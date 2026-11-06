Príklepy z NHL: Slafkovský priznal, že hral na ho… Winnipeg dokázal nemožné

0:10 299. Takúto bilanciu mali v histórii NHL tímy, ktoré tri minúty pred koncom riadneho hracieho času prehrávali o štyri a viac gólov. Ani jeden z nich nedokázal zvíťaziť. Všetkých 10 299 zápasov sa skončilo ich prehrou.
To už však neplatí.
Neuveriteľnú štatistiku v uplynulom týždni prekonal Winnipeg, ktorý v závere stretnutia proti Montrealu zmazal štvorgólové manko a napokon zvíťazil 5:4 po predĺžení.
Aj tento historický obrat sa dostal do ďalšieho vydania rubriky Príklepy z NHL, v ktorej každý piatok prinášame sumár toho najzaujímavejšieho z uplynulého týždňa v najlepšej hokejovej lige.
Tentoraz sme sa pozreli na nečakanú situáciu okolo Nikitu Kučerova, ktorý chce odísť z Tampy Bay, streleckú formu Cuttera Gauthiera či vydarené výkony Erika Černáka.
Nechýba ani zaujímavý rekord Colea Caufielda, fantastický gól Connora McDavida či úprimné vyjadrenie Juraja Slafkovského, ktorý sa pred novinármi opäť nešetril.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Kučerov chce odísť
Nikita Kučerov patrí medzi najväčšie legendy Tampy Bay Lightning. V drese klubu získal dva Stanleyho poháre, dvakrát Hartovu trofej a len nedávno sa stal najproduktívnejším hráčom jeho histórie.
Teraz však oznámil, že s Tampou nechce podpísať novú zmluvu a požiadal o výmenu.
Tridsaťtriročný Rus je v poslednej sezóne osemročného kontraktu na 76 miliónov dolárov. Hoci sa špekulovalo, že dôvodom sú peniaze, samotný Kučerov to odmietol.
„Nikdy mi nešlo o peniaze. Skôr o zlú komunikáciu a rešpekt. Za posledné štyri mesiace sme sa rozprávali iba dvakrát a Julien (BriseBois) mi napokon dal jasne najavo, že 1. júla môžem pokojne odísť.“
Generálny manažér Tampy však vzápätí vyhlásil, že klub nemá v úmysle svoju najväčšiu hviezdu vymeniť.
Kučerov zároveň zdôraznil, že jeho rozhodnutie nemá nič spoločné so spoluhráčmi. O svojom zámere ich informoval ešte pred zverejnením správ v médiách.
„Odo mňa sa to dozvedeli ako prví. Títo chlapci sú moja rodina a to sa nikdy nezmení,“ povedal.
Tím týždňa: Tampa Bay Lightning
V Tampe riešia nepríjemnú situáciu okolo Kučerova, no na výsledkoch mužstva sa zatiaľ nepodpísala.
Lightning získali počas uplynulého týždňa päť zo šiestich možných bodov. S Nashvillom prehrali 4:5 po samostatných nájazdoch, následne zdolali Detroit 4:2 a Chicago 4:1.
Zaujímavá je najmä ich domáca bilancia. Tampa vyhrala všetkých osem zápasov pred vlastnými fanúšikmi, čo je najlepší domáci vstup do sezóny v klubovej histórii.
Navyše, Kučerov aj po oznámení svojho zámeru pokračuje v zbieraní bodov. Proti Nashvillu mal tri asistencie a proti Detroitu ďalšie dve.
„Myslím si, že nás to ako tím možno ešte posilnilo,“ povedal tréner Jon Cooper o celej situácii.
Lightning tak ukazujú, že napriek neistote okolo budúcnosti svojej najväčšej hviezdy zostávajú jedným z najlepších mužstiev Východnej konferencie.
Hráč týždňa: Cutter Gauthier
Dva hetriky v dvoch zápasoch za sebou. Cutter Gauthier predviedol niečo, čo sa v NHL nevidí často.
