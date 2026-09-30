Montreal vyhral škaredý zápas, v sezóne bude silný. Slafkovskému druhý útok môže pomôcť

Hokejisti Montrealu Canadiens vstúpili do sezóny 2026/27 v inej pozícii. V posledných rokoch boli vnímaní ako tím v prestavbe, ktorý bude dobrý o zopár rokov. Lenže vlani získali v základnej časti 106 bodov a v play-off sa dostali až do finále Východnej konferencie, kde neskôr podľahli Caroline.
Až 15 z 21 expertov kanadskej televízie Sportsnet pred štartom ročníka vybralo Montreal ako víťaza veľmi vyrovnanej Atlantickej divízie, kde sa nachádzajú tímy ako Tampa Bay, Florida, Boston či Buffalo. Pre porovnanie, Toronto, prvý súper Montrealu v novej sezóne, nevybral ani jeden z expertov.
„Canadiens už nie sú tí, na ktorých sa poľuje. Teraz sú v úlohe lovca," vyhlásil v prenose Sportsnetu insider Elliotte Friedman.
Montreal teda po rokoch prestavby prvýkrát vstupuje do sezóny nielen s nádejou na play-off, ale s očakávaním, že bude patriť medzi najlepšie tímy ligy.
V inej pozícii nastúpil do nového ročníka aj Juraj Slafkovský. Kým v uplynulých dvoch sezónach začínal v prvom útoku s NIckom Suzukim a Coleom Caufieldom, tento raz hral ako krídelník druhého útoku s Alexom Newhookom a Ivanom Demidovom.
Otváracia zostava Montrealu
Kreider-Suzuki-Caufield
Slafkovský-Newhook-Demidov
Texier-Danault-Dach
Bolduc-Evans-Anderson
Matheson-Dobson
Hutson-Carrier
Struble-Xhekaj
Dobeš
Montembeault
Montreal a Toronto sa stretli v otváracom zápase sezóny už 24-krát, siedmy raz za sebou. Maple Leafs pritom predtým vyhrali desať domácich otváracích zápasov za sebou, až doteraz.
Canadiens v úvodnom zápase vyhrali 3:2. Jeden zápas po skrátenej príprave o celej sezóne veľa nepovie. Spôsob, akým ho Montreal vyhral, ukázal vlastnosť, ktorá ho zdobila už vlani.
Žiadna panika
Montreal pritom nezačal zápas vôbec dobre. Inkasoval v prvom striedaní po 48 sekúndách z hokejky Williama Nylandera, ktorý na modrej čiare šikovne obišiel kapitána Suzukiho.
„Nylander oklamal vlaňajšieho víťaza ceny pre najlepšieho brániaceho útočníka ligy," pripomenul v štúdiu Sportsnet analytik a bývalý obranca Kevin Bieksa.
„Ale ani po takomto prvom góle nerobil tréner Martin St. Louis na striedačke paniku."
Toronto malo v dlhých úsekoch zápasu viac z hry. Viackrát zavreli Montreal v obrannom pásme aj na vyše minútu.
Toronto vyhralo na strely 28:24, Nylander ich vyslal päť, nová posila z Columbusu Kirill Marčenko štyri.
Expert Stu Cowan napísal, že Montreal má za sebou „nevýrazný štart", Eric Engels zo Sportsnetu uviedol, že „dnes ani zďaleka neboli v najlepšej forme".
VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Montreal
Lenže Canadiens sú majstri v otáčaní zápasov. V minulej sezóne vyhrali až 26 takých, v ktorých prehrávali. V tejto štatistike sa spolu s Anaheimom delili o prvenstvo v NHL.
Ešte v prvej tretine vyrovnal po šikovnom sklepnutí puku zo vzduchu Josh Anderson a Montreal zápas opäť otočil.
Ďalšie dva góly z nenápadných akcií pridali Zachary Bolduc a obranca Alexandre Carrier.
„Montreal postupne prebral kontrolu nad zápasom. Robili dobre malé veci, detaily a každý k tomu nejakým spôsobom prispel. Bol to škaredný zápas, ale Montreal ho dokázal napriek tomu vyhrať. Takto vyzerajú dobré a silné tímy," hodnotil Bieksa po zápase.
