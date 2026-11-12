Nič sme nepodpísali, reaguje SZĽH. Hovorí o tvrdeniach, ktoré zbytočne vyostrujú situáciu

V súvislosti s možným návratom Ruska na blížiace sa majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sa v uplynulých hodinách otvorila aj otázka postoja Slovenska.
Predseda Nemeckého hokejového zväzu Frank Lutz v stredu uviedol, že sedem krajín odmietlo podpísať upravený rozpis šampionátu, v ktorom Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) nahradila Nórsko Ruskom.
Podľa informácií českých médií mali byť Slovensko a USA spolu s Ruskom jedinými krajinami, ktoré boli ochotné s upraveným programom súhlasiť.
Po tom, ako CAS rozhodol o návrate Ruska do medzinárodných súťaží, predstavitelia Rakúska, Česka, Dánska, Fínska, Lotyšska, Nórska a Švédska oznámili, že budú bojkotovať zápasy proti ruskej reprezentácii.
Na MS hráčov do 20 rokov (podľa upraveného rozpisu s Ruskom) sa z tejto sedmičky predstaví Česko, Fínsko, Švédsko a Lotyšsko.
Zloženie skupín MS 20
(podľa zmeneného rozpisu bez Nórov a s Ruskom)
A-skupina (Red Deer): Švédsko, Fínsko, USA, Slovensko, Nemecko
B-skupina (Edmonton): Česko, Kanada, Lotyšsko, Švajčiarsko, Rusko
Švajčiari, ktorí spočiatku zaujali neutrálny postoj, v minulých dňoch oznámili, že ani oni na MS 20 proti Rusom nechcú hrať. Na ostatné stretnutia turnajov sú pripravení nastúpiť.
Slovensko doteraz zotrvávalo na pozícii, ktorú SZĽH prezentoval v stanovisku krátko po vynesení rozhodnutia CAS: „Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF.“
Na nové medializované informácie SZĽH vo štvrtok reagoval s tým, že tvrdenia o podpísaní programu s ruskou účastou odmieta.
Stanovisko SZĽH prinášame v plnom znení:
"Slovenský zväz ľadového hokeja vyvracia zavádzajúce informácie, ktoré sa objavili v zahraničných aj domácich médiách.
SZĽH nepodpísal rozpis zápasov majstrovstiev sveta do 20 rokov. Sme v kontakte s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR a pripravujeme dokumentáciu, ktorú od nás požaduje Medzinárodná hokejová federácia IIHF.
Zároveň sme v kontakte s IIHF a čakáme na rokovanie na úrovni všetkých národných federácií. Situácia sa neustále vyvíja a považujeme za dôležité, aby sa verejnosť oboznamovala s overenými informáciami, nie s nepodloženými tvrdeniami, ktoré zbytočne vyostrujú celú situáciu."