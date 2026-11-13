Príklepy z NHL: Slovák je najlepší v lige. Hrá proti hviezdam, takmer nič im nedopraje

Erik Černák nikdy nebol obranca, úlohou ktorého bolo zbierať body.
Teraz ich však už má sedem a po Jurajovi Slafkovskom je druhým najproduktívnejším Slovákom v aktuálnej sezóne (Pospíšil a Nemec majú takisto zhodne po sedem bodov).
Černák si ich pripísal za asistencie a ak by pokračoval nastoleným tempom, získal by celkovo 34 bodov, čím by výrazne vylepšil svoj doterajší bodový rekord z NHL, ktorý má hodnotu 21 bodov.
Jeho rola je však úplne iná a pre svoje mužstvo je platný najmä smerom dozadu. Bráni najlepších a robí to dobre.
V Príklepoch z NHL sa dozviete o jeho ďalšom smolnom zranení, aj o tom, v ktorej štatistike je absolútne najlepší v celej lige.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL sú pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Kauza Mičkov
Matvej Mičkov a Philadelphia, to je ako keď vám dvojica na otázku, ako sa majú, odpovie: „Je to komplikované.“
Mladý ruský útočník sa počas jedného zo zápasov na lavičke nahneval a hádal sa so spoluhráčmi. Vyzeral frustrovaný a väčšinu z toho si odniesol obranca Nick Seeler... a ešte aj fľaša vody.
O niekoľko dní neskôr sa to zopakovalo. Tentokrát s Travisom Konecnym.
Status Mičkova vo Philadelphii je dlhodobo predmetom debát a nepomáha tomu ani to, že na sociálnej siete dal lajk na príspevky, ktoré hovorili o tom, že si zaslúži viac času na ľade.
Internetom sa začali šíriť špekulácie o tom, že požiadal o výmenu. Jeho agent to však poprel.
Keď sa na špekuláciu pýtali trénera Toccheta, odpovedal jasne: „Nemám o čom hovoriť, lebo to jednoducho nie je pravda. Nemôžem komentovať niečo nepravdivé, čo nejaký bloger napísal na internet.“
Informáciu o tom, že Mičkov by chcel reštart, priniesol insider Kevin Weekes.
Mičkov má po 21 zápasoch na konte desať gólov a 15 bodov a beží mu posledný rok jeho zmluvy.
Hrá však v treťom útoku a aj napriek tomu, že vo Philadelphii je najproduktívnejší hráč, hráva len niečo vyše 16 minút na zápas a je 12. najvyťažovanejším hráčom mužstva.
Insider Pierre LeBrun tak zdôraznil, že aj keď nedošlo k žiadosti o výmenu, nevyzerá to, že Mičkov je v tíme šťastný a špekulácie sú na mieste.
Elliotte Friedman zase vo svojom podcaste potvrdil, že vo Philadelphii je napätie, ale pracujú na tom, aby ho upokojili.
Mičkov nie je zďaleka bezproblémová osobnosť a jeho budúcnosť by sa tak nemusela spájať s Flyers.
Tím týždňa: Nashville Predators
Iba dva tímy majú z posledných piatich zápasov stopercentnú bilanciu. Winnipeg a práve Nashville.
Predators vyhrali už šesťkrát v rade a bodovali v deviatich z posledných desiatich zápasov. Tri výhry si pripísali počas minulého týždňa. St. Louis zdolali 3:1, v Los Angeles vyhrali 3:0 a v Anaheime 4:2.
Z troch duelov tak inkasovali len tri góly a nie náhodou im patrí štvrté miesto v Západnej konferencii.
Klubu funguje defenzíva podporená brankárom Sarosom. Darí sa im aj v špeciálnych tímoch a ich oslabenia sú najlepšie v celej NHL. Úspešne zabránia takmer 9 z 10 pokusov.
Hráč týždňa: Prvý útok Tampy
Brandon Hagel, Jake Guentzel a Nikita Kučerov patrili medzi hlavných adeptov na hráča týždňa, tak sme sa rozhodli, že ich sem zaradíme všetkých troch.
V jednom spoločnom útoku nastúpili síce až v noci na piatok na ľade Columbusu, ale práve oni traja režírovali úspechy Tampy počas celého týždňa.
