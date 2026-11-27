Juraj Slafkovský nebodoval v štyroch zápasoch v rade a gól nestrelil už 17-krát za sebou.
Jeho strelecká kríza pokračuje, ale šance si pritom dokáže vytvoriť. V jednej štatistike mu tak patrí vôbec posledné miesto v celej NHL.
Je to nepríjemná, ale zároveň nádejná štatistika. Ukazuje, že Slafkovský je aktívny, ale nie je efektívny. Do šanci sa dostáva, ale góly z toho nie sú.
V najnovšom vydaní Príklepov z NHL sme sa pozreli na tradičných desať kategórií v období od 20. až do 26. novembra.
Montreal má opäť výrazné zastúpenie.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL sú pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Montreal má druhého centra
Príbeh týždňa v NHL je jasný, Dylan Larkin aj fanúšikovia Detroitu sa dočkali. Red Wings vymenili trucujúceho útočníka do Montrealu za mladíka Micheala Hagea.
Okrem neho putovali do Michiganu Kirby Dach, brankár Samuel Montembeault, dve voľby v prvom kole draftu (2027 a 2029, obe s ochranou pre prípad, že by boli v top 10), voľba v druhom kole draftu 2027 a voľba vo štvrtom kole draftu 2028.
Canadiens okrem Larkina získali aj voľbu v druhom kole draftu 2028 a treťom kole draftu 2027.
O veľkej téme sme veľa písali. V analýze výmeny sme rozobrali trejd z pohľadu oboch tímov aj to, ako to môže ovplyvniť Slafkovského či čo to znamená pre šance Montrealu na Stanley Cup:
Písali sme aj o reakciách zámorských médií.
„To si zo mňa robíte srandu? Že zaňho zaplatili priveľa? Keď sa snažíte vyhrať Stanleyho pohár? Toto je cena za víťazstvo, cena za to, že chcete byť šampiónmi a dostať sa do pozície, v ktorej môžete zabojovať o titul. Takúto cenu jednoducho musíte zaplatiť,“ povedal expert TSN Craig Button.
Príchodom Larkina Montreal vyriešil jednu zo svojich najväčších slabín, ktorou bola pozícia druhého centra. Tento post teraz môžeme zaradiť medzi jeho silné stránky. V rebríčku sme zoradili desať najlepších dvojíc centrov v NHL.
A kto je vlastne mladík Michael Hage, ktorý posilnil Detroit? 20-ročný kanadský hokejista, ktorý vyrastal ako veľký fanúšik Montrealu, ale nikdy za slávny klub si nezahral.
Tím týždňa: Carolina Hurricanes
Carolina patrí k najdominantnejším mužstvám aktuálnej sezóny. So 41 bodmi vedie Východnú konferenciu a získala 82 percent možných bodov. Z 25 zápasov vyhrala 19 a nebodovala len v troch. Zo všetkých tímov NHL strelila najviac gólov a najmenej inkasovala.
Darilo sa jej aj počas minulého týždňa, keď čelila kvalitným mužstvám. Najprv si poradila s Edmontonom 7:4, potom zvíťazila v New Yorku nad Rangers 5:2 a nakoniec triumfovala aj na ľade Tampy Bay 3:1.
Hurricanes tak natiahli sériu zápasov s bodovým ziskom už na osem duelov. Sezónu otvorili dvoma prehrami, ale odvtedy neprehrali dva zápasy za sebou.
Hráč týždňa: Roman Kancerov
Kancerov je nováčik v drese Chicaga a počas minulého týždňa získal najviac bodov spomedzi všetkých hráčov v NHL.
V troch dueloch zaknihoval osem bodov. Proti Calgary mal gól a asistenciu, proti Vancouveru hetrik a asistenciu a proti Seattlu dva góly.
22-ročný Rus do NHL prišiel po troch sezónach v Magnitogorsku a v novom klube sa rýchlo udomácňuje.
Po 25 dueloch má na konte 20 bodov (15+5). Je len tretím hráčom za posledných 30 rokov, ktorý počas svojich prvých 25 zápasoch v NHL zvládol streliť 15 gólov. Pred ním to dokázali len jeho krajania Jevgenij Malkin a Alexander Ovečkin.
Darí sa mu najmä v posledných týždňoch. Po prvých desiatich zápasoch mal len tri body. V ďalších pätnástich ich zaznamenal sedemnásť.
V počte gólov mu v aktuálnej sezóne patrí siedme miesto. Má o jeden gól viac ako napríklad McDavid či Matthews.
Blackhawks si Rusa vybrali zo 44. miesta na drafte 2023. Odvtedy už stihol vyhrať Gagarinov pohár v KHL a v minulej sezóne sa stal najlepším strelcom súťaže.
Slovák týždňa: Šimon Nemec
Šimon Nemec ťahá päťzápasovú šnúru s bodovým ziskom, čo je jeho nový osobný rekord. Mladý slovenský obranca sa v Calgary začína udomácňovať a prejavuje sa to aj na jeho produktivite.
