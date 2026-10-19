NBA čaká sezóna veľkých zmien. Knicks chcú obhájiť titul, experti veria iným tímom

Basketbalisti New Yorku Knicks sa pokúsia stať sa prvým tímom po deviatich rokoch, ktorý obháji majstrovský titul v NBA.
Nepatria však k hlavným kandidátom na prvenstvo, najväčšími favoritmi sú San Antonio Spurs a Oklahoma City Thunder.
Leto pred štartom 81. ročníka zámorskej súťaže prinieslo mnoho zmien v hráčskych kádroch, nový dres si oblečú až štyria držitelia ceny MVP finále - Jannis Antetokunmpo, Jaylen Brown, Kawhi Leonard a LeBron James.
Sezóna sa začne stretnutím Detroit - Boston v utorok 20. októbra o 21.00 SELČ, v prvý hrací deň sú na programe ešte aj šlágre New York - Philadelphia a San Antonio - Oklahoma City.
Knicks chcú obhájiť titul, káder nevyzerá silnejšie
Knicks sa v júni dočkali tretieho titulu v histórii a prvého po 53 rokoch, keď na trón zasadli mierne nečakane z tretej priečky po základnej časti z výrazne slabšej Východnej konferencie.
Ak by uspeli opäť, napodobnili by hráčov Golden State, ktorí dokázali triumfovať v dvoch ročníkoch za sebou naposledy, a to v rokoch 2017 a 2018. Do novej sezóny však nevstúpia so silnejším mužstvom, skôr naopak.
Majiteľ klubu James Dolan dal jasne najavo, že nemieni prekročiť vyššiu z dvoch hraníc platového stropu a klub tak opustil Mitchell Robinson, keď zamieril do Bostonu.
Robustný pivot nepatrí medzi superhviezdy, no mal výrazný podiel na zisku titulu, keď pod košom dokázal komplikovať život hlavnej osobnosti finálového súpera zo San Antonia Victorovi Wembanyamovi.
San Antonio a Oklahoma City sú favoritmi
Na jeho miesto prišiel iba veterán Andre Drummond. Knicks sa navyše nedohodli na predĺžení kontraktu so svojím prvým pivotom Karlom-Anthonym Townsom, ktorý môže o rok odísť z klubu zadarmo, čo z neho robí kandidáta na výmenu.
San Antonio v minulom ročníku poskočilo z priečok mimo play off až do finále. Výkonnostný vzostup mladého mužstva prišiel skôr, ako sa očakávalo a mal by pokračovať.
Texaský klub má navyše stále veľký priestor pod platovým stropom. V lete tak nielenže neprišiel o žiadneho hráča, ale ešte sa posilnil o skúseného krídelníka Tobiasa Harrisa, ktorý prispel v minulej sezóne k prvej priečke Detroitu po základnej časti na východe.
Podľa ankety medzi generálnymi manažérmi, ktorú zverejnila agentúra AP, považuje Spurs za hlavných kandidátov na titul 50% zástupcov klubov, Thunder verí 43%.
Oklahomčania museli riešiť v medzisezónnom období viacero vypršaných kontraktov, základné jadro majstrovského tímu z roku 2025 však zostalo pohromade.
Novú zmluvu podpísal pivot Isaiah Hartenstein, klub sa rozlúčil iba s defenzívnym špecialistom Luguentzom Dortom, ktorý zamieril do Atlanty.
Ak by si Oklahoma City zapísala opäť najlepšiu bilanciu po základnej časti, jej líder Shai Gilgeous-Alexander by s určitosťou získal cenu MVP ligy tretíkrát za sebou.
Kanadský rozohrávač by to dokázal iba ako štvrtý hráč histórie, zaradil by sa po bok Billa Russella, Wilta Chamberlaina a Larryho Birda. Hráči Thunder však chcú predovšetkým vrátiť Spurs prehru zo sedemzápasovej série finále Západnej konferencie.
Antetokunmpo zamieril do Miami
Antetokunmpo sa rozlúčil s Milwaukee po 13 rokoch a zamieril po výmene do Miami. Floridský klub ponúkol takmer všetko hodnotné, čo mal k dispozícii a grécky krídelník tak bude hrať v novom pôsobisku prevažne s tridsiatnikmi.
