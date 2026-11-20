Keď hokejisti Toronta naposledy vyhrali Stanleyho pohár, písal sa rok 1967. Odvtedy ubehlo takmer 60 rokov a jeden z najslávnejších klubov NHL na ďalší titul stále čaká.
V minulej sezóne sa dokonca po deviatich rokoch neprebojoval ani do play-off. A zdá sa, že v aktuálnom ročníku má opäť našliapnuté k tomu, aby sa vyraďovacia časť odohrala bez jeho účasti.
Maple Leafs momentálne prežívajú veľkú krízu. Prehrali osem zápasov po sebe a desať z posledných jedenástich. V tom zatiaľ poslednom proti Los Angeles pritom viedli už 3:0, no napokon opäť našli spôsob, ako prehrať.
Svoje problémy však musí riešiť aj ďalší klub z Original Six. V Detroite už niekoľko týždňov nehrá suspendovaný bývalý kapitán Dylan Larkin, ktorý požiadal o výmenu.
A teraz sa ukazuje, že z Red Wings chce za každú cenu odísť aj mladý obranca Simon Edvinsson.
Čo sa deje v týchto slávnych kluboch? Aj na to sa pozrieme v ďalšom vydaní pravidelnej rubriky Príklepy z NHL, v ktorej zhrnieme uplynulý týždeň v zámorskej profilige.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL sú pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Edvinsson už nechce Detroit ani cítiť
Ako to vyzerá, keď chce hráč odísť z klubu? Edvinsson z Detroitu je toho názornou ukážkou.
Mladý švédsky obranca zažíva zvláštne mesiace. Detroit má na neho práva, on je obmedzený voľný hráč. Red Wings sa s ním však počas celého leta a ani počas doterajšieho priebehu sezóny nevedeli dohodnúť na novej zmluve.
Edvinsson sa na vlastné riziko dostavil aj na tréningový kemp, ale nič sa neudialo. Došla mu tak trpezlivosť a požiadal o výmenu, ktorá zatiaľ neprišla.
Jeho ďalšou možnosťou je podpis offer sheetu. Kluby NHL mu môžu poskytnúť zmluvu, ktorú Detroit môže do týždňa dorovnať. Takéto ponuky údajne aj prišli. Edvinsson sa ich však rozhodol ignorovať.
Zaujímavý však je jeho dôvod - nechce, aby mal Detroit šancu dorovnať to. Informoval o tom zámorský expert Frank Seravalli.
Práve táto situácia jasne hovorí, že mladý bek chce z klubu preč. A to čím skôr. Čas totiž beží a ak do 1. decembra nepodpíše novú zmluvu, v aktuálnej sezóne už v NHL nebude môcť hrať.
Riešenie sa tak javí jasne - výmena. Klub na tom už určite pracuje, ale ponuka zrejme stále nebola dosť dobrá.
Čo sa však stane, ak to nestihnú? Seravalli špekuloval aj nad možnosťou, že Detroit ho môže podpísať na rok, potom suspendovať bez platu a zatiaľ hľadať vhodného adepta na výmenu. Pomohlo by to obom stranám. Red Wings by si zachovali šancu vymeniť ho a samotný hráč by si mohol ešte v sezóne zahrať.
Komplikovaná sága sa však zatiaľ nekončí.
Tím týždňa: Dallas Stars
Dallas mal počas uplynulých siedmich dní náročný rozpis. Zápas proti Buffalu, Floride a dvakrát na ľade Vegas. Čelili tak trom zo štyroch posledných víťazov Stanley Cup.
Stars zvládli všetky stretnutia vyhrať. Tri z nich síce až po riadnej hracej dobe, ale v NHL to stále znamená plný bodový zisk.
S Buffalom si poradili 2:0, s Floridou 2:1 po predĺžení a vo Vegas zvíťazili najprv 4:3 po predĺžení a potom 4:3 po nájazdoch. V oboch zápasoch proti Golden Knights pritom v tretej tretine prehrávali.
Dallas nezačal sezónu ideálne, ale zdá sa, že je späť. V počte bodov získaných na zápas je lepších len päť tímov.
Hráč týždňa: Lane Hutson, Montreal
Štyri zápasy, šesť bodov. Taká ja bilancia amerického obrancu má za uplynulý týždeň, počas ktorého strelil dva góly a štyri vypracoval. Výraznou mierou sa pritom postaral o dve cenné víťazstvá Montrealu proti silným súperom.