V posledných piatich dueloch strelil dva góly a pridal tri asistencie.
„Je to úplne iný. Mám pocit, ako keby som bol iný hráč a hral za iný tím, keď to porovnám s mojimi prvými piatimi zápasmi za Calgary,“ povedal Nemec.
„Nechcem rozmýšľať nad bodmi, ale chcem sa sústrediť na iné oblasti mojej hry. Ale samozrejme, je to príjemné, keď pribúdajú aj body.“
Nemcovi sa darí mužstvu pomáhať aj smerom dozadu. V novembri má najviac zblokovaných striel v mužstve Flames.
Prekvapenie týždňa: Chicago Blackhawks
Chicago malo počas uplynulých siedmich dní slabších súperov. Z troch zápasov však víťazne zvládlo všetky tri.
Blackhawks najprv vyhrali v Calgary 4:3 po predĺžení, potom vo Vancouveri 6:3 a trip zakončili výhrou 3:1 v Seattli.
Ich hviezdou týždňa bol nováčik Roman Kancerov, ktorý strelil šesť z 13 gólov mužstva a proti Canucks sa blysol prvým hetrikom v kariére.
Sklamanie týždňa: Bratia Xhekajovci
Hráči Montrealu Arber a Florian Xhekajovci sa v zápase proti Coloradu predviedli. Nie však pozitívnym výkonom na ľade.
Ich mužstvo prehralo 0:6 a oni si vybudovali ďalšie nepriateľstvá. Útočník Florian škaredo zozadu podrazil Svečkova a podkopol ho. Dostal za to trest do konca zápasu a maximálnu možnú finančnú pokutu vo výške 2 426 dolárov.
Obranca Arber zase hitom zozadu poslal k zemi najstaršieho hráča v súčasnej NHL, Brenta Burnsa. Oba zákroky sa hráčom Avalanche nepáčili a vyvolali šarvátky.
„Bratia Xhekajovci... V jednej z najúspešnejších a najrešpektovanejších organizácii vo svete máte dvoch hráčov, ktorí robia takéto veci,“ povedal znechutený kapitán Avs Gabriel Landeskog.
Kuriozita týždňa: Slafkovský hľadá rôzne spôsoby, ako dať gól
Slovenský útočník skúša hocičo, aby sa dostal naspäť do formy. Tento týždeň na tréningu vyskúšal aj nový spôsob oblepenia pásky. Slafkovský dlhodobo preferuje oblepenie špičky čepele, teraz ju mal zalepenú celú.
Netrvalo to však dlho. Pred zápasom sa vrátil k svojmu zvyčajnému spôsobu oblepenia pásky.
Štatistika týždňa: Slafkovského očakávané góly
Juraj Slafkovský má streleckú krízu. Nedokáže zakončovať svoje šance a má aj smolu, nepadá mu to.
Podľa portálu HockeyStats si vytvoril už takmer deväť očakávaných gólov (8,9), ale strelil ich len dva.
Znamená to, že pri podobnom počte šancí by mal dať o sedem gólov viac, ako v skutočnosti dal. V štatistike góloch strelených nad očakávanie je najhorší v celej NHL na čísle -6,9.
Nemusí to však byť len negatívna vec. Tieto štatistiky sa väčšinou časom začnú dostávať do normálu a fakt, že stále si vytvára očakávané góly, je znakom toho, že sa dostáva do šanci, ale zatiaľ je v nich neefektívny.
To by sa časom mohlo zmeniť a aj úspešnosť streľby na úrovni 3,4 percenta nie je udržateľná a mala by narásť.
Zápas týždňa: St. Louis – Edmonton 5:4 po nájazdoch
Edmonton mal tento duel vo vlastných rukách. Viedol v ňom 2:0 aj 4:1. St. Louis sa však odmietlo vzdať. Prvý gól mužstva strelil Dalibor Dvorský, ale skutočný rozbeh prišiel až v závere.
Blues prehrávali v 50. minúte 1:4, ale v priebehu piatich minút a 11 sekúnd dokázali vyrovnať. Presadili sa Broberg, Bučnevič a Snuggerud.
V predĺžení gól nepadol a v nájazdoch rozhodli úspešní Neighbours a McTavish.
Pre St. Louis to bola historický prvá výhra v zápase, v ktorom ešte desať minút pred koncom prehrávali o tri góly.
VIDEO: Zostrih zápasu St. Louis - Edmonton
Gól týždňa: McDavid proti Vegas
Hráči Edmontonu proti Vegas ukázali kolektívnu silu a to, ako dokážu súperovi zamotať hlavu. Oilers sa na konci druhej tretiny držali v útočnom pásme viac ako minútu. Potom sa na ľad dostal McDavid a po šikovnej spolupráci s Kapanenom skóroval.
VIDEO: Gól McDavida proti Vegas
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