Štyria favoriti na postup? Kluby získali Réwaya, Valenta, Viedenského i Štajnocha

Nová sezóna TIPOS Slovenskej hokejovej ligy odštartuje v stredu 16. septembra v nezmenenom zložení a s rovnakým hracím formátom. Dvanásť tímov bude súperiť o dve miestenky v baráži o postup do extraligy.
Základná časť bude mať 44 kôl vo zvyčajnom systéme každý s každým dvakrát doma a vonku.
Každý z tímov odohrá po dva zápasy (doma, vonku) proti mladíkom zo slovenskej „osemnástky“.
Základná časť vyvrcholí 19. februára, nasledovať bude kvalifikácia o postup do play off. V nej budú hrať tímy na 7. - 10. mieste v sériách hraných na dva víťazné zápasy.
Vo štvrťfinále sa bude hrať na tri víťazstvá, v semifinále na štyri. Víťazi semifinálových sérií postúpia do baráže o postup do najvyššej súťaže.
Program 1. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy
Streda, 16. septembra
17:30 Rytieri Martin - TSS Group Dubnica
17:30 HK Skalica - HK Gladiators Trnava
18:30 HC TEBS Bratislava - HK Levice
18:00 HC Nové Zámky - HC MUŠĽA Topoľčany
18:00 HC 19 Humenné - HK Detva
18:00 HK Žiar nad Hronom - HK 95 Považská Bystrica
V nej sa stretnú s tímami, ktoré skončia po základnej časti extraligy na 11. a 12. mieste. Baráž sa začne 26. marca.
Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do Tipsport ligy, ďalšie dva tímy poputujú do TIPOS SHL.
V minulej sezóne 2025/2026 sa do baráže o postup do Tipsport ligy prebojovali Skalica a Humenné, ale nestačili na Trenčín s Prešovom, takže zostali súčasťou nižšej súťaže.
Posledná Trnava zvládla baráž proti Senici a po víťazstve 4:0 na zápasy sa udržala v SHL. Vzhľadom na stavbu kádra by k najväčším favoritom mali patriť tímy Dubnice, Žiaru nad Hronom, Skalice či Humenného.
Hlavní tréneri tímov Tipos SHL ligy
TSS Group Dubnica - Roman Stantien
HK Žiar nad Hronom - Jerguš Bača
HC TEBS Bratislava - Michal Hreus
HK Gladiators Trnava - Róbert Kaláber
HK Levice - Marcel Ozimák
HK 95 Považská Bystrica - Juraj Boldiš
Rytieri Martin - Pavol Minárik
HC MUŠĽA Topoľčany - Garip Saliji
HC 19 Humenné - Andrej Parfenov
HK Detva - Richard Šechný
HC Nové Zámky - Juraj Štefanka
HK Skalica - Juraj Jurík st.
Prekvapiť sa však pokúsia aj ďalšie tímy, ktoré túžia po úspešnej sezóne.
Do druhej najvyššej súťaže sa pred sezónou 2026/2027 presunulo viacero skúsených hráčov s extraligovou či reprezentačnou minulosťou.
Dubnicu posilnili brankár Michal Valent, útočníci Martin Réway s Oleksandrom Plochotnikom.
Do Martina sa presunul útočník Marek Viedenský a za bratislavský TEBS bude hrať skúsený obranca Martin Štajnoch.