Pri výhre 3:2 nad New Jersey asistoval pri všetkých troch góloch Canadiens. Ešte výraznejšie zažiaril o deň neskôr proti Caroline, keď strelil oba góly svojho tímu pri víťazstve 2:1 po predĺžení. Najskôr päť minút pred koncom vyrovnal a po 38 sekundách predĺženia rozhodol.
VIDEO: Zostrih zápasu Carolina - Montreal
Ako je u neho zvykom, všetku chválu obrátil na tím.
„Všetci priložili ruku k dielu. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý tímový zápas. Dobre sme bránili a každý robil správne maličkosti,“ povedal Hutson po výhre nad Carolinou.
Montreal sa aj vďaka Hutsonovi vrátili na víťaznú vlnu.
Prekvapenie týždňa: Sam Rinzel
Zranenie Bowena Byrama môže mať pre Chicago aj svoje pozitíva. Jedným z nich je Sam Rinzel. 22-ročný obranca zastúpil skúsenejšieho beka v prvom obrannom páre a aj v prvej presilovke.
Výsledok? V posledných štyroch zápasoch nazbieral deväť bodov - všetky za asistencie. Celkovo má po 21 zápasoch 14 bodov.
Rinzel nie je len náhradníkom, ale momentálne plní rolu prvého obrancu veľmi solídne. Smerom dozadu má ešte veľké medzery, ale dopredu sa mu darí.
Novinár Scott Powers napísal, že Rinzel hrá s veľkým sebavedomím na puku, ktoré počas minulej sezóny stratil.
Navyše, dôvera trénera v neho stále rastie. Ani v jednom z prvých 15 zápasoch sezóny neodohral viac ako 20 minút. V každom z posledných šiestich duelov však strávil na ľade vyše 20 minút, v tom poslednom až 24.
Sklamanie týždňa: Toronto Maple Leafs
V NHL nie je tím, ktorý by mal momentálne horšiu formu. Toronto prehralo osem zápasov v rade a desať z posledných jedenástich. Vyhrali len nad Vancouverom, ktorý je najhorší v lige.
V profilige sú len tri tímy, ktoré majú menej bodov na zápas ako kanadský veľkoklub - Vancouver, Chicago a Pittsburgh.
„Je to frustrujúce, ale musíme budovať aj istú pozitivitu,“ povedal jeden z lídrov mužstva William Nylander. „Ak sa z toho máme dostať, nemôžeme byť stále negatívni. To je to, čo musíme spraviť, sústrediť sa na to, čo robíme dobre a robiť to ešte lepšie.“
Maple Leafs počas uplynulých siedmich dní prehrali najprv s Edmontonom, ktorý patrí k najlepším mužstvám v lige, potom však nestačili na Chicago a Los Angeles, ktoré okupujú spodné priečky Západnej konferencie. Proti Kings pritom viedli 3:0, ale napokon prehrali 3:4 po nájazdoch.
„Za stavu 3:0 sme pustili nohu z plynu,“ hovoril tréner Toronta Jim Hiller.
„Príliš veľakrát sa nám stalo, že sme dali gól a v ďalšom striedaní sa presadil súper. Ide to za mnou, musím nájsť lepšiu kombináciu hráčov, ktorých tam pošlem. Stalo sa to príliš veľakrát a nikdy som niečo také nezažil.“
Organizácia je v zlom stave a navyše nemá voľby v najbližších dvoch prvých kolách draftu, ktoré vymenila do Bostonu a Philadelphie.
Slovák týždňa: Šimon Nemec, Calgary
Slovenský obranca čakal na svoj prvý gól v sezóne až do 21 zápasov, 99 streleckých pokusov (vrátane zblokovaných a nepresných striel) a 32 striel na bránku.
Po tom, čo sa presadil proti San Jose, však pridal druhý presný zásah hneď v nasledujúcom stretnutí proti Minnesote. Týždeň tak zakončil s bilanciou dvoch gólov v štyroch zápasoch.
Proti San Jose skóroval v presilovke pri víťazstve 5:2, pričom jeho zásah bol napokon víťazný. Ešte zaujímavejší moment predviedol proti Minnesote, hoci Calgary prehralo 1:4.
VIDEO: Gól Nemca proti Wild
Nemcovi sa v obrannom pásme zlomila hokejka. Namiesto striedania však zamieril k lavičke, kde mu kustód Ben Dumaine pohotovo podal novú. Slovák okamžite vyrazil do útoku a po prihrávke Morgana Frosta skóroval z pravého kruhu.