Útočník Anaheimu najskôr troma gólmi pomohol Ducks otočiť zápas s Ottawou z 0:3 na 6:3. O dva dni neskôr zopakoval hetrik pri víťazstve 5:4 nad Vancouverom.
Presadil sa aj v ďalšom stretnutí proti Edmontonu, keď skóroval v presilovej hre a pridal asistenciu.
Za posledné štyri zápasy tak strelil deväť gólov. Až sedem z nich dosiahol v početnej výhode.
VIDEO: Zostrih nedávnych gólov Gauthiera
V prvých troch stretnutiach tejto série zaznamenal vždy dva presilovkové góly, čo sa pred ním nepodarilo žiadnemu hráčovi v histórii Anaheimu.
Dvadsaťdvaročný Američan tak výrazne prispel k zlepšeniu výsledkov Ducks, ktorí po sérii neúspechov vyhrali tri zápasy za sebou.
Slovák týždňa: Erik Černák
Slovenskí hokejisti v NHL mali za sebou pomerne úspešný týždeň. Bodovali Slafkovský, Dvorský či Fehérváry, ale naším výberom je Erik Černák.
Obranca Tampy Bay nazbieral v posledných dvoch zápasoch tri asistencie.
Proti Detroitu prihral na gól Braydenovi Pointovi, ktorým Lightning zvýšili na 2:0. Ešte lepší výkon predviedol proti Chicagu.
Černák asistoval pri oboch góloch Iľju Michejeva a výrazne tak pomohol k víťazstvu 4:1. NHL ho následne vyhlásila za druhú hviezdu zápasu.
Viacbodový duel zaznamenal prvýkrát od 19. marca. „Verím, že to bude aj naďalej pokračovať takýmto spôsobom,“ uviedol slovenský hokejista v rozhovore pre oficiálnu stránku súťaže.
Dvadsaťdeväťročný obranca je platný predovšetkým svojou defenzívnou hrou, blokovaním striel a fyzickým štýlom. Tentoraz však prispel aj v ofenzíve.
Prekvapenie týždňa: Sandis Vilmanis
Meno Sandis Vilmanis zrejme mnohým fanúšikom NHL veľa nehovorí. Dvadsaťdvaročný lotyšský útočník Floridy však počas uplynulého týždňa predviedol životný výkon.
Pri víťazstve Panthers nad Chicagom 5:3 strelil dva góly a na ďalšie dva prihral. Štyri body nazbieral pri svojom 34. zápase v NHL a vôbec prvýkrát v kariére zaznamenal viac než jeden bod v stretnutí.
„Znamená to pre mňa všetko. Je to výnimočný večer, ktorý si určite zapamätám,“ povedal po zápase.
Vilmanis nastúpil vo formácii so Samom Reinhartom a Carterom Verhaeghem. Táto trojica spoločne nazbierala deväť bodov.
„Dnes to bola naša prvá formácia. Takí dobrí boli,“ pochválil ich tréner Paul Maurice.
Sklamanie týždňa: San Jose Sharks
San Jose sa po nádejnom začiatku sezóny opäť trápi. Sharks prehrali päť z posledných šiestich zápasov, pričom inkasovali 24 gólov a strelili iba jedenásť.
Najväčšie sklamanie prišlo v stredu proti Los Angeles Kings. Mestský rival ich zdolal vysoko 7:2 a už po prvej tretine viedol 3:0.
Po zápase si hráči San Jose dokonca zvolali stretnutie v šatni bez účasti trénerov.
„Je to neprijateľné. Nie je to dosť dobré, ani individuálne, ani tímovo. Teraz to nie je o tréneroch,“ vyhlásil útočník Kiefer Sherwood.
Sharks sa pritom môžu oprieť o talentovaných mladíkov na čele s Macklinom Celebrinim. Problémom však zostáva defenzíva a množstvo inkasovaných gólov.
Kuriozita týždňa: Slafkovský a jeho úprimnosť
Juraj Slafkovský je okrem dobrých výkonov v Montreale známy aj tým, že vo vyjadreniach pre médiá sa často nešetrí.
