnotil aj McDavid a Crosby chce hrať ešte dlhé roky

Crosby chce hrať roky, McDavid žasne nad peniazmi a Hughes necíti tlak okamžite podpísať novú zmluvu.
Niektorí hráči NHL sú počas tohto týždňa na mediálnom turné, počas ktorého absolvujú sériu rozhovorov a ďalších povinností.
Tento rok sa stretli v Las Vegas a v tomto článku vyberáme šesť najzaujímavejších citátov, ktoré zazneli.
Leo Carlsson: Hráči mi ďakujú
Práve tieto slová povedal mladý švédsky útočník. Carlsson sa na začiatku leta dohodol na offer-sheete s Philadelphiou v hodnote 5x18 miliónov dolárov.
Anaheim túto ponuku dorovnal. V tom čase išlo o historicky najvyššiu ročnú hodnotu kontraktu v NHL. Rapídny nárast reflektovali neskôr aj ostatní hráči, resp. kluby.
Platy rástli a kvalitní hráči si teraz zarobia oveľa viac. Leo Carlsson sa preto vyjadril slovami, že ostatní hráči mu ďakujú. V NHL sa situácia naprieč klubmi vždy porovnáva a hráči sa po Carlssonovom podpise dostali do oveľa silnejšej vyjednávacej pozície.
Nepoďakuje mu však zrejme Chris Kreider. Ten sa s Anaheimom dohodol na umiestnení na waivers listinu s cieľom rozviazať zmluvu, ktorá mu mala ešte v budúcej sezóne priniesť 6,5 milióna dolárov. Medzi dôvody patrí aj to, že chce hrať na východe.
Ducks si zase potrebovali uvoľniť miesto pod platovým stropom, aby dokázali podpísať obmedzeného voľného hráča Cuttera Gauthiera, ktorý si po Carlssonovom vzore pýta viac.
Carlsson sa vyjadril aj k situácii ohľadom Kreidera: „Chris odchádza, ale zároveň je za mňa veľmi šťastný. Je to tvrdý biznis.“
Sidney Crosby: Chcem hrať ešte roky
„V mojom veku je to už ťažšie odhadnúť. Chcel by som hrať ešte mnoho rokov, neviem však koľko. Moja myseľ a moje telo mi to potom povedia, ale momentálne sa cítim dosť dobre.“
Sidney Crosby je už teraz hokejová legenda a aj v 39 rokoch o ňom stále platí, že počas svojej kariéry v NHL vždy nazbieral aspoň bod na zápas. Dokázal to aj v minulej sezóne, ktorú mu však skrátilo zranenie.
Novinári sa ho pýtali, ako dlho ešte plánuje hrať. Po sezóne mu končí zmluva, ale s vedením Pittsburghu už riešia ďalšiu. Zaujímavosťou je, že každá Crosbyho zmluva v profilige (okrem nováčikovskej) mala priemernú hodnotu 8,7 milióna dolárov.
Z jeho vyjadrenia je jasné, že „Sid the Kid“ nikam neodchádza.
Celkovo v NHL nazbieral už 1761 bodov, čo ho radí na siedme miesto v historických tabuľkách. Na druhého Jaromíra Jágra mu chýba ešte 160 bodov. Zároveň by sa mohol stať za Waynom Gretzkym druhým hráčom, ktorý prekoná dvetisíc bodov. Potrebuje ich ešte 239.
„Potreboval by som tri celkom dobre sezóny. Bolo by to pekné, ale teraz je to ešte ďaleko,“ zhodnotil Crosby.
Quinn Hughes: Necítim sa zahnaný k múru
„Urobím to, keď budem mať pocit, že to treba urobiť. Necítim sa zahnaný k múru. Rád si veci premyslím. Chcem si na všetko dať načas a uistiť sa, že robím rozhodnutie, ktoré bude dobré pre všetkých.
Nemali sme veľa rozhovorov kvôli tomu, ako som chcel, aby vyzeralo moje leto. Chcel som mať čas na oddych, byť svieži, zresetovať hlavu a sústrediť sa len na to, aby som si užíval leto, trénoval a bol s priateľmi a rodinou. Ale som si istý, že rokovania sa naštartujú.“
Quinn Hughes, obranca, ktorý vyvoláva stres všetkým fanúšikom Minnesoty. Jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii má pred sebou posledný rok zmluvy a pálčivé otázky sú kedy, kde, v akej dĺžke a hodnote podpíše zmluvu.