Lightning počas posledných siedmich dní strelili 18 gólov a až dvanásť z nich strelil jeden zo spomínanej trojice.
Hagel mal dokopy bilanciu 5+2, Guentzel 3+9 a Kučerov 4+4. Dohromady tak nazbierali 24 bodov.
Pri výhre 4:3 po predĺžení nad Minnesotou mala táto trojica dokopy päť bodov, pri prehre 3:4 vo Winnipegu jeden bod, pri výhre 8:3 v Buffale až jedenásť bodov a pri výhre 3:1 v Columbuse sa postarali o všetky tri góly a mali sedem bodov.
Slovák týždňa: Erik Černák
Uplynulých sedem dní bolo v NHL zo slovenského hľadiska pomerne nevýrazných. Nula gólov a päť asistencií v dovedna 18 zápasoch.
Úplne naprázdno vyšli Slafkovský, Fehérváry aj Dvorský. Pozitívnou správou bol aspoň návrat Samuela Honzeka, ktorý je po zranení opäť v hre a pred návratom do prvého tímu Calgary sa rozohrá na farme.
Vyberáme preto Erika Černáka, ktorý mal počas troch zápasov dve asistencie. Obe si pripísal pri prehre proti Winnipegu 3:4.
„V každom jednom zápase hrá výborne dozadu a z toho pramení aj jeho ofenzívna aktivita. Je silný s pukom. Skutočne dobrý hokejista,” vyzdvihol jeho prínos spoluhráč Pontus Holmberg, ktorému nahral na oba góly.
Ofenzíva slovenského beka je len nadstavbou k jeho výborným výkonom smerom dozadu.
Černák patrí medzi najlepších defenzívnych obrancov celej NHL. Podľa portálu NaturalStatTrick je absolútne najlepším v počte dovolených očakávaných gólov. Súperom dopraje len 1,71 očakávaného gólu na 60 odohraných minút v hre 5 na 5. Žiaden z obrancov NHL, ktorý odohral aspoň 100 minút nedosahuje nižšie čísla.
Na popredných miestach je aj v štatistikách streleckých pokusov, striel na bránu či šancí, ktoré súperom umožní. Úplne prvé miesto mu patrí aj v tom, do koľkých nebezpečných šancí pustí súperov.
Na 60 odohraných minút dovolí len 5,68 nebezpečných šancí a v tejto štatistike je jednoznačne najlepší. Druhý Nick DeSimone z Utahu (odohral len osem duelov) súperom umožní 6,74 nebezpečných šancí na 60 minút v 5 na 5.
Černáka tak môžeme zaradiť medzi najlepších defenzívnych obrancov v NHL. Keď je na ľade, súperi veľa šancí nedostanú.
Hráva pritom proti najlepším hráčom súpera. Práve jeho pár s McDonaghom využíva tréner proti najkvalitnejším útokom. Podľa portálu PuckIQ strávia na ľade proti elitným hráčom približne 33 percent svojho času, zatiaľ čo pri zvyšných obrancoch Tampy sa to pohybuje na úrovni okolo 15 percent.
Černák však týždeň nedokončil úspešne a v dueli proti Buffalu odohral len 11 minút. Beck Malenstyn ho tvrdým hitom poslal na plexisklo a Slovák sa ťažko dvíhal z ľadu. Spoluhráči sa ho zastali a vyvolali bitku, on však do ďalšieho duelu proti Columbusu nenastúpil.
Tampa Bay ho zaradila na listinu zranených hráčov. Jeho zranenie v hornej časti tela posudzujú na dennej báze.
Prekvapenie týždňa: Dawson Mercer
Mercer bol súčasťou výmeny z New Jersey do Winnipegu za brankára Connora Hellebuycka. V novom prostredí sa mu začína dariť.
Zatiaľ čo za Devils odohral desať zápasov a bodoval štyrikrát (0+4), vo Winnipegu má po desiatich zápasoch osem bodov (5+3).
Darilo sa mu aj proti svojmu bývalému tímu. V zápase s New Jersey strelil dva góly a dvakrát sa presadil aj v ďalšom stretnutí proti Dallasu.
Sklamanie týždňa: Čo sa deje s Dvorským?
