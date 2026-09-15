Štyria favoriti na postup? Kluby získali Réwaya, Valenta, Viedenského i Štajnocha

Hráči Skalice.
Hráči Skalice. (Autor: HK Skalica)
TASR|16. sep 2026 o 00:00
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Základná časť bude mať 44 kôl vo zvyčajnom systéme.

Nová sezóna TIPOS Slovenskej hokejovej ligy odštartuje v stredu 16. septembra v nezmenenom zložení a s rovnakým hracím formátom. Dvanásť tímov bude súperiť o dve miestenky v baráži o postup do extraligy.

Základná časť bude mať 44 kôl vo zvyčajnom systéme každý s každým dvakrát doma a vonku.

Každý z tímov odohrá po dva zápasy (doma, vonku) proti mladíkom zo slovenskej „osemnástky“.

Základná časť vyvrcholí 19. februára, nasledovať bude kvalifikácia o postup do play off. V nej budú hrať tímy na 7. - 10. mieste v sériách hraných na dva víťazné zápasy.

Vo štvrťfinále sa bude hrať na tri víťazstvá, v semifinále na štyri. Víťazi semifinálových sérií postúpia do baráže o postup do najvyššej súťaže.

Program 1. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy

Streda, 16. septembra

17:30 Rytieri Martin - TSS Group Dubnica

17:30 HK Skalica - HK Gladiators Trnava

18:30 HC TEBS Bratislava - HK Levice

18:00 HC Nové Zámky - HC MUŠĽA Topoľčany

18:00 HC 19 Humenné - HK Detva

18:00 HK Žiar nad Hronom - HK 95 Považská Bystrica

V nej sa stretnú s tímami, ktoré skončia po základnej časti extraligy na 11. a 12. mieste. Baráž sa začne 26. marca.

Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do Tipsport ligy, ďalšie dva tímy poputujú do TIPOS SHL.

V minulej sezóne 2025/2026 sa do baráže o postup do Tipsport ligy prebojovali Skalica a Humenné, ale nestačili na Trenčín s Prešovom, takže zostali súčasťou nižšej súťaže.

Posledná Trnava zvládla baráž proti Senici a po víťazstve 4:0 na zápasy sa udržala v SHL. Vzhľadom na stavbu kádra by k najväčším favoritom mali patriť tímy Dubnice, Žiaru nad Hronom, Skalice či Humenného.

Hlavní tréneri tímov Tipos SHL ligy

TSS Group Dubnica - Roman Stantien

HK Žiar nad Hronom - Jerguš Bača

HC TEBS Bratislava - Michal Hreus

HK Gladiators Trnava - Róbert Kaláber

HK Levice - Marcel Ozimák

HK 95 Považská Bystrica - Juraj Boldiš

Rytieri Martin - Pavol Minárik

HC MUŠĽA Topoľčany - Garip Saliji

HC 19 Humenné - Andrej Parfenov

HK Detva - Richard Šechný

HC Nové Zámky - Juraj Štefanka

HK Skalica - Juraj Jurík st.

Prekvapiť sa však pokúsia aj ďalšie tímy, ktoré túžia po úspešnej sezóne.

Do druhej najvyššej súťaže sa pred sezónou 2026/2027 presunulo viacero skúsených hráčov s extraligovou či reprezentačnou minulosťou.

Dubnicu posilnili brankár Michal Valent, útočníci Martin Réway s Oleksandrom Plochotnikom.

Do Martina sa presunul útočník Marek Viedenský a za bratislavský TEBS bude hrať skúsený obranca Martin Štajnoch.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hráči Skalice.
    Hráči Skalice.
    Štyria favoriti na postup? Kluby získali Réwaya, Valenta, Viedenského i Štajnocha
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