„To je jedna z vecí, ktoré sú preňho typické. Keď odohrá zlý zápas, vždy to otvorene prizná. Dokáže byť veľmi priamy a úprimný, keď sa mu nedarí. Nemá problém povedať, že nehral dobre," povedal o ňom nedávno expert Guillaume Lefrançois z montrealského denníka LaPresse.
Po víťazstve Montrealu nad Utahom 5:4 po predĺžení, ku ktorému prispel asistenciou, dostal otázku, ako veľmi mu vydarený zápas pomohol.
„Veľmi. Najmä preto, že som v posledných zápasoch hral úplne na ho...,“ priznal slovenský útočník.
Jeho vyjadrenie zaujalo aj kanadského novinára Anthonyho Martineaua, ktorý ocenil, že Slafkovský sa nebojí otvorene hovoriť o svojich výkonoch.
Slafkovský odohral proti Mammoth jeden zo svojich najlepších zápasov v sezóne. Vyhrával osobné súboje, zaznamenal štyri strely na bránku a krásnou prihrávkou pripravil gól Nickovi Suzukimu.
Samotný tréner Martin St. Louis dokonca označil tento výkon za Slafkovského najlepší v aktuálnom ročníku.
Štatistika týždňa: Caufieldových 15 gólov
Pri Montreale ešte zostaneme. Cole Caufield má iba 25 rokov, no už teraz patrí medzi najlepších hráčov histórie NHL v rozhodovaní zápasov.
Pri štvrtkovom víťazstve Montrealu nad Utahom 5:4 strelil svoj pätnásty víťazný gól v predĺžení v kariére. A potreboval na to iba 384 zápasov.
Nikto v histórii NHL nedosiahol túto métu rýchlejšie.
Doterajší rekord držal Connor McDavid, ktorý potreboval na pätnásť víťazných gólov v predĺžení 559 stretnutí.
Caufield proti Utahu rozhodol už po tridsiatich sekundách nadstaveného času. Pri prečíslení dvoch proti jednému naznačil príklep a následne presnou strelou zápästím prekonal brankára Sebastiana Cossu.
Zápas týždňa: Montreal – Winnipeg 4:5 pp
A teraz už spomínaný zápas z úvodu. Ešte necelé tri minúty pred koncom tretej tretiny viedol Montreal nad Winnipegom 4:0. Zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté.
Potom však prišlo niečo, čo sa v NHL ešte nikdy nestalo.
Jets začali svoj obrat v čase 57:21 gólom Tyrela Bauera. O 42 sekúnd neskôr znížil Morgan Barron a následne sa dvakrát presadil Kyle Connor. V predĺžení rozhodol Dylan Samberg.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Winnipeg
Winnipeg strelil štyri góly za dve minúty a šesť sekúnd, čo je nový klubový rekord.
Zároveň predviedol najneskôr odštartovaný úspešný obrat zo štvorgólového manka v histórii NHL.
„Vyhrávali sme, ale neboli sme lepší. Bol to jeden z našich najhorších zápasov pri hre piatich proti piatim,“ priznal tréner Montrealu Martin St. Louis.
Jeho mužstvo premrhalo štvorgólový náskok, zatiaľ čo Winnipeg ukončil sériu deviatich zápasov bez víťazstva.
Gól týždňa: McDavid proti Anaheimu
O tom, kto je najšikovnejší hráč NHL asi netreba veľa polemizovať. Connor McDavid to počas týždňa opäť potvrdil.
V zápase proti Anaheimu sa presadil pri vlastnom oslabení. V druhej tretine sa rozbehol do samostatného úniku, prešiel cez brániaceho hráča Ducks a vystrelil.
VIDEO: Gól McDavida proti Anaheimu
Brankár Laurent Brossoit jeho prvý pokus vyrazil, no McDavid dokázal pohotovo zareagovať. Puk ešte vo vzduchu trafil hokejkou a poslal ho do bránky.
Kapitán Edmontonu tak strelil svoj desiaty gól v sezóne a jedenásty v kariére pri oslabení. Napriek jeho gólu a trom asistenciám Edmonton prehral s Anaheimom 4:5.
Tabuľky NHL
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