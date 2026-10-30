Príklepy z NHL: Jeden brankár si vytrucoval nový tím, ďalší si číta s králikom a Montreal má problém

Brankárska pozícia je v hokejovom svete vždy iná a v istej miere zvláštna. Práve títo hráči majú často svoje jedinečné rutiny či spôsoby, ako udržať koncentráciu.
Potvrdzuje to aj spoluhráč Nemca a Pospíšila, Devin Cooley, ktorý novinárom opisoval, ako musí jeho nevedomie robiť väčšinu práce, lebo práve vtedy reaguje v zápase oveľa rýchlejšie.
Počas minulého týždňa bavil hokejový svet. Nielen svojimi hláškami po zápasoch, ale aj výkonmi.
Tými zaujal aj najmladší brankár súčasnej NHL Jacob Fowler z Montrealu, ktorý má hlavný podiel na tom, že Canadiens sú v našej rubrike tímom týždňa.
No a veľkú pozornosť pútal brankár Connor Hellebuyck. Jeho žiadosť o výmenu z Winnipegu sa "konečne" naplnila a už je hráčom New Jersey, kde si aj odbil debut.
Nie len o brankároch je ďalšie vydanie Príklepov z NHL. Píšeme aj o súboji Slafkovského s Dobešom, nechutnom zákroku, či neskutočnej strele Bedarda.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Hellebuyck do New Jersey
Dlho sa o tom hovorilo, napokon sa to stalo. Connor Hellebuyck si vytrucoval odchod z Kanady a má nový tím. V New Jersey sa tak stretli dvaja hrdinovia olympijského finále z Milána – najlepší brankár a strelec víťazného gólu, Jack Hughes.
Trojnásobný držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL a Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča súťaže požiadal Winnipeg o výmenu a nedostavil sa ani na tréningový kemp, za čo ho organizácia suspendovala.
V piatok 23. októbra sa celá sága skončila. Hellebuyck zamieril do New Jersey, ktorí za neho obetovali útočníkov Dawsona Mercera a Nicka Bjugstada, brankára Nica Dawsa, práva na dvanástku draftu 2026 Alexandra Commanda a dve draftové voľby – druhé kolo draftu 2029 a siedme kolo draftu 2027.
Šance New Jersey na úspech po príchode jedného z najlepších brankárov na svete s určitosťou rastú. Práve táto pozícia bola ich slabinou.
„Konečne,“ povedal Američan v reakcii na to, na čo myslel počas predzápasovej hymny svojho prvého duelu za Devils.
Premiéra mu vyšla veľmi dobre, v Dallase Jersey zvíťazilo 5:1 aj vďaka jeho 16 zákrokom.
Zatiaľ čo Hellebuyck je šťastný, Winnipeg sa trápi. Prehral už sedem zápasov za sebou.
Tím týždňa: Montreal Canadiens
Montreal minulý týždeň prišiel na dva až štyri týždne o kapitána Nicka Suzukiho, ktorý má zranenú ruku.
Bez prvého centra však zvládli týždeň bravúrne. Štyri zápasy, štyri víťazstvá a ani jeden stratený bod. Všetky duely pritom odohrali na ľade súpera.
Najprv triumfovali v Chicagu 4:1, potom v rámci Heritage Classic nad Winnipegom 2:1, v St. Louis 2:0 a v Dallase 5:2. Ich skóre 13:4 je najlepšie zo všetkých tímov.
„Počas tejto série u súperov sme ukázali vyspelosť,“ vravel tréner Martin St. Louis. „Položili sme základ toho, ako chceme dohrávať zápasy a uspieť.“
Canadiens vďaka dobrej sérii poskočili už na tretie miesto vo Východnej konferencii a rozpačitý úvod tak nechali za chrbtom.
Pokročilé štatistiky Habs však neboli počas uplynulých siedmich dní najlepšie. Veľký dôvod ich úspechov je náš hráč týždňa.
Hráč týždňa: Jacob Fowler
Plný bodový zisk Habs v poslednom týždni ide do veľkej miery za brankárom Jacobom Fowlerom. Najmladší brankár NHL dosahuje v 21 rokoch počas svojej nováčikovskej sezóny nevídané výsledky.
Počas minulého týždňa odchytal tri zápasy a jeho čísla sú neuveriteľné. Zastavil 98 percent striel, pripísal si 99 zákrokov a inkasoval len dva góly.
Celkovo je v NHL najlepší spomedzi brankárov v góloch chytených nad očakávanie. Montreal podľa portálu MoneyPuck ušetril o viac ako desať gólov. Odchytal pritom len sedem duelov a sezónu začal na farme.
