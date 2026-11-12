Nič sme nepodpísali, reaguje SZĽH. Hovorí o tvrdeniach, ktoré zbytočne vyostrujú situáciu

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. (Autor: TASR)
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Sportnet|12. nov 2026 o 14:27
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Slovenský zväz ľadového hokeja vydal oficiálne stanovisko.

V súvislosti s možným návratom Ruska na blížiace sa majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sa v uplynulých hodinách otvorila aj otázka postoja Slovenska.

Predseda Nemeckého hokejového zväzu Frank Lutz v stredu uviedol, že sedem krajín odmietlo podpísať upravený rozpis šampionátu, v ktorom Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) nahradila Nórsko Ruskom.

Podľa informácií českých médií mali byť Slovensko a USA spolu s Ruskom jedinými krajinami, ktoré boli ochotné s upraveným programom súhlasiť.

Sedem krajín odmietlo Rusov na MS 20 v hokeji. Proti nie sú iba Slovensko a USA, tvrdia Česi
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Po tom, ako CAS rozhodol o návrate Ruska do medzinárodných súťaží, predstavitelia Rakúska, Česka, Dánska, Fínska, Lotyšska, Nórska a Švédska oznámili, že budú bojkotovať zápasy proti ruskej reprezentácii.

Na MS hráčov do 20 rokov (podľa upraveného rozpisu s Ruskom) sa z tejto sedmičky predstaví Česko, Fínsko, Švédsko a Lotyšsko.

Zloženie skupín MS 20

(podľa zmeneného rozpisu bez Nórov a s Ruskom)

A-skupina (Red Deer): Švédsko, Fínsko, USA, Slovensko, Nemecko
B-skupina (Edmonton): Česko, Kanada, Lotyšsko, Švajčiarsko, Rusko

Švajčiari, ktorí spočiatku zaujali neutrálny postoj, v minulých dňoch oznámili, že ani oni na MS 20 proti Rusom nechcú hrať. Na ostatné stretnutia turnajov sú pripravení nastúpiť.

Slovensko doteraz zotrvávalo na pozícii, ktorú SZĽH prezentoval v stanovisku krátko po vynesení rozhodnutia CAS: „Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF.“  

Na nové medializované informácie SZĽH vo štvrtok reagoval s tým, že tvrdenia o podpísaní programu s ruskou účastou odmieta.

Stanovisko SZĽH prinášame v plnom znení:

"Slovenský zväz ľadového hokeja vyvracia zavádzajúce informácie, ktoré sa objavili v zahraničných aj domácich médiách.

SZĽH nepodpísal rozpis zápasov majstrovstiev sveta do 20 rokov. Sme v kontakte s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR a pripravujeme dokumentáciu, ktorú od nás požaduje Medzinárodná hokejová federácia IIHF.

Zároveň sme v kontakte s IIHF a čakáme na rokovanie na úrovni všetkých národných federácií. Situácia sa neustále vyvíja a považujeme za dôležité, aby sa verejnosť oboznamovala s overenými informáciami, nie s nepodloženými tvrdeniami, ktoré zbytočne vyostrujú celú situáciu."

Reprezentácie

    Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
    Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
    Nič sme nepodpísali, reaguje SZĽH. Hovorí o tvrdeniach, ktoré zbytočne vyostrujú situáciu
    dnes 14:279
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