Najlepšie to dokumentuje rozloženie gólov. Ani jeden z hráčov prvých dvoch formácií nebodoval. Dôležité momenty zápasu obstarali hráči z tretieho a štvrtého útoku, vďaka ktorým sa Canadiens dostali aj v minulej sezóne v play-off tak ďaleko.
S tým, že Montreal nepodal najlepší výkon, súhlasil aj tréner St. Louis.
„Nebol to náš najlepší výkon. Nejde však o to byť dokonalí, ale dokázať vyhrávať aj takéto zápasy, keď dokonalí nie ste. Naši hráči zo spodných formácií podali dobrý výkon a našli sme spôsob, ako tento zápas vyhrať," povedal.
Canadiens pomohol výrazne aj brankár Jakub Dobeš, ktorý zastavil 26 striel hráčov Toronta. Viackrát tím podržal dôležitým zákrokom.
Expert Cowan dodal, že to bolo nakoniec „pôsobivé víťazstvo" a že Montreal je „veľmi dobrý tím".
Oslobodenie Slafkovského
Juraj Slafkovský otvoril novú sezónu v druhej formácii vedľa Ivana Demidova a Alexa Newhooka. Centrom tejto lajny by mal byť Oliver Kapanen, no pre zranenie ho momentálne nahrádza Newhook.
Hoci Slafkovský strávil väčšinu minulej sezóny v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, kombinácia s Demidovom a Kapanenom preňho nie je nová.
Spoločne odohrali 39 zápasov a Slafkovský v tejto formácii pravidelne bodoval. Podľa rozšírených štatistík to nebol síce najlepší útok Canadiens, ale fungoval.
V minulej sezóne sa Slafkovský napokon vrátil k Suzukimu a Caufieldovi najmä preto, že Canadiens nenašli nikoho, kto by v tejto formácii dokázal plniť rovnakú úlohu ako on.
To sa však môže po príchode Chrisa Kreidera zmeniť, je totiž typologicky podobný ako Slafkovský. Dokáže pracovať pred bránkou, vytvárať priestor a hrať fyzicky.
Práve to môže Canadiens umožniť ponechať Slafkovského v druhej formácii a zároveň neoslabiť prvý útok. Zároveň mu to pomôže individuálne a zrejme to zlepší aj tím.
„Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že mu Kreider vlastne zobral miesto, Slafkovský by napokon mohol byť tým, kto z jeho príchodu vyťaží najviac,“ napísal expert Arpon Basu z The Athletic.
Preradenie Slafkovského nazval „oslobodením".
Prvý zápas sezóny proti Torontu naznačil, že táto predstava môže fungovať, hoci vzorka je zatiaľ minimálna.
Slafkovský vyslal dve strely na bránku a raz počas presilovky trafil žŕdku. Demidov a Newhook pridali po jednej strele. Pri hre trojice Slafkovský – Newhook – Demidov bol pomer streleckých pokusov Corsi 9:6 a pomer vysoko nebezpečných šancí 5:2 v prospech Montrealu.
Na pohľad výrazné šance ale nemali, podobne ako novozložený prvý útok Montrealu. Ten mal v pokročilých štatistikách skôr negatívne hodnoty. Treba však dodať, že väčšinu času čelil najväčším hviezdam Toronta, ktoré hrali dobre.
Pozitívne čísla mal z útočných formácií Canadiens iba útok Josha Andersona, Zacka Bolduca a Jakea Evansa, ktorý sa postaral o dva góly.
Po jednom zápase je priskoro robiť závery. Prvé čísla však ukázali, že presun Slafkovského nemusí byť oslabením jeho pozície. Práve naopak, v druhej formácii môže dostať viac priestoru na hru s pukom a väčšiu možnosť ovplyvňovať dianie na ľade.
Svoj pohľad na presunutie Slafkovského pridal aj Bieksa: „Tréner St. Louis preradil Slafkovského do 2. formácie, pretože potreboval dať k Demidovovi niekoho, s kým by vedel hrať.
Minulý rok prvý útok fungoval, no Demidov nebol v hre 5 proti 5 výrazný. Potrebovali dať k nemu niekoho, s kým sa mu darilo. Myslím si, že to urobili pre Demidova."
Tabuľky NHL
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