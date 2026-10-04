ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
04.10.2026 o 16:30
8. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Baca – Durmis, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Dukla Trenčín.
Prešov je úplne na poslednom mieste so ziskom len dvoch bodov, no práve tie získal v posledných dvoch zápasoch po prehrách po predĺžení s Michalovcami a Zvolenom. Na svoju prvú výhru v novej sezóne tak ešte stále čaká.
Trenčín je na tom o niečom lepšie, keď získal 9 bodov, ktoré ho momentálne radia na 8. miesto tabuľky. Naposledy doma podľahol Spišskej Novej Vsi 1:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 4:3 tešil Trenčín.
Prešov je úplne na poslednom mieste so ziskom len dvoch bodov, no práve tie získal v posledných dvoch zápasoch po prehrách po predĺžení s Michalovcami a Zvolenom. Na svoju prvú výhru v novej sezóne tak ešte stále čaká.
Trenčín je na tom o niečom lepšie, keď získal 9 bodov, ktoré ho momentálne radia na 8. miesto tabuľky. Naposledy doma podľahol Spišskej Novej Vsi 1:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 4:3 tešil Trenčín.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.