Teraz však patrí medzi hlavných adeptov na Calder Trophy pre najlepšieho nováčika a takýmto tempom by dostal hlasy aj na Vezina Trophy pre najlepšieho brankára.
Svojimi výkonmi si jasne pýta miesto tímovej jednotky a komplikuje situáciu Čechovi Jakubovi Dobešovi. Komplikuje to aj vedeniu mužstva, ktorému to však určite nevadí.
„Je dobré mať takéto problémy,“ hovoril spokojný tréner Martin St. Louis.
Slovák týždňa: Martin Pospíšil
Nahnevať hviezdu NHL hokejovým spôsobom je pozitívna vec. Počas uplynulého týždňa to dokázal Martin Pospíšil.
„Krosčekoval ma asi päťkrát v rade a bol nahnevaný,“ vravel Pospíšil o Williamovi Nylanderovi. „Som šťastný, keď sa súperom, a hlavne takýmto hviezdam, dostanem pod kožu.“
Útočník Calgary počas uplynulého týždňa odohral tri zápasy, pripísal si dva body a ako jediný Slovák strelil gól.
Na ľade trávil priemerne takmer 14 a pol minúty a zahral si aj počas oslabení. Darilo sa mu najmä proti Torontu, kde spolu so Šimonom Nemcom asistovali na gól Gridina a potom aj sám strelil gól do prázdnej brány. V šatni dostal ocenenie pre hráča zápasu.
VIDEO: Asistencia Pospíšila na gól Gridina
Pospíšil hrá znova nepríjemný hokej, rozdáva bodyčeky a je užitočný aj smerom dozadu. A presne to od neho tréner chce.
„Je tým Pospíšilom, akého sme poznali. Korčuľuje v rýchlosti, forčekuje na vysokej úrovni, za zápas rozdá aj štyri-päť bodyčekov a k tomu sa z neho stal výborný hráč v oslabeniach,“ zhodnotil jeho hru novinár Pat Steinberg pre Denník N.
Prekvapenie týždňa: Devin Cooley
„Necítil som nič. Keď mám až príliš veľa zábavy, moje nevedomie v mozgu sa mení na vedomie. Musím preto nechať svoje nevedomie, aby odviedlo prácu, pretože reaguje oveľa rýchlejšie. Keď mám príliš veľa zábavy, s každým sa rozprávam a usmievam sa, pracuje moje vedomie v mozgu a potom nestíham reagovať na čas, som pomalý a dostanem sedem gólov."
„Ani keď prídem domov, na veľa vecí nemyslím. Skôr si len tak čítam v spoločnosti svojho králika.“
To sú niektoré z hlášok brankára Devina Cooleyho, ktorými počas uplynulého týždňa zaujal NHL. Brankár Calgary má rád kvantovú fyziku či históriu matematiky a rozhovory s ním patria k tým najzaujímavejším, aké môžete po zápasoch počuť.
V tejto kategórii však nie je len kvôli svojej osobnosti. Cooley mal výborný týždeň. „Plameňom“ vychytal štyri výhry v rade a s úspešnosťou zákrokov na úrovni 91,4 percent sa priebežne zaradil medzi desať najlepších brankárov ligy.
Počas minulého týždňa odohral tri zápasy. Proti Detroitu zastavil 29 striel (výhra 4:1), proti Torontu 26 (výhra 5:2) a zápas s Edmontonom sa pre neho skončil predčasne už po prvej tretine a jednom inkasovanom góle.
Sklamanie týždňa: Hayden Hodgson
Tu by sa viac hodila kategória špinavého zákroku, ale Hodgsona môžeme zaradiť aj do sklamania týždňa.
Útočník Ottawy predviedol proti Los Angeles nechutný zákrok a obrancu Brandta Clarkea poslal tvrdo k mantinelu.
Za svoj zákrok bol vylúčený na päť minút plus do konca zápasu. Aktuálne najlepší obranca Kings Clarke duel pre zranenie v hornej časti tela nedohral.
VIDEO: Zákrok Hodgsona na Clarkea
Kuriozita týždňa: Larkin opakuje po Hellebuyckovi
Dylan Larkin bol v podobnej situácii ako Connor Hellebuyck. Obaja požiadali svoje mužstvá o výmenu a obaja sa jej tak skoro nedočkali.
Hellebuyck však neprišiel na kemp Winnipegu, klub ho suspendoval a teraz sa dočkal trejdu.