K zisku svojho druhého titulu je však bližšie, ako by bol s Bucks, ktorí odštartovali prestavbu. Veľký záujem o MVP finále roku 2021 mal i Boston, licitáciu však výrazne nezvládol.
Keď vyšla na svetlo informácia, že ponúka ako protihodnotu svojho vlastného hrdinu finále roku 2024, nebolo už cesty späť a Brown musel zmeniť adresu.
Celtics ho však veľmi prekvapujúco poslali k divíznemu rivalovi do Philadelphie a zo 76ers spravili zo dňa na deň finálového kandidáta. To navyše platilo ešte predtým, než klub posilnil najlepší strelec histórie ligy.
Štyridsaťjedenročný James sa veľmi túži vyrovnať Michaelovi Jordanovi v počte šiestich majstrovských titulov a chýbajú mu ešte dva.
S Philadelphiou podpísal práve dvojročný kontrakt a aby sa mohol k tímu pripojiť, veľmi výrazne si znížil plat. V budúcej sezóne inkasuje iba 3,87 milióna a bude až siedmym najlepšie plateným hráčom mužstva.
V zmluve navyše nemá na rozdiel od predchádzajúcej v Lakers klauzulu o nemožnosti výmeny. Philadelphia však nebude jediný tím na východe, ktorý sa výrazne posilnil. Do Toronta sa vracia Leonard, ktorý ho priviedol k titulu v roku 2019.
Jeho prestup z Clippers bol veľkou ságou. Dohodu kluby avizovali už na začiatku júla, no tím z Los Angeles NBA zhruba rok vyšetrovala pre porušenie pravidiel platového stropu a keď vedenie ligy nepotvrdilo, že Leonard nemôže dostať dištanc, Toronto výmenu zastavilo.
Až v závere septembra sa rozhodlo, že dvojnásobný MVP finále za podstolovú dohodu so skrachovanou firmou Aspiration sponzorujúcou Clippers dostane finančnú pokutu, no Raptors bude k dispozícii od úvodného duelu sezóny.
Minnesota a Lakers chcú bojovať o titul
Do bojov o prvenstvo túži zasiahnuť aj Minnesota, ktorá získala výmenou na post stredného rozohrávača LaMela Balla.
Dlhoročný líder Charlotte zmenil dres prvýkrát v kariére. Vysoké ambície majú aj Lakers a po odchode Jamesa začínajú naplno budovať káder okolo Luku Dončiča. Slovinský tvorca hry si vypýtal k sebe kvalitného pivota a voľba padla na Walkera Kesslera.
Utah za neho inkasoval až štyri možné výbery v 1. kole draftu, čo sa hodnotí ako risk, najmä z toho dôvodu, že americký reprezentant má problémy zostať zdravý.
Pod tlakom na dobré výsledky bude aj Denver, ktorý sa s trojnásobným MVP ligy Nikolom Jokičom taktiež nedohodol na novej zmluve a srbský pivot môže budúce leto odísť zadarmo.
Fanúšikov Nuggets navyše nahnevalo, že klub vymenil talentovaného mladíka Peytona Watsona do Clevelandu iba za výber v 1. kole draftu a nepriviedol za neho adekvátnu náhradu.
To by totiž mohol byť signál, že klub z Colorada myslí viac na prestavbu, ako na boj o titul.
Pohár NBA vyvrcholí v decembri
Už štvrtú sezónu sa bude hrať aj Pohár NBA. Formát súťaže zostal bez zmien, no záverečné boje už nebudú formou turnaja najlepších štyroch.
Po sklamaní z diváckeho záujmu v Las Vegas sa bude hrať o trofej v stánku Indiany Pacers. Finále bude jediný duel súťaže, ktorý sa nebude počítať aj do základnej časti NBA.
Trofej obhajujú taktiež Knicks, finále sa bude hrať 11. decembra. Záverečný deň základnej časti je na programe 11. apríla 2027. Vyraďovacia časť sa začne o dva dni neskôr fázou play in, play off odštartuje 17. apríla.