Dalibor Dvorský nemá v St. Louis pevné miesto. Napriek tomu, že jeho štatistiky nie sú katastrofálne, hráva naozaj málo. V mužstve Blues je mnoho šikovných ofenzívnych hráčov a pre Slováka tak často nie je miesto.
V posledných zápasoch strávil na ľade 12:26 min., 6:36 min. a 10:14 min. Proti Detroitu sa počas záverečných 34 minút ani nedostal na ľad. Tréner to vysvetľuje tým, že musí hrať rýchlejšie.
„Musí hrať s väčším presvedčením. Nehrá na úrovni štandardu, ktorý od našich hráčov očakávame. Keď sa to stane, riskujete, že vás posadím. To sa aj stalo. Je to súčasťou každého kariéry, stáva sa to,“ komentoval situáciu tréner Montgomery.
V ďalšom zápase ho však v zostave nechal a poslal ho aj na jeden zo samostatných nájazdov, ktorý však Slovák nepremenil.
„Veríme mu. Je veľkou súčasťou nášho tímu a to nielen preto, že je voľbou z prvého kola, ale je to talentovaný mladý hráč a nás baví trénovať ho,“ dodal tréner.
„Veríme, že je kľúčovou súčasťou našej budúcnosti. Je to totiž výnimočný mladý muž, skvele sa s ním pracuje a naozaj chce byť hokejistom. Príde to. Niekedy sa to však nedeje tak rýchlo, ako by sme si želali.“
Kuriozita týždňa: Rozhodca vytiahol jablko
Keď rozhodca T.J. Luxmore prerušil hru počas zápasu Toronta s Montrealom, spravil niečo, čo NHL ešte nezažila. Z vrecka svojich nohavíc vytiahol jablko a ukázal ho brankárovi Canadiens Jacobovi Fowlerovi.
Video z tohto momentu obletelo sociálne siete.
Brankár Fowler neskôr vysvetlil, ako situácia vznikla. Umelé jablko na neho hodili ľudia z davu počas hry.
„To posledné, čo som chcel, bolo, aby ma niečo také rozhodilo. Bolo to naozaj zvláštne a dúfam, že sa to už nezopakuje,“ povedal 21-ročný brankár.
„Hodili to priamo na mňa, takže som silno búchal hokejkou o ľad, aby som upútal pozornosť rozhodcu.“
Rozhodca potom jablko zobral a skryl si ho do vrecka.
Štatistika týždňa: Body draftových jednotiek
Juraj Slafkovský počas uplynulého týždňa dosiahol 300 odohraných zápasov v NHL. Získal v nich 196 bodov.
Viac o jeho štatistikách si môžete prečítať v tomto článku:
Zaujímavé však je aj jeho porovnanie s ďalšími draftovými jednotkami.
Connor Bedard, jednotka draftu 2023, odohral 231 zápasov, ale získal už 217 bodov.
Macklin Celebrini išiel ako prvý v roku 2024, po 171 dueloch má 201 bodov.
V roku 2021 bol jednotkou obranca Owen Power, ten má po 341 stretnutiach 154 bodov.
Alexis Lafrenière, jednotka roku 2020, získal v 482 zápasoch 270 bodov.
Zápas týždňa: Buffalo – Tampa Bay 3:8
Zápasy s množstvom gólov bavia fanúšikov. V tomto dueli to vyzeralo jasne pre hostí z Tampy, ktorí viedli už 4:0. Buffalo však dokázalo znížiť na 3:4.
Potom však zaúradoval Nikita Kučerov, ktorý strelil prirodzený hetrik. Ruský útočník mal celkovo štyri body, rovnako ako Jake Guentzel. Zažiaril aj obranca John Carlson s bilanciou 1+4.
VIDEO: Zostrih zápasu Buffalo – Tampa Bay
Gól týždňa: Hoglander proti Anaheimu
Formu Nashvillu sme už spomínali. Ich herná pohoda je zjavná aj na ich hráčoch. Nils Hoglander zvyšoval proti Anaheimu na 2:1 a brankára Brossoita si vychutnal.
Hokejkou medzi nohami poslal puk pod hornú tyčku.
VIDEO: Gól Hoglandera proti Anaheimu
Tabuľky NHL
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