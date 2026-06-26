Šesťnásobný majster pokračuje v drese Košíc. Odchovanec a útočník hlási návrat

Radek Deyl.
Radek Deyl. (Autor: Martin Klučka)
TASR|26. jún 2026 o 17:56
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Pre Deyla bude nasledujúca sezóna už v 15. v košickom drese.

Slovenský hokejový obranca Radek Deyl sa dohodol na pokračovaní spolupráce s HC Košice.

Do ofenzívy „oceliarov“ pribudol 19-ročný odchovanec Theo Kiss, ktorý sa do Košíc vrátil po šiestich rokoch v mládežníckych ligách v zámorí. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre 36-ročného Deyla bude nasledujúca sezóna už v 15. v košickom drese. Získal v ňom šesť majstrovských titulov.

Uplynulú sezónu 2025/2026 mu poznačili zdravotné problémy, pre ktoré odohral celkovo iba 19 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body za asistencie.

Útočník Kiss pôsobil od 14 rokov v zámorí a dlhodobo patril k mládežníckym reprezentantom SR.

Uplynulé tri sezóny strávil v americkej USHL v tíme Des Moines Buccaneers, no ročník 2025/2026 dohral v NAHL v klube Minnesota Wilderness, v ktorom získal 14 bodov v 23 dueloch.

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