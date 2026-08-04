Spišiaci získali na skúšku lotyšského hokejistu. Do Košíc sa vracia mladý odchovanec

Leo Eperješi.
Leo Eperješi. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)
TASR|4. aug 2026 o 21:12
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Lotyš odohral v minulej sezóne za Trenčín 27 zápasov v Tipsport lige.

Lotyšský hokejista Raimonds Vitolinš zamieril na mesačnú skúšku do tímu HK Spišská Nová Ves.

Dvadsaťštyriročný útočník prichádza na Spiš s cieľom presvedčiť o svojich kvalitách, najvyššiu slovenskú súťaž si vyskúšal už v minulej sezóne v drese Dukly Trenčín. Ročník napokon dokončil v dánskom Aalborgu.

Vitolinš odohral v minulej sezóne za Trenčín 27 zápasov v Tipsport lige, v ktorých strelil dva góly a pridal deväť asistencií.

V najvyššej dánskej súťaži si následne pripísal osem bodov (2+6) v ôsmich stretnutiach základnej časti a tri body (1+2) v piatich dueloch play off.

„Hľadali sme kvalitného korčuliara – univerzálneho útočníka, ktorý dokáže nastúpiť na pozícii centra aj krídla a hrá s pravým držaním hokejky.

Raimonds presne zapadá do profilu hráča, akého sme hľadali, a prichádza k nám na mesačnú skúšku.

Trénerom sa páčil jeho herný prejav a sme presvedčení, že typologicky zapadá do hokeja, ktorým sa chceme v tejto sezóne prezentovať,“ povedal pre klubový web generálny manažér „rysov“ Richard Rapáč.

Slovenský hokejový obranca Leo Eperješi sa dohodol na spolupráci s HC Košice. Dvadsaťjedenročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.

Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike, kde zbieral skúsenosti v juniorských súťažiach USHL, NAHL a BCHL.

V minulom ročníku bol kmeňovým hráčom Prešova, za ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži 12 zápasov, plus ďalších šesť v baráži o udržanie. Počas sezóny si obliekol aj dresy Martina, Topoľčian a Považskej Bystrice.

Tipsport liga

Leo Eperješi.
Leo Eperješi.
Spišiaci získali na skúšku lotyšského hokejistu. Do Košíc sa vracia mladý odchovanec
dnes 21:12
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