Hokejisti HC Prešov a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
20.11.2026 o 18:00
20. kolo
Prešov
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minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Prešovskí hokejisti predviedli v sobotu nemožné a nemysliteľné – vyhrali. Síce ešte stále nie v riadnom hracom čase, avšak na ľade Trenčína prvýkrát v tejto sezóne získali z jedného zápasu viac ako jeden bod do tabuľky. Duklu zdolali 4:3 po predĺžení. Prešov je však naďalej beznádejne posledný a na predposledný Zvolen aktuálne stráca rovných 10 bodov. Zmeniť to bude chcieť proti Spišskej Novej Vsi. Spišiaci majú za sebou prehru 1:4 na ľade Slovana Bratislava, avšak predtým trikrát za sebou uspeli. V tabuľke sú na piatom mieste. Nadviazať budú chcieť na víťazný domáci duel, v ktorom Prešov v októbri porazili 5:4.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 20. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Prešov a HK Spišská Nová Ves. Zápas sa začne o 18:00.