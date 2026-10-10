Veľký posun mladého Slováka. Petrovický zamieril v Česku k suverénnemu lídrovi

Hokejisti extraligového lídra Třinca získali do obranných radov Rayena Petrovického. Slovenský reprezentant prichádza k Oceliarom z Olomouca. Klub o posilňovaní kádra informoval na webe.
Třinec, ktorý vedie tabuľku po deviatich kolách s plným bodovým ziskom a stanovil tak nový extraligový rekord, počíta s využitím Petrovického aj v partnerskom Frýdku-Místku v prvej lige.
"Po odchode Alexa Rašnera do Jihlavy sme hľadali obrancu, ktorý by bol schopný pomôcť obom našim tímom. Sme radi, že sa nám podarilo Rayena získať," pochvaľoval si športový riaditeľ Oceliarov Ján Peterek.
"Ide o hráča v dobrom hokejovom veku. Chce na sebe pracovať, zlepšovať svoju hru a posúvať sa. Má za sebou skúsenosti v drese slovenskej reprezentácie i našej najvyššej súťaže, "dodal.
Syn súčasného kouča českobudějovického Motora Róberta Petrovického, ktorý ešte v minulom ročníku šéfoval práve olomouckej striedačke, obhajoval v extralige predtým tiež farby Liberca.
V tejto sezóne odohral za Kohútov štyri stretnutia a zaznamenal asistenciu. Celkovo má na extraligovej scéne bilanciu 63 zápasov a 13 bodov (2 + 11). Za Slovensko nazbieral rodák zo švajčiarskej Bellinzony 28 štartov.
"Keď sa objavila možnosť prestupu do třineckej organizácie, bol som nadšený. Chcem sa popratať o šancu, odviesť čo najlepšiu prácu a ukázať, čo vo mne je.
Třinec má veľké ambície a skvelé zázemie, čo je pre hráča, ktorý sa chce zlepšovať, ideálne prostredie. Urobím maximum pre to, aby som si vybojoval svoje miesto v tíme. Na novú výzvu sa veľmi teším," uviedol Petrovický.