„Nová hokejka, žiadny problém,“ komentovalo kurióznu situáciu oficiálne konto NHL na sociálnej sieti X.
Nemec bol vďaka tejto akcii horúcim kandidátom aj na náš gól týždňa. Napokon sme sa však rozhodli oceniť iný presný zásah a slovenského obrancu vyzdvihnúť v tejto kategórii.
Nemca po stretnutí chválil aj tréner Flames Ryan Huska: „Myslím si, že dnes podal spoľahlivý výkon. Ak odhliadneme od gólu, mám pocit, že v posledných zápasoch sa začína o niečo viac udomácňovať."
Kuriozita týždňa: Gól, pri ktorom bodovali traja obrancovia
Gól útočníka, pri ktorom mu asistujú ďalší dvaja útočníci, je pomerne bežná vec.
Gól obrancu, pri ktorom prihrávajú dvaja obrancovia, je naopak veľmi zriedkavý.
Presne to sa podarilo hráčom Tampy Bay proti Washingtonu. Obranca McDonagh posunul za bránu puk Carlsonovi, ten našiel D'Astousa, ktorý sa šikovnou strelou presadil.
VIDEO: Gól D'Astousa proti Washingtonu
Gól, na ktorom mali v štatistikách podiel traja obrancovia, padol vôbec prvýkrát v klubovej histórii Tampy Bay.
Štatistika týždňa: 55 bodov
Momentálne najlepší hráč na svete – Connor McDavid, bodoval v každom z úvodných 23 zápasov ročníka. Získal v nich 55 bodov za 13 gólov a 42 asistencií.
Viac ako 23 zápasov s bodom na začiatok sezóny zaznamenali podľa oficiálnych štatistík NHL iba Wayne Gretzky (rekordných 51 a aj 30) a Mats Sundin (30).
Až 24. zápas v sezóne znamenal nulu v bodovom zápise McDavida. Štvrtá najdlhšia séria v histórii NHL sa zastavila až proti Tampe Bay, ktorá na jeho bránenie využívala aj Erika Černáka.
McDavid v aktuálnom ročníku boduje tempom, ktorým by sa blížil k hranici 200 bodov. Tento míľnik v histórii NHL prekonal iba Wayne Gretzky, ktorému sa to podarilo až štyrikrát. Naposledy v ročníku 1985/86, keď vytvoril rekord NHL v hodnote 215 bodov.
Súčasný kapitán Edmontonu je jednoznačným lídrom produktivity NHL. Ak by nestrelil žiaden gól, aj tak by bol v ligovej produktivite na treťom mieste.
Zápas týždňa: St. Louis – Anaheim 8:6
Komu by sa nepáčil hokejový zápas, v ktorom padne až 14 gólov? Pravdepodobne iba trénerom a brankárom.
Presne takéto predstavenie ponúkli St. Louis a Anaheim. Blues napokon zvíťazili 8:6, hoci v závere museli odolávať veľkému náporu hostí, ktorí v tretej tretine znížili z 3:7 na 6:7.
VIDEO: Zostrih zápasu St. Louis - Anaheim
Hlavnou postavou zápasu bol paradoxne hráč porazeného tímu. Cutter Gauthier zaznamenal hetrik a asistenciu, pričom natiahol svoju gólovú sériu na desať stretnutí. V novembri strelil už štvrtý hetrik, čím vytvoril nový rekord NHL v počte hetrikov za kalendárny mesiac.
Ani jeho výnimočný výkon však Anaheimu na body nestačil. Do streleckej listiny sa navyše zapísal aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, ktorý strelil štvrtý gól St. Louis.
Gól týždňa: Kirill Kaprizov, Minnesota
Takéto góly sa nevidia každý deň. Kirill Kaprizov sa pri presilovke proti Calgary dostal k puku v tesnej blízkosti bránky, potiahol si ho medzi vlastné nohy a efektným zakončením prekonal Dustina Wolfa.
VIDEO: Gól Kaprizova proti Calgary
Na takejto úrovni si podobné kúsky môžu dovoliť iba mimoriadne technicky zdatní hráči.
Útočník Wild však priznal, že v tom bolo aj trochu šťastia a podobným spôsobom už skóroval niekoľkokrát v Rusku.
Tabuľky NHL
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