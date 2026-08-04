Spišiaci získali na skúšku lotyšského hokejistu. Do Košíc sa vracia mladý odchovanec

Lotyšský hokejista Raimonds Vitolinš zamieril na mesačnú skúšku do tímu HK Spišská Nová Ves.
Dvadsaťštyriročný útočník prichádza na Spiš s cieľom presvedčiť o svojich kvalitách, najvyššiu slovenskú súťaž si vyskúšal už v minulej sezóne v drese Dukly Trenčín. Ročník napokon dokončil v dánskom Aalborgu.
Vitolinš odohral v minulej sezóne za Trenčín 27 zápasov v Tipsport lige, v ktorých strelil dva góly a pridal deväť asistencií.
V najvyššej dánskej súťaži si následne pripísal osem bodov (2+6) v ôsmich stretnutiach základnej časti a tri body (1+2) v piatich dueloch play off.
„Hľadali sme kvalitného korčuliara – univerzálneho útočníka, ktorý dokáže nastúpiť na pozícii centra aj krídla a hrá s pravým držaním hokejky.
Raimonds presne zapadá do profilu hráča, akého sme hľadali, a prichádza k nám na mesačnú skúšku.
Trénerom sa páčil jeho herný prejav a sme presvedčení, že typologicky zapadá do hokeja, ktorým sa chceme v tejto sezóne prezentovať,“ povedal pre klubový web generálny manažér „rysov“ Richard Rapáč.
Slovenský hokejový obranca Leo Eperješi sa dohodol na spolupráci s HC Košice. Dvadsaťjedenročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.
Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike, kde zbieral skúsenosti v juniorských súťažiach USHL, NAHL a BCHL.
V minulom ročníku bol kmeňovým hráčom Prešova, za ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži 12 zápasov, plus ďalších šesť v baráži o udržanie. Počas sezóny si obliekol aj dresy Martina, Topoľčian a Považskej Bystrice.