ONLINE: HC Prešov - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
13.11.2026 o 18:00
18. kolo
Prešov
0:1
(0:1)
2' minúta
Prebiehajúci
Zvolen
Prehľad
Góly a asistencie: 2. Tkáč. Rozhodca: Lauff, Rojík – Tvrdoň, Tomáš.
Prenos
01:34
Zasahovať už musel aj český brankár Lukáš Klimeš, ktorý si pripísal úspešný zákrok a prerušil zároveň aj hru.
01:25
Prichádza zakázané uvoľnenie prešovského tímu, vhadzovať sa tak bude pred Brandonom Maxwellom.
01:16
Zvolen dal gól!
DANIEL VLADIMÍR TKÁČ otvára skóre dnešného zápasu, keď sa hostia rútili do prečíslenia dvoch proti jednému. Slovenský útočník to ale zobral na seba a po nakorčuľovaní si po pravej strane až do priestoru kruhu zvolil presnú koncovku na vzdialenejšiu tyčku, ktorá skončila v bránke. Zvolen vedie 1:0!
DANIEL VLADIMÍR TKÁČ otvára skóre dnešného zápasu, keď sa hostia rútili do prečíslenia dvoch proti jednému. Slovenský útočník to ale zobral na seba a po nakorčuľovaní si po pravej strane až do priestoru kruhu zvolil presnú koncovku na vzdialenejšiu tyčku, ktorá skončila v bránke. Zvolen vedie 1:0!
00:18
Hneď v úvode sa píska, pričom uvidíme vhadzovanie v útočnom pásme domáceho tímu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Maxwell (Vyletelka) – Valent, Ališauskas, Hodass, Jendroľ, Kowalczyk, Kobolka, Fatul, Sedlacek – Archibald, Šimun, Giľák – Frič, Keltie Miguel, D. Baláž – Rodžers Bukarts, T. Faith, Hamráček – Chalupa, Kriška, Senčák.
HKM Zvolen: Klimeš (Brezáni) – Pennington, Fairbrother, Barcík, Brejčák, J. Valach, Ďaloga, Požgay – Katic, Cassels, Macek – Tkáč, Nemec, Kolenič – Zuzin, Indrašis, Podkonicky – Zvolenský, Bartakovics, Kukos.
HC Prešov: Maxwell (Vyletelka) – Valent, Ališauskas, Hodass, Jendroľ, Kowalczyk, Kobolka, Fatul, Sedlacek – Archibald, Šimun, Giľák – Frič, Keltie Miguel, D. Baláž – Rodžers Bukarts, T. Faith, Hamráček – Chalupa, Kriška, Senčák.
HKM Zvolen: Klimeš (Brezáni) – Pennington, Fairbrother, Barcík, Brejčák, J. Valach, Ďaloga, Požgay – Katic, Cassels, Macek – Tkáč, Nemec, Kolenič – Zuzin, Indrašis, Podkonicky – Zvolenský, Bartakovics, Kukos.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 18. kola stretne HC Prešov a HKM Zvolen.
Hoci už Prešovčania siahalo v poslednom zápase na svoju prvú výhru v novom ročníku, ani vedenie 3:1 im nakoniec nestačilo na premiérový triumf po tom, čo Michalovce otočili duel a zvíťazili po predĺžení. Prešov tak naďalej zostáva na poslednom mieste so ziskom iba 7 bodov.
Zvolenčania sa však trápia taktiež, keď okupujú v súčanosti predposledné 11. miesto so ziskom 16 bodov. Po reprezentačnej prestávke sa pritom vrátili do ligy tesným súbojom, no taktiež s porážkou, keď nestačili na Spišskú Novú Vestesne 3:4.
Hoci už Prešovčania siahalo v poslednom zápase na svoju prvú výhru v novom ročníku, ani vedenie 3:1 im nakoniec nestačilo na premiérový triumf po tom, čo Michalovce otočili duel a zvíťazili po predĺžení. Prešov tak naďalej zostáva na poslednom mieste so ziskom iba 7 bodov.
Zvolenčania sa však trápia taktiež, keď okupujú v súčanosti predposledné 11. miesto so ziskom 16 bodov. Po reprezentačnej prestávke sa pritom vrátili do ligy tesným súbojom, no taktiež s porážkou, keď nestačili na Spišskú Novú Vestesne 3:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.