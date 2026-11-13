Vedenie NHL zváži, či bude organizovať zápasy vo Fínsku. Dôvodom je zákaz vstupu Rusom

Vedenie zámorskej hokejovej NHL v piatok uviedlo, že pri rozhodovaní o tom, či v budúcnosti usporiada vo Fínsku ďalšie zápasy základnej časti, zohľadní plány tejto krajiny zabrániť vstupu ruským športovcom.
Fínsko a Nórsko vo štvrtok oznámili plány odoprieť vstup ruským športovcom.
Stalo sa tak v deň, keď tímy Carolina Hurricanes a Seattlu Kraken odohrali v Helsinkách prvý z dvoch duelov základnej časti NHL.
Fínske obmedzenia nadobúdajú platnosť v pondelok, po spomínaných zápasoch NHL, a nasledujú po negatívnej reakcii na opätovné zaradenie Ruska do majstrovstiev sveta v hokeji.
„Sme si vedomí postoja vlády a budeme to musieť vziať do úvahy,“ uviedla liga v piatok na otázku, či by nové obmedzenia boli prekážkou pre budúce zápasy vo Fínsku.
Vyhlásenie fínskeho ministerstva zahraničných vecí nerozlišovalo medzi ruskými športovcami v národných tímoch, tými, ktorí súťažia ako neutrálni športovci, alebo tými, ktorí sú členmi klubových tímov v športoch ako hokej alebo futbal.
Ministerstvo vo štvrtok uviedlo, že Rusi budú môcť vo Fínsku pracovať len na „úlohách, ktoré sú nevyhnutné pre národné záujmy Fínska“. Dodalo, že Rusko využíva šport ako nástroj propagandy.
NHL v rokoch 2022 a 2024 odohrala vo Fínsku zápasy základnej časti v rámci „Global Series“, no zatiaľ nepotvrdila žiadne ďalšie zápasy v tejto krajine.
V deň otvorenia sezóny 2026/27 bolo na súpiskách NHL 53 Rusov, čo je 7,3% hráčov súťaže. Informovala agentúra AP.