Larkin za Detroit nastúpil a odohral desať zápasov. Teraz aj jemu došla trpezlivosť a rozhodol sa, že za klub už hrať nebude. Red Wings ho preto suspendovali a nebude poberať plat.
Jeho agent sa vyjadril, že Dylan už má toho dosť. „Veríme, že bol veľmi profesionálny a počas celého procesu spolupracoval,“ napísal agent Pat Brisson.
Celé to však znie trochu komicky a kuriózne.
V prvom rade, do tejto situácie sa dostal sám Larkin, ktorý už nechce hrať za klub v štáte, z ktorého pochádza. Mužstvu navyše zviazal ruky tým, že si vybral desať tímov, kde chce ísť (jeho zmluva mu to umožňuje). Vybral si však kvalitné mužstvá, ktoré majú vysoké ambície, ale malé možnosti na jeho zisk. Navyše, nemusia mať ani motiváciu získať ho.
Larkin tak už má toho dosť, ale to zrejme aj fanúšikovia mužstva, ktorí sú sklamaní zo svojho, teraz už bývalého, kapitána.
Štatistika týždňa: Päť minút
Draftová jednotka z roku 2025, Matthew Schaefer, je stále šiestym najmladším hráčom celej NHL.
Na ľade však pôsobí ako skúsený veterán a v New Yorku Islanders mu veria. Vidno to bolo aj v zápase s Nashvillom, v ktorom sa stal prvým hráčom v histórii NHL, ktorý odohral celých päť minút predĺženia.
Až do záverečnej sirény neodišiel z ľadu a celkovo odohral 32:16 min. Jeho mužstvo zvíťazilo 4:3 po samostatných nájazdoch.
Ako vyzeralo jeho predĺženie? Na ľade bol na jeho začiatku, po 32 sekundách mali Isles avizovanú presilovku a hrali bez brankára minútu a 45 sekúnd. Gól však nedali.
Potom prišla presilová hra, počas ktorej tréneri nechali Schaefera na ľade a odohral ju celú. Na ľade ostal aj zvyšných 43 sekúnd po nej a pripísal si aj dobrý defenzívny zákrok.
„Je neskutočný. Keď som mal 19 ja, bol som druhák na výške v Michigane,“ hovoril jeden z najlepších obrancov súčasnosti Quinn Hughes.
Hughes potom vymenoval všetkých elitných obrancov a povedal, že v takom veku ešte nehrali NHL, ale pôsobili na univerzite.
„Je veľmi dobrý a páči sa mi jeho hra. Ale stále má len 19 a myslím si, že to, čo vidíme, je len taký zlomok. Keď bude mať 22 až 25, mal by byť top 3 alebo top 5 hráč na svete.“
Zápas týždňa: Winnipeg – Montreal 1:2
Len ťažko niečo prekoná zápasy pod holým nebom. 32-tisíc divákov si v nedeľu na štadióne kanadského futbalu Princess Auto Stadium vo Winnipegu prišlo na svoje počas Heritage Classic medzi Jets a Habs.
Domáci prehrali s Montrealom 1:2. Samotný priebeh duelu nebol nijak výnimočný, ale to prostredie a všetko okolo toho vytvorili veľký zážitok, a to najmä pre samotných aktérov.
„Pre mňa tento zápas predstavuje veľkú časť toho, o čom hokej je. Môžete si ho zahrať v jeho najčistejšej podobe - vonku. Práve na vonkajších klziskách som si hokej zamiloval,“ povedal pred zápasom tréner Montrealu Martin St. Louis.
Podobne šťastný bol aj Juraj Slafkovský:
„Keď som bol malý, vždy sme hrávali pred naším domom. Keď sa ochladilo, dali sme okolo drevené dosky, naliali tam vodu a čakali, kým zamrzne. Potom sme sa vonku korčuľovali.“
Špeciálne podujatie prinieslo aj vtipnú československú hru medzi Jakubom Dobešom a Jurajom Slafkovským, kde otestovali ich vedomosti o sebe navzájom. Bolo to tesné, ale vyhral Dobeš.
VIDEO: Dobeš vs. Slafkovský
Gól týždňa: Bedard proti Montrealu
Mladý kapitán Chicaga Connor Bedard patrí medzi hráčov s najlepšou strelou na celom svete. Ukázal to aj proti Montrealu, keď využil aj to, že Juraj Slafkovský stratil puk.
Strela, ktorou prekonal brankára Fowlera, je jednou z najdokonalejších striel, aké uvidíte.
VIDEO: Gól Bedarda proti Montrealu
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: