Slováci vycestujú do Nemecka aj s novicmi. Grmana stále trápi zranenie

Oproti minulému týždňu nastali v kádri viaceré zmeny. Po dvojzápase s Českom opustili tím útočníci Tomáš Mikúš so Samuelom Honzekom. Nahradili ich Regenda z Michaloviec a Pospíšil zo švajčiarskeho Davosu.

"Prišiel som vyskúšať, ako bude moja ruka pôsobiť na ľade. Mal som v nej potrhané šľachy a neviem, čo od toho očakávať. Ale na majstrovstvá chcem ísť a pevne verím, že to zdravie už bude slúžiť na sto percent. Teraz to vidím tak 50 na 50. Po tréningu budem múdrejší," povedal Grman na utorkovom zraze.

Brankárska trojica ostala nezmenená v zložení Patrik Rybár, Matej Tomek a Dominik Riečický. Do obrany pribudol Grman, ktorý strávil sezónu vo fínskom tíme HPK Hämeenlinna.

Slováci absolvujú v utorok a v stredu tréningy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vo štvrtok sa presunú do Drážďan. V nemeckom meste ich následne čakajú dva zápasy s domácimi hokejistami.

Cez vypadnutie s Michalovcami som sa už preniesol, momentálne sa sústredím na majstrovstvá. Na to sa pripravujem a na to myslím."

Veľmi sa do Fínska teším, veľa ľudí mi píše. Zážitky, ktoré som tam mal, majstrovský titul, tá motivácia je pre mňa veľká," povedal Pospíšil.

Pospíšil verí, že si po olympiáde vybojuje miestenku aj do Fínska, kde pôsobil necelé tri sezóny a s Lukkom Rauma získal majstrovský titul.

"Máme už nejaké video z ich zápasov s Českom. Vždy hrajú do tela, rýchlo a my budeme musieť podať náš najlepší výkon. Zároveň si chceme vyskúšať nejakých chalanov a uvidíme, ako im to pôjde.

Chcem hrať náš systém a keď budeme dobre korčuľovať a hrať fyzicky, tak máme šancu," povedal Ramsay.