Momentálne môže rokovať len s Minnesotou, ale niekde vo vzduchu visí aj otázka o jeho spojení s bratmi Jackom a Lukeom, ktorí hrajú za New Jersey a s ktorými strávil veľkú časť leta pri Atlantickom oceáne.
Podľa slov obrancu to vyzerá, že on tlak necíti a dáva si na čas. Novú zmluvu chce riešiť až v Minnesote a následne uvidí, kde sa so svojím agentom a vedením Wild pohnú.
„Urobím to, keď budem mať pocit, že to treba urobiť,“ vyjadril sa počas mediálneho turné. Fanúšikovia Minnesoty, ste pokojnejší? Asi ani veľmi nie. Situácia Quinna Hughesa ostáva naďalej miernou záhadou.
Connor McDavid: Je to veľa peňazí
„Povedal som si, že je to veľa peňazí. Podpísali vysoké zmluvy a zaslúžene. Dlho sme na takéto čísla čakali a je dobré, že títo chalani na to zatlačili.
Pomaly začíname vidieť, že hráči majú silnejšie slovo. Je to pozitívne. Majitelia a manažment si to možno nemyslia, ale ako hráč to považujem za skvelú vec.“
McDavid týmito slovami reagoval na vysoké zmluvy, ktoré začali hviezdy NHL podpisovať. Leo Carlsson bude zarábať 18 miliónov ročne, Macklin Celebrini 18,8 a Cale Makar až 20,4 miliónov dolárov.
Slová McDavida ukazujú, že je rád, že hviezdy dostávajú stále viac. Bude zaujímavé sledovať v akej výške bude jeho najbližší kontrakt, ktorý bude platiť od sezóny 2028/29.
V blížiacom sa ročníku mu začne platiť dvojročná zmluva v hodnote 12,5 milióna ročne, ktorou dal Edmontonu veľkú zľavu a šancu bojovať o Stanley Cup.
V nasledujúcej sezóne bude ôsmy najlepšie platený hráč v lige, v tej ďalšej bude mimo najlepšej desiatky.
Brady Tkachuk: Nebolo to ľahké rozhodnutie
„Bolo tam veľa informácií a naratívov, ktoré nie sú úplne pravdivé. Zabralo to veľa času, veľa premýšľania a nebolo to ľahké rozhodnutie. Naopak, bolo naozaj ťažké a emotívne. Trvalo veľa času, kým som sa k tomu dostal.“
Brady Tkachuk v Ottawe požiadal o výmenu a klub mu žiadosť splnil. Na Floride si zahrá spolu s bratom Matthewom.
S odstupom pár mesiacov však tvrdí, že to nebolo vôbec jednoduché rozhodnutie. V Ottawe o jeho žiadosti vedela len úzka skupina ľudí a Tkachuk počas mediálneho turné poďakoval manažérovi Staiosovi, že to udržal v tichosti.
Američan bol kapitánom Senators a fanúšikov jeho odchod zranil. Do hlavného mesta Kanady sa ako súper vráti 21. októbra a nemá očakávania: „Akákoľvek bude reakcia, bude len ukážkou toho, aká skvelá fanúšikovská základňa sú. Ak bude reakcia negatívna, ukážu, akí sú vášniví.“
Alex DeBrincat: Je to na nič
„Je to na nič. Ale nemení to nič na tom, čo si o ňom myslíme. Je stále skvelý hráč. Celý čas, čo som tu, bol zároveň skvelým kamarátom a spoluhráčom. Máme ho tu radi. Je na ňom zodpovedať, čo bude ďalej.“
Týmito slovami hovoril o svojom kapitánovi Dylanovi Larkinovi v Detroite jeho spoluhráč a najlepší strelec mužstva, Alex DeBrincat.
Detroit je v zlej situácii. Zo všetkých mužstiev NHL nepostúpil najdlhšie do play-off, nemá generálneho manažéra, kapitán požiadal o výmenu a jeden z najlepších obrancov mužstva – Simon Edvinsson, nie je do ďalšej sezóny podpísaný.
DeBrincat bol tak počas mediálneho turné vo Vegas v ťažkej situácii a musel odpovedať na nepríjemné otázky.
Je otázne, či ich kapitán začne sezónu v Detroite, ale podľa slov DeBrincata sa postoj kabíny k Larkinovi nemení. Len ťažko si však predstaviť, že žiadosť o výmenu s kabínou nič nespraví.
DeBrincatovi navyše odišiel aj Patrick Kane, s ktorým mal výbornú spoluprácu ešte aj počas spoločných rokov v Chicagu.