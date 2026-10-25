ONLINE: HC Prešov - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HC Prešov a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
25.10.2026 o 16:30
14. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 14. kola stretne HC Prešov a Vlci Žilina.
Prešov pokračuje v suverénne najhorších výkonoch, keď aj po trinástich zápasoch nového ročníka naďalej čaká na prvé víťazstvo. Na konte však má 3 body, keď si pripísal bodový zisk v súboji s Michalovcami, Zvolenom a Nitrou. V poslednom kole cestovali Prešovčania do Popradu, kde podľahli 3:6.
Naopak Žilina sa nachádza na opačnej strane tabuľky, keď okupuje aktuálne 2. miesto so ziskom 26 bodov a trojbodovou stratou na lídra z Popradu. Po sérii troch prehier sa však vrátila do formy, keď uspela proti Liptovskému Mikulášu, Michalovciam či Zvolenu. Hoci následne prišla tesná prehra s Trenčínom 2:3, doma dokázala poraziť Spišskú Novú Ves výsledkom 3:0.
Prešov pokračuje v suverénne najhorších výkonoch, keď aj po trinástich zápasoch nového ročníka naďalej čaká na prvé víťazstvo. Na konte však má 3 body, keď si pripísal bodový zisk v súboji s Michalovcami, Zvolenom a Nitrou. V poslednom kole cestovali Prešovčania do Popradu, kde podľahli 3:6.
Naopak Žilina sa nachádza na opačnej strane tabuľky, keď okupuje aktuálne 2. miesto so ziskom 26 bodov a trojbodovou stratou na lídra z Popradu. Po sérii troch prehier sa však vrátila do formy, keď uspela proti Liptovskému Mikulášu, Michalovciam či Zvolenu. Hoci následne prišla tesná prehra s Trenčínom 2:3, doma dokázala poraziť Spišskú Novú Ves